ما المقصود بالنموذج التوليدي؟ 

تعمل النماذج التوليدية من خلال تحديد الأنماط والتوزيعات في بيانات التدريب الخاصة بها ثم تطبيق هذه النتائج على توليد بيانات جديدة بناءً على مدخلات المستخدم. تُعلم عملية التدريب النموذج التعرف على التوزيعات الاحتمالية المشتركة للميزات في مجموعة بيانات التدريب. ثم يعتمد النموذج على ما تعلمه لإنشاء عينات بيانات جديدة مشابهة لبيانات التدريب.

عادةً ما تُدرب النماذج التوليدية باستخدام تقنيات التعلم غير الخاضع للإشراف : عند تغذيتها بكمية من البيانات غير المصنفة وتترك لتصنيفها بنفسها. تكتشف النماذج توزيع البيانات، وهي الطريقة التي تطور من خلالها المنطق الداخلي الذي تستخدمه بعد ذلك لإنشاء بيانات جديدة.

في أثناء التدريب، يطبق النموذج دالة خسارة لقياس الفجوة بين النتائج الحقيقية وتوقعات النموذج. ويتمثل الهدف من التدريب في تقليل دالة الخسارة إلى أدنى حد ممكن، ما يجعل النواتج التي تنشأ أقرب ما يمكن إلى الواقع.

توليد المحتوى هو عملية احتمالية. لا تعرف النماذج التوليدية الأشياء بالطريقة نفسها التي يعرفها البشر. بدلاً من ذلك، يستخدم النموذج التوليدي معادلات رياضية معقدة للتنبؤ بالنواتج الأكثر احتمالاً بناءً على القواعد التي تعلمها في أثناء التدريب.