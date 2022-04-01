ما المقصود بخطة إدارة البيانات (DMP)؟

تتكون خطة إدارة البيانات عادةً من خمسة عناصر:

1. بيان الغرض

2. تعريفات البيانات

3. جمع البيانات والوصول إليها

4. الأسئلة المتداولة (FAQs)

5. قيود بيانات البحث

يُتيح كلٌّ من هذه المجالات تركيزًا لوكالات البحث والممولين (أو ربما فريق إدارة البيانات الخاص بك) لتقييم مستوى المخاطر المرتبطة بمشروع معين. وتتناول خطة إدارة البيانات أيضًا كيفية إدارة هذا الخطر. على سبيل المثال، إذا تم استخدام البيانات الحساسة داخل مشروع، فهل من المناسب إعادة استخدام هذه البيانات للمشاريع المستقبلية؟ اعتمادًا على حساسية تلك البيانات، قد لا يكون ذلك مناسبًا، أو قد يتطلب موافقة إضافية من المستخدم.

يركِّز كل عنصر من عناصر خطة إدارة البيانات على جزء معين من المعلومات، وسنتعمق أكثر في كلٍّ منها.

1. بيان الغرض: يوضح ذلك سبب حاجة الفريق إلى الحصول على أنواع محددة من البيانات على مدار المشروع. يجب أن يحدد بوضوح السؤال الذي يحاول الفريق الإجابة عنه باستخدام مجموعة البيانات هذه.

2. تعريفات البيانات: تساعد أوصاف البيانات المستخدمين النهائيين وجمهورهم على فهم اصطلاحات التسمية وتوافقها مع مجموعات بيانات محددة. قد يتم أيضًا الاحتفاظ ببعض هذه المعلومات ضمن البيانات الوصفية، وعادةً ما تتم تسمية البيانات حسب مصادر البيانات وتنسيقات الملفات. كما أن إنشاء معايير بيانات وصفية محددة مسبقًا والالتزام بها خلال عملية الحصول على البيانات سيضمن أيضًا جمعها على نحو أكثر اتساقًا وعملية دمج أكثر سلاسة.

3. جمع البيانات والوصول إليها: يسلط هذا القسم من خطة إدارة البيانات الضوء على كيفية جمع البيانات وتخزينها والوصول إليها من مستودع البيانات. من المحتمل أن يتناول مصدر البيانات لأي بيانات موجودة أو النهج الذي سيتم اتباعه لإنشاء بيانات جديدة، مثل التجربة. يجب أن يحتوي أيضًا على معلومات حول توقيت البيانات -أي عدد مرات التحديث والفترة الزمنية المعنية. ونوع البيانات وتوقيتها عادةً ما يحددان كيفية تخزينها وإتاحة الوصول إليها للأطراف الثالثة. على سبيل المثال، ستتطلب البيانات غير المنظمة نظامًا غير علائقي مقارنةً بالنظام العلائقي، وستتطلب مجموعة البيانات الأكبر قوة حوسبة أكبر مقارنةً بمجموعة البيانات الأصغر. قد تكون هناك أيضًا قيود حول مشاركة البيانات؛ بسبب الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية. نظرًا لأن الأطراف المعنية في المشروع يتوقعون أن يتم التعامل مع البيانات الحساسة، مثل معلومات التعريف الشخصية (PII)، بأقصى درجات العناية والأمان، فمن المهم أن يكون أصحاب البيانات واضحين بشأن ممارسات إدارة البيانات الخاصة بهم، خاصةً في هذا المجال. سيشمل ذلك إجابات عن الأسئلة المتعلقة بحفظ البيانات على المدى الطويل، مثل أرشفة البيانات أو إعادة استخدامها. بالنسبة إلى البيانات التي ليست حساسة بطبيعتها، سيكون هناك توقُّع بتوفير مسار للأطراف الثالثة للوصول إلى البيانات غير المنسقة ونتائج البحث.

4. الأسئلة المتداولة: يمكن اعتبار هذا القسم "جامعًا" للأسئلة الشائعة الأخرى في مشاريع إدارة البيانات، مثل خطط المشاركة وتفضيلات الاقتباس وطرق النسخ الاحتياطي للبيانات. يمكن للباحثين أو مالكي البيانات تسليط الضوء على أي معرِّفات للكائنات الرقمية (DOI) لمالكي المشاريع المجاورة أو ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان أصحاب المشروع يقومون بأرشفة البيانات، فسيحتاجون أيضًا إلى تحديد مدة بقاء الأرشيف. هل سيبقى لمدة عام واحد، أم خمس سنوات، أم ربما إلى أجل غير مسمَّى؟

5. قيود بيانات البحث: يتناول هذا القسم القيود المسبقة في مجموعة البيانات، والتي ستَحُد من قدرتها على التعميم بشكل أوسع على الفئات السكانية. على سبيل المثال، قد تركِّز البيانات على مجموعة ديموغرافية معينة، مثل الجغرافيا والجنس والعرق والفئة العمرية وما إلى ذلك.