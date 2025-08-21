حلول خصوصية البيانات

تعزيز حماية خصوصية البيانات وبناء ثقة العملاء وتنمية أعمالك
يمكن للمؤسسات التي تتطلع إلى تحقيق ما هو أبعد من مجرد الامتثال للّوائح أن تبني الثقة مع العملاء وتتميز عن المنافسين. تساعدك حلول ®IBM Security على تقديم تجارب موثوق بها للعملاء وتنمية أعمالك من خلال نهج شامل وتكيّفي لحماية خصوصية البيانات يعتمد على مبادئ الثقة الصفرية وحماية لخصوصية بيانات مثبتة الفاعلية.
اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
تقييم استخدام البيانات والمخاطر مقارنةً بالتزاماتك تجاه العملاء واللوائح التنظيمية.
حماية البيانات الشخصية باستخدام ضوابط الأمان لتقديم تجارب موثوق بها.
الاستجابة بفاعلية لمعالجة المخاطر ومشكلات الامتثال ولتسهيل التوسع بسهولة كبرى.
تعاونت IBM Security مع 1touch.io لتزويدك بحلول اكتشاف البيانات لأغراض الخصوصية والأمن. استفِد من اكتشافٍ وتصنيفٍ دقيقَين وقابلَين للتوسّع ومتكاملَين للبيانات المنظَّمة وغير المنظَّمة عبر جميع البيئات.
يوفر برنامج ®IBM Guardium أمن بيانات متقدمًا متكاملًا وقابلًا للتوسع.
يوفر IBM Verify إدارة هوية ووصول المستهلك مع مراعاة الخصوصية.
يساعد IBM QRadar® SOAR على تسريع تعزيز المرونة الإلكترونية وتمكين أتمتة المهام المتكررة.
تُعزز حلول التخزين بالذاكرة الوميضية حماية بيانات التخزين والمرونة الإلكترونية، مما يعزز استمرارية العمليات، وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف البنية التحتية.
يوفر IBM Cloud Pak for Data أدوات لإنشاء أساس التحكم في البيانات لتسريع نتائج البيانات وتلبية متطلبات الخصوصية والامتثال.
أتمتة تقارير البيانات الخاصة لتحسين دقة الامتثال، وتقليل وقت التدقيق، وتسريع المبادرات باستخدام IBM OpenPages Data Privacy Management.
الوصول إلى خدمات الخصوصية التي تساعدك على وضع قواعد للتعامل مع المعلومات المحمية واستخدامها.
التعاون مع خبراء أمن البيانات لحماية بياناتك الأكثر حساسية.
إدارة مخاطر الأمان والامتثال من خلال التعاون مع مستشاري خصوصية البيانات.