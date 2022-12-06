ما هي معلومات التعريف الشخصية (PII)؟

لا تُعتبر جميع البيانات الشخصية معلومات تعريف شخصية. على سبيل المثال، لا تعتبر البيانات المتعلقة بعادات المشاهدة المباشرة لشخص ما معلومات تعريف شخصية. ذلك لأنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحديد هوية شخص ما بناءً على ما شاهده على نتفليكس فقط. تشير معلومات التعريف الشخصية فقط إلى المعلومات التي تشير إلى شخص معين، مثل نوع المعلومات التي قد تقدمها للتحقق من هويتك عند الاتصال بالبنك الذي تتعامل معه.

من بين معلومات التعريف الشخصية، تكون بعض المعلومات أكثر حساسية من غيرها. معلومات التعريف الشخصية الحساسة هي معلومات حساسة تحدد هوية الفرد بشكل مباشر ويمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا في حالة تسريبها أو سرقتها

رقم الضمان الاجتماعي (SSN) هو مثال جيد على معلومات التعريف الشخصية الحساسة. نظرًا لأن العديد من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية تستخدم أرقام الضمان الاجتماعي للتحقق من هويات الأشخاص، فإن المجرم الذي يسرق رقم الضمان الاجتماعي يمكنه بسهولة الوصول إلى السجلات الضريبية أو الحسابات المصرفية لضحيته. تشمل الأمثلة الأخرى لمعلومات التعريف الشخصية الحساسة ما يلي:

أرقام التعريف الفريدة، مثل أرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات السفر وغيرها من أرقام بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة.

البيانات البيومترية، مثل بصمات الأصابع ومسح شبكية العين.

المعلومات المالية، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان.

السجلات الطبية.

عادةً ما تكون معلومات التعريف الشخصية الحساسة غير متاحة للعامة، وتفرض معظم القوانين الحالية على المؤسسات حمايتها عن طريق تشفيرها، أو التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها أو اتخاذ تدابير أخرى فيما يتعلق بالأمن السيبراني.

معلومات التعريف الشخصية غير الحساسة هي البيانات الشخصية التي لا تسبب، بمعزل عن غيرها، ضررًا كبيرًا للشخص إذا تم تسريبها أو سرقتها. قد تكون أو لا تكون فريدة من نوعها لشخص ما. على سبيل المثال، يمكن أن يكون اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي غير حساس لمعلومات التعريف الشخصية غير الحساسة: يمكن أن يحدد هوية شخص ما، ولكن لا يمكن لأي جهة خبيثة أن ترتكب سرقة الهوية معتمدة فقط على اسم حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. تشمل الأمثلة الأخرى لمعلومات التعريف الشخصية غير الحساسة ما يلي:

الاسم الكامل للشخص

اسم الأم قبل الزواج

رقم الهاتف

عنوان IP

مكان الميلاد

تاريخ الميلاد

التفاصيل الجغرافية (الرمز البريدي، المدينة، الولاية، الدولة، إلخ.)

معلومات التوظيف

عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان المراسلة

العرق أو الإثنية

الدين

غالبًا ما تكون معلومات التعريف الشخصية غير الحساسة متاحة للعامة. على سبيل المثال، قد تكون أرقام الهواتف مدرجة في دليل الهاتف، وقد تكون العناوين مدرجة في سجلات الملكية العامة للحكومة. لا تتطلب بعض لوائح خصوصية البيانات حماية معلومات التعريف الشخصية غير الحساسة، لكن العديد من الشركات تضع ضمانات على أي حال. وذلك لأن المجرمين يمكن أن يتسببوا في مشاكل من خلال تجميع أجزاء متعددة من معلومات التعريف الشخصية غير الحساسة.

على سبيل المثال، يمكن لأحد المخترقين اختراق تطبيق الحساب المصرفي لشخص ما باستخدام رقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني واسم الأم قبل الزواج. يمنحهم البريد الإلكتروني اسم المستخدم. يتيح انتحال رقم الهاتف للمخترقين الحصول على رمز التحقق. يوفر اسم الأم قبل الزواج إجابة على سؤال الأمان.

من الجدير بالذكر أن اعتبار شيء ما على أنه حساس أو غير حساس فيما يتعلق بمعلومات التعريف الشخصية يعتمد بشكل كبير على السياق. قد يكون الاسم الكامل بمفرده غير حساس، ولكن قائمة بالأشخاص الذين زاروا طبيبًا معينًا قد تكون حساسة. وبالمثل، قد يكون رقم هاتف شخص ما متاحًا للجمهور، ولكن قاعدة بيانات أرقام الهواتف المستخدمة للمصادقة الثنائية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون معلومات شخصية حساسة.