مع IBM OpenPages Data Privacy Management، يمكنك فهم كيفية استخدام البيانات الخاصة في جميع أنحاء مؤسستك بشكل كامل. توفر هذه الوحدة رؤية كاملة وفي الوقت الفعلي لكيفية استخدام البيانات الحساسة وتخزينها والوصول إليها في جميع أنحاء مؤسستك من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان المضمنين. اطّلع على البيانات التي يتم الوصول إليها والأوقات التي يتم ذلك فيها لتسريع عملية مراقبة المخاطر. يمكنك أتمتة عملية إعداد تقارير البيانات الخاصة لتحسين الدقة وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات في جميع أنحاء المؤسسة.