على الرغم من أنها مُنشأة اصطناعيًا، تحتفظ البيانات الاصطناعية بالخصائص الإحصائية الأساسية للبيانات الأصلية التي تستند إليها. وبذلك، يمكن لمجموعات البيانات الاصطناعية أن تُكمل مجموعات البيانات الحقيقية أو تحل محلها.

يمكن أن تعمل البيانات الاصطناعية كبديل مؤقت لبيانات الاختبار، وهي تُستخدم بشكل أساسي في تدريب نماذج التعلم الآلي، ما يوفِّر حلًا محتملًا للنقص المتزايد في توافر بيانات تدريب عالية الجودة لنماذج الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تكتسب البيانات الاصطناعية اهتمامًا متزايدًا في قطاعات مثل التمويل والرعاية الصحية، حيث تكون البيانات محدودة، أو يستغرق الحصول عليها وقتًا طويلًا؛ أو يصعب الوصول إليها بسبب متطلبات خصوصية البيانات والأمان. في الواقع، تتوقع شركة الأبحاث Gartner أن 75% من الشركات ستستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء بيانات عملاء اصطناعية بحلول عام 2026.1