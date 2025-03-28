ما زيادة البيانات؟

تاريخ النشر: 7 مايو 2024
المساهمون: جاكوب موريل، الحاصل على درجة الدكتوراه، وإيدا كافلاك أوغلو
تعزيز البيانات يعتمد على استخدام البيانات المتوفرة مسبقا لتوليد عينات بيانات جديدة، مما يساهم في تحسين أداء النموذج وقدرته على التعميم.
تشير زيادة البيانات بمعناها العام إلى طرق لاستكمال ما يسمى بمجموعات البيانات غير المكتملة من خلال توفير نقاط بيانات مفقودة من أجل زيادة قابلية تحليل مجموعة البيانات.1 يتجلى هذا في التعلم الآلي من خلال إنشاء نسخ معدلة من البيانات الموجودة مسبقًا لزيادة حجم وتنوع مجموعة البيانات. وبالتالي، فيما يتعلق بالتعلّم الآلي، يمكن فهم البيانات المعززة على أنها بيانات مصطنعة توفر بيانات العالم الحقيقي الغائبة المحتملة.
تعمل زيادة البيانات على تحسين تطوير نموذج التعلم الآلي وتعميمه. وبعبارة أخرى، يمكن لزيادة البيانات أن تقلل من فرط التخصيص وتحسن من فعالية النموذج.2 يعد افتراض أن مجموعات البيانات الكبيرة والمتنوعة تساوي أداءً أفضل للنموذج أمر بديهي للتعلم الآلي. ومع ذلك، لعدد من الأسباب—بدءًا من المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات والخصوصية ووصولاً إلى الجهد الذي يستغرق وقتًا طويلاً لتجميع البيانات الضرورية يدويًا—فقد يكون الحصول على بيانات كافية أمرًا صعبًا. توفر زيادة البيانات وسيلة فعالة لزيادة حجم مجموعة البيانات وتنوعها. في الواقع، يستخدم الباحثون زيادة البيانات على نطاق واسع لتصحيح مجموعات البيانات غير المتوازنة.3
توفر العديد من إطارات عمل التعلم العميق، مثل PyTorch وKeras وTensorflow وظائف لزيادة البيانات، وخاصةً مجموعات البيانات التي تتكون من الصور. كما اعتُمدت حزمة Ablumentations من Python (متوفرة على Github) في العديد من مشاريع المصدر المفتوح. يتيح Albumentations زيادة بيانات الصور والنصوص.
لاحظ أن زيادة البيانات تختلف عن البيانات الاصطناعية. من المسلم به أن كلاهما من خوارزميات التوليد التي تضيف بيانات جديدة إلى مجموعة البيانات من أجل تحسين أداء نماذج التعلم الآلي. ومع ذلك، تشير البيانات الاصطناعية إلى الإنشاء التلقائي للبيانات الاصطناعية بالكامل. ومن الأمثلة على ذلك استخدام الصور التي أنشأها الحاسوب—على عكس بيانات العالم الحقيقي—لتدريب نموذج اكتشاف الأشياء. على النقيض من ذلك، فإن زيادة البيانات تنسخ البيانات الموجودة وتحول تلك النسخ لزيادة تنوع البيانات في مجموعة معينة وكميتها.
تعرَّف على المعوقات التي تَحُول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، لا سيما عدم تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعدم إيجاد حلول لإدارة المخاطر.
هناك مجموعة متنوعة من طرق زيادة البيانات. تعتمد التقنيات المحددة التي تستخدم لزيادة البيانات على طبيعة البيانات التي يعمل بها المستخدم. لاحظ أن زيادة البيانات عادةً ما تنفذ أثناء المعالجة المسبقة على مجموعة البيانات التدريبية. تبحث بعض الدراسات في تأثير الزيادة على التحقق من الصحة أو مجموعة الاختبار، لكن تطبيقات الزيادة خارج مجموعات التدريب نادرة.4
نُفِّذت زيادة البيانات على نطاق واسع في البحث لمجموعة من مهام رؤية الكمبيوتر، بدءًا من تصنيف الصور ووصولاً إلى اكتشاف الأشياء. وعلى هذا النحو، توجد ثروة من الأبحاث حول كيفية تحسين الصور المعززة لأداء الشبكات العصبية التلافيفية (CNNs) المتطورة في معالجة الصور.
تصنف العديد من البرامج التعليمية والموارد غير الأكاديمية زيادة بيانات الصور إلى فئتين: التحولات الهندسية والتحولات الضوئية (أو مساحة اللون). ويتكون كلاهما من المعالجة البسيطة نسبيًا لملفات الصور. تشير الفئة الأولى إلى التقنيات التي تغير مساحة الصورة الأصلية وتخطيطها، مثل تغيير الحجم أو التكبير أو تغيير الاتجاه (مثل التدوير الأفقي). تعمل التحولات الضوئية على تغيير قنوات RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) للصورة. تتضمن أمثلة التحول الضوئي ضبط التشبع وتدرج اللون الرمادي في الصورة.5
كما يوضح حقن الضوضاء، فإن التصنيف الثنائي لتقنيات تكبير الصور إلى صور هندسية وصور ضوئية يفشل في تغطية المجموعة الكاملة من استراتيجيات التكبير الممكنة، أما تقنيات تكبير الصور المستبعدة فهي تصفية النواة (شحذ الصورة أو طمسها) وخلط الصور، ومن أمثلة هذا الاقتصاص العشوائي والتصحيح، وتقوم هذه التقنية بتجميع أقسام من عدة صور بشكل عشوائي لإنشاء صورة جديدة، وتكون هذه الصورة الجديدة عبارة عن صورة مركبة مصنوعة من الأقسام المختارة من الصور المدخلة. ومن التقنيات ذات الصلة المسح العشوائي، والذي يحذف جزءًا عشوائيًا من الصورة.8 تعد هذه المهام مفيدة في مهام التعرف على الصور؛ فقد تتطلب حالات الاستخدام الحقيقية آلات لتحديد الأشياء المحجوبة جزئيًا.
إن الزيادة على مستوى المثيل هي زيادة أخرى، وتقوم الزيادة على مستوى المثيل بشكل أساسي بنسخ المناطق المصنفة (مثل، المربعات المحيطة) من إحدى الصور وإدراجها في صورة أخرى. يدرب هذا النهج الصورة على تحديد الأشياء على خلفيات مختلفة وكذلك الأشياء التي تحجبها أشياء أخرى. وتعد الزيادة على مستوى المثيل نهجًا بارزًا بشكل خاص لمهام التعرف الخاصة بالمنطقة، مثل مهام اكتشاف الأشياء وتجزئة الصور.9
تتكون زيادة البيانات النصية -مثلها مثل تكبير الصور- من العديد من التقنيات والأساليب المستخدمة عبر مجموعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP). تقسم بعض الموارد تكبير النصوص إلى طرق قائمة على القواعد (أو "سهلة") وطرق عصبية، وبالطبع، كما هو الحال مع التقسيم الثنائي لتقنيات تكبير الصور، فإن هذا التصنيف ليس شاملاً.
وتشمل النهج القائمة على القواعد تقنيات بسيطة نسبيًا للبحث والاستبدال، مثل الحذف أو الإدراج العشوائي، وتشمل النهج القائمة على القواعد أيضًا استبدال المرادفات، وفي هذه الإستراتيجية، تُستبدل كلمة أو أكثر في سلسلة ما بالمرادفات الخاصة بكل منها كما هو مسجل في قاموس مرادفات محدد مسبقًا، مثل WordNet أو Paraphrase Database، كما يعد عكس الجمل وبنيها للمجهول، بحيث يُبدَّل المفعول به والفاعل، من أمثلة النهج القائمة على القواعد.10
وفقًا لتصنيفها، تستخدم الطرق العصبية الشبكات العصبية لإنشاء عينات نصية جديدة من البيانات المدخلة، وإحدى الطرق العصبية البارزة هي الترجمة العكسية، وتستخدم هذه الطريقة الترجمة الآلية لترجمة البيانات المدخلة إلى لغة الهدف ثم إعادتها إلى لغة الإدخال الأصلية، وبهذه الطريقة، تستفيد الترجمة العكسية من الفروق اللغوية التي تؤدي إلى ترجمات آلية لتوليد تباينات دلالية في مجموعة بيانات أحادية اللغة لغرض التكبير، وتشير الأبحاث إلى أن هذا فعال لتحسين أداء نموذج الترجمة الآلية.11
يعد خلط تكبيرات النصوص إستراتيجية أخرى، حيث ينشر هذا النهج طرق الحذف والإدراج المستندة إلى القواعد باستخدام تضمينات الشبكة العصبية. وعلى وجه التحديد، تقوم المحولات المدربة مسبقًا (مثل BERT) بإنشاء تضمينات للنص على مستوى الكلمة أو الجملة، وتحويل النص إلى نقاط متجهة، كما هو الحال في نموذج حقيبة الكلمات. يهدف تحويل النص إلى نقاط متجهة بشكل عام إلى التقاط التشابه اللغوي، أي أن الكلمات أو الجمل القريبة من بعضها البعض في فضاء المتجه يُعتقد أنها تشترك في معانٍ أو ترددات متشابهة. وتقوم عمليات التكبير المختلطة بإقحام السلاسل النصية ضمن مسافة محددة من بعضها البعض لإنتاج بيانات جديدة تمثل مجموعة من بيانات الإدخال.12
يكافح العديد من المستخدمين لتحديد استراتيجيات زيادة البيانات التي يجب تنفيذها. هل تختلف تقنيات زيادة البيانات من حيث الفعالية بين مجموعات البيانات والمهام؟ تشير الأبحاث المقارنة حول تقنيات زيادة البيانات إلى أن استخدام أشكال متعددة من الزيادة له تأثير إيجابي أكبر من استخدام شكل واحد، ولكن تحديد المجموعة المثلى من التقنيات يعتمد على مجموعة البيانات والمهام.13 ولكن كيف يمكن للمرء أن يختار التقنيات المثلى؟
لمعالجة هذه المشكلة، لجأت الأبحاث إلى زيادة البيانات المؤتمتة، وتستخدم إحدى أساليب الزيادة المؤتمتة التعلم المعزز لتحديد تقنيات الزيادة التي تؤدي إلى أعلى دقة تحقق من مجموعة بيانات معينة.(14 ) أظهر هذا النهج أنه ينفذ استراتيجيات تحسن الأداء داخل بيانات العينة وخارجها.15 ومن النهج الواعدة الأخرى للزيادة المؤتمتة نهج يحدد الإيجابيات الخاطئة من مخرجات المصنف ويزيدها. وبهذه الطريقة، تحدد الزيادة المؤتمتة أفضل الإستراتيجيات لتصحيح العناصر التي كثيرًا ما تُصنف بشكل خاطئ.16
في الآونة الأخيرة، اتجهت الأبحاث نحو الشبكات والنماذج التوليدية لتحديد إستراتيجيات الزيادة المثلى17 المعتمدة على المهام و18 المعتمدة على الفئات. ويشمل هذا العمل مع شبكات الخصومة التوليدية (GANs). إن شبكات الخصومة التوليدية (GANs) هي شبكات تعلم عميق تستخدم عادة لإنشاء البيانات الاصطناعية، وتبحث الأبحاث الحديثة في استخدامها لزيادة البيانات. فعلى سبيل المثال، تشير بعض التجارب إلى أن زيادات البيانات الاصطناعية لمجموعات الصور الطبية تحسن أداء نموذج التصنيف19 والتجزئة20 أكثر من الزيادات الكلاسيكية. وفي سياق متصل، يستفيد البحث في مجال زيادة النصوص من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وروبوتات المحادثة لإنشاء بيانات مزودة. وتستخدم هذه التجارب النماذج اللغوية الكبيرة لإنشاء عينات مزودة من البيانات المدخلة باستخدام تقنيات الخلط والمرادفات، ما يظهر تأثيرًا إيجابيًا أكبر لنماذج تصنيف النصوص من تلك الناتجة عن الزيادة الكلاسيكية.21
يعتمد الباحثون والمطورون تقنيات زيادة البيانات عند تدريب النماذج على مهام التعلم الآلي المختلفة على نطاق واسع. وعلى النقيض من ذلك، تُعد البيانات الاصطناعية جانبًا جديدًا نسبيًا في مجال البحث. تظهر التجارب المقارنة التي تجرى على البيانات الاصطناعية مقابل البيانات الحقيقية نتائج مختلطة، حيث تتفوق النماذج المدربة بالكامل على البيانات الاصطناعية في بعض الأحيان، بينما يكون تكون أداءها أضعف من النماذج المدربة على بيانات العالم الحقيقي في أحيان أخرى. وقد لا يكون أمرًا مثيرًا للدهشة حين يشير هذا البحث إلى أن البيانات الاصطناعية تكون مفيدة للغاية عندما تعكس خصائص بيانات العالم الحقيقي.22
يمكن استخدام البيانات الاصطناعية، التي تنشأ بشكل مصطنع من خلال المحاكاة الحاسوبية أو التي تولدها الخوارزميات، كبديل أو مكمل لبيانات العالم الحقيقي عندما لا تكون بيانات العالم الحقيقي متاحة بسهولة؛ كما يمكن أن يساعد في تجارب علوم البيانات.
البيانات الاصطناعية هي المعلومات التي يتم إنشاؤها على جهاز كمبيوتر لزيادة البيانات الحقيقية أو لاستبدالها من أجل اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها.
اجمع بين تقنيات البيانات التقليدية وتقنيات البيانات الكبيرة لتعظيم وزيادة فعالية مستودعات البيانات الحالية.
fمارتن تانر ووينغ هونغ وونغ، "The Calculation of Posterior Distributions by Data Augmentation" (حساب التوزيعات الخلفية عن طريق زيادة البيانات)، Journal of the American Statistical Association (مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية)، المجلد 82، رقم 398 (1987)، ص. 528-540.
2 سيلفستر ألفيس ريبوفي، سفين جوال، دان أندريه كاليان، فلوريان ستيمبرج، أوليفيا وايلز، وتيموثي مان، "Data Augmentation Can Improve Robustness" (زيادة البيانات يمكن أن تحسن القوة)، Advances in Neural Information Processing Systems (التقدم في أنظمة معالجة المعلومات العصبية)، المجلد 34، 2021، https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/fb4c48608ce8825b558ccf07169a3421-Abstract.html .
3 مانيشا سايني وسيبا سوزان، "Tackling class imbalance in computer vision: A contemporary review" (معالجة عدم التوازن الطبقي في رؤية الكمبيوتر: مراجعة معاصرة)، Artificial Intelligence Review (مراجعة الذكاء الاصطناعي)، المجلد 54، 2023، https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-023-10557-6 .
4 فابيو بيريز، كريستينا فاسكونسيلوس، ساندرا أفيلا، وإدواردو فالي، "Data Augmentation for Skin Lesion Analysis" (زيادة البيانات لتحليل الآفات الجلدية)، أو 2.0 Context-Aware Operating Theaters (2.0 غرف العمليات المدركة للسياق)، Computer Assisted Roboticو Endoscopy (التنظير الروبوتي بمساعدة الكمبيوتر)، وClinical Image-Based Procedures (الإجراءات السريرية القائمة على الصور)، وSkin Image Analysis (تحليل صورة الجلد)، 2018، https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-01201-4_33.
5 كونور شورتن وتاغي م. خوشغوفتا، "A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning" (استطلاع حول زيادة بيانات الصور للتعلم العميق)، Journal of Big Data (مجلة البيانات الضخمة) ، 2019، https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-019-0197-0 .
6 دوك هابا، Data Augmentation with Python (زيادة البيانات باستخدام Python)، باكت للنشر، 2023.
7 مينجل زو وسوك يون وألفارو فوينتس ودونغ سن بارك، "A Comprehensive Survey of Image Augmentation Techniques for Deep Learning" (استطلاع شامل لتقنيات تكبير الصورة للتعلم العميق)، Patter Recognition (التعرف على الأنماط)، المجلد 137، https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320323000481 .
8 "A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning" (استطلاع حول زيادة بيانات الصور للتعلم العميق)، Journal of Big Data (مجلة البيانات الضخمة)، 2019، https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-019-0197-0 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). تيرانس ديفريس وجراهام دبليو تايلور، "Improved Regularization of Convolutional Neural Networks with Cutout" (تحسين تنظيم الشبكات العصبية التلافيفية باستخدام القطع)، 2017، https://arxiv.org/abs/1708.04552.
9زيجيانج شين ومينجيانج هوانج وجيانبينج شي وزيانجيانج زو وتوماس س هوانج، "Towards Instance-Level Image-To-Image Translation" (نحو ترجمة من صورة إلى صورة على مستوى ابتدائي)، وقائع مؤتمر IEEE/CVF حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط (CVPR)، 2019، ص. 3683-3692، https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Shen_Towards_Instance-Level_Image-To-Image_Translation_CVPR_2019_paper.html (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). جولناز غياسي، يين كوي، أرافيند سرينيفاس، روي تشيان، تسونغ يي لين، إيكين دي كوبوك، كووك في لي، وباريت زوف، "Simple Copy-Paste Is a Strong Data Augmentation Method for Instance Segmentation" (النسخ واللصق البسيط هو طريقة قوية لزيادة البيانات لتجزئة المثال)، وقائع مؤتمر IEEE/CVF حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط (CVPR)، 2021، ص. 2918-2928، https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/html/Ghiasi_Simple_Copy-Paste_Is_a_Strong_Data_Augmentation_Method_for_Instance_CVPR_2021_paper.html (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
10 كونور شورتن وتاغي إم خوشغوفتر وبوركو فورهت،"Text Data Augmentation for Deep Learning" (زيادة البيانات النصية للتعلم العميق)،Journal of Big Data (مجلة البيانات الضخمة)، 2021،https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-021-00492-0 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). جونغهيون مين، آر توماس ماكوي، ديبانجان داس، إميلي بيتلر، وتال لينزن، "Syntactic Data Augmentation Increases Robustness to Inference Heuristics" (زيادة البيانات النحوية تزيد من متانة الأساليب البحثية الاستدلالية)، وقائع الاجتماع السنوي الثامن والخمسين لجمعية اللغويات الحاسوبية، 2020، ص. 2339-2352، https://aclanthology.org/2020.acl-main.212/ .
11 كونور شورتن وتاغي إم خوشغوفتر وبوركو فورهت،"Text Data Augmentation for Deep Learning" (زيادة البيانات النصية للتعلم العميق)،Journal of Big Data (مجلة البيانات الضخمة)، 2021،https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-021-00492-0 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). ريكو سينريش وباري هادو وألكسندرا بيرش، "Improving Neural Machine Translation Models with Monolingual Data" (تحسين نماذج الترجمة الآلية العصبية ببيانات أحادية اللغة)، وقائع الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لجمعية اللغويات الحاسوبية، 2016، ص. 86-96، https://aclanthology.org/P16-1009/.
12 كونور شورتن وتاغي إم خوشغوفتر وبوركو فورهت،"Text Data Augmentation for Deep Learning" (زيادة البيانات النصية للتعلم العميق)،Journal of Big Data (مجلة البيانات الضخمة)، 2021،https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-021-00492-0 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). ليشاو صن وكونغينغ شيا ووينبينغ يين وتينغتينغ ليانغ وفيليب يو وليفانغ هي، "Mixup-Transformer: Dynamic Data Augmentation for NLP Tasks" (محول مختلط: زيادة البيانات الديناميكية لمهام البرمجة اللغوية العصبية)، وقائع المؤتمر الدولي الثامن والعشرين حول اللغويات الحاسوبية، 2020، https://aclanthology.org/2020.coling-main.305/ . هونغيو قوه ويونغي ماو وريتشونغ تشانغ، "Augmenting Data with Mixup for Sentence Classification: An Empirical Study" (زيادة البيانات مع الخلط لتصنيف الجملة: دراسة تجريبية)، 2019. https://arxiv.org/abs/1905.08941 .
13 سوونج يانج وويكانج شياو ومينغشين زانج وسوهان جو وجيان تشاو وفوراو شاين، "Image Data Augmentation for Deep Learning: A Survey" (زيادة بيانات الصور للتعلم العميق: استطلاع)، 2023، https://arxiv.org/pdf/2204.08610.pdf. الحسن موموني وفوسيني موموني، "Data augmentation: A comprehensive survey of modern approaches" (زيادة البيانات: استطلاع شامل للأساليب الحديثة)، Array (مجلة أراي)، المجلد 16، 2022، https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590005622000911. إيفجين جوفيري، "Medical image data augmentation: techniques, comparisons and interpretations" (زيادة بيانات الصور الطبية: التقنيات والمقارنات والتفسيرات)،Artificial Intelligence Review (مراجعة الذكاء الاصطناعي)، المجلد 56، 2023، ص. 12561-12605، https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-023-10453-z (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
14 إيكين دي كوبوك وباريت زوف ودانديليون ماني وفيجاي فاسوديفان وكوك في لي، "AutoAugment: Learning Augmentation Strategies From Data" (الزيادة التلقائية: استراتيجيات زيادة التعلم من البيانات)، وقائع مؤتمر IEEE/CVF حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط (CVPR)، 2019، ص. 113-123، https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/papers/Cubuk_AutoAugment_Learning_Augmentation_Strategies_From_Data_CVPR_2019_paper.pdf .
15 باريت زوف وإيكين د. كوبوك وجولنز غياسي وتونج-يي لين وجوناثان شلينز وكووك ف. لو، "Learning Data Augmentation Strategies for Object Detection" (استراتيجيات زيادة بيانات اكتشاف الأشياء)، وقائع المؤتمر الأوروبي السادس عشر حول رؤية الكمبيوتر، 2020، https : //link.springer.com/chapte/10.1007/978-3-030-58583-9_34 .
16 سانداريكا ويكراماناياكي ويان هسو ومونج لي لي، "Explanation-based Data Augmentation for Image Classification" (زيادة البيانات القائمة على التفسير لتصنيف الصور)، Advances in Neural Information Processing Systems (التقدمات في أنظمة معالجة المعلومات العصبية)، المجلد 34، 2021، https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/af3b6a54e9e9338abc54258e3406e485-Abstract.html.
17 ريشنا شيتانيا ونيراف كاراني وكريستيان ف. بومغارتنر وأنطون بيكر وأوليفيو دوناتي وإندر كونوكوغلو، "Semi-supervised and Task-Driven Data Augmentation" (زيادة البيانات شبه الخاضعة للإشراف والقائمة على المهام)، وقائع المؤتمر الدولي السادس والعشرين حول معالجة المعلومات في التصوير الطبي، 2019، https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20351-1_3.
18 سيدريك روميل وتوماس مورو وجوزيف بايار وألكسندر جرامفورت، "ADDA: Class-wise Automatic Differentiable Data Augmentation for EEG Signals" (ADDA: زيادة البيانات القابلة للتمييز التلقائي حسب الفئة لإشارات EEG)، International Conference on Learning Representations (المؤتمر الدولي لتمثيلات التعلم)، 2022، https://iclr.cc/virtual/2022/poster/7154.
19 معيان فريد أدار وإيديت ديامانت وإيال كلانج وميشال أميتاي وجاكوب جولدبرجر وهايت جرينسبان، "GAN-based synthetic medical image augmentation for increased CNN performance in liver lesion classification" (تكبير الصور الطبية الاصطناعية القائمة على GAN لزيادة أداء CNN في تصنيف آفات الكبد)، Neurocomputing (الحوسبة العصبية)، 2018، ص. 321-331، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231218310749.
20 فيت ساندفورت وكي يان وبيري بيكهارد ورونالد سامرز، "Data augmentation using generative adversarial networks (CycleGAN) to improve generalizability in CT segmentation tasks" (زيادة البيانات باستخدام شبكات الخصومة التوليدية (CycleGAN) لتحسين التعميم في مهام تجزئة التصوير المقطعي)، Scientific Reports (تقارير علمية)، 2019، https://www.nure.com/articas/ s41598-019-52737-x.
21 كانغ مين يو ودونغجو بارك وجايوك كانغ وسانغ وو لي ووميونغ بارك، "GPT3Mix: Leveraging Large-scale Language Models for Text Augmentation" (GPT3Mix: الاستفادة من النماذج اللغوية واسعة النطاق لزيادة النصوص)، Findings of the Association for Computational Linguistics (استنتاجات جمعية اللغويات الحاسوبية): EMNLP 2021، ص. 2225-2239, https://aclanthology.org/2021.findings-emnlp.192/. هايشينغ داي وزنغليانغ ليو وينكسيونغ لياو وشياوكي هوانغ وييهان كاو وزيهاو وو ولين تشاو وشاوشين شو ووي ليو ونينغهاو ليو وشينغ لي وداجيانغ تشو وهونغمين كاي وليشاو صن وكوانتشينغ لي ودينقانغ شين وتيانمينغ ليو وشيانغ لي، "AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation" (AugGPT: الاستفادة من ChatGPT لزيادة البيانات النصية)، 2023، https://arxiv.org/abs/2302.13007.
22 برام فانيرلي وستيفن مونين وفرانك فان ريث ونيك ميشيلز، "Analysis of Training Object Detection Models with Synthetic Data" (تحليل النماذج التدريبية لاكتشاف الأشياء باستخدام البيانات الاصطناعية)، British Machine Vision Conference (مؤتمر رؤية الآلة البريطاني)الثالث والثلاثون ، 2022، https://bmvc2022.MPi-inf.mPG.de/ 0833.pdf. مارتن جورج ليونجكفيست وأوتو نورداندر وماركوس سكانز وأرفيد ميلدنر وتوني ليو ووبيير نوجيس، "Object Detector Differences When Using Synthetic and Real Training Data" (اختلافات كاشف الأشياء عند استخدام بيانات التدريب الاصطناعية والحقيقية)، SN Computer Science، المجلد 4، 2023، https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-023-01704-5. لي كانغ ومارسال روسينول وأليسيا فورنيس وباو ريبا وماوريسيو فيليجاس، "Unsupervised Writer Adaptation for Synthetic-to-Real Handwritten Word Recognition" (تكييف الكاتب غير الخاضع للإشراف للتعرف على الكلمات المكتوبة بخط اليد الاصطناعية إلى الحقيقية)، وقائع المؤتمر الشتوي IEEE / CVF حول تطبيقات رؤية الكمبيوتر (WACV)، 2020، ص. 3502-3511، https://openaccess.thecvf.com/content_WACV_2020/html/Kang_Unsupervised_Writer_Adaptation_for_Synthetic-to-Real_Handwritten_Word_Recognition_WACV_2020_paper.html.