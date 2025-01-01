IBM OpenPages Data Privacy Management
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
مواجهة تحديات خصوصية البيانات بشكل مباشر

أتمتة تقارير البيانات الخاصة لتحسين دقة الامتثال وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات في جميع أنحاء مؤسستك باستخدام IBM OpenPages Data Privacy Management.

مع IBM OpenPages Data Privacy Management، يمكنك فهم كيفية استخدام البيانات الخاصة في جميع أنحاء مؤسستك بشكل كامل. توفر هذه الوحدة رؤية كاملة وفي الوقت الفعلي لكيفية استخدام البيانات الحساسة وتخزينها والوصول إليها في جميع أنحاء مؤسستك من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان المضمنين. اطّلع على البيانات التي يتم الوصول إليها والأوقات التي يتم ذلك فيها لتسريع عملية مراقبة المخاطر. يمكنك أتمتة عملية إعداد تقارير البيانات الخاصة لتحسين الدقة وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات في جميع أنحاء المؤسسة.
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ما الذي ستحصل عليه
عرض البيانات الخاصة في الوقت الفعلي احتفظ بمخزون لجميع البيانات الخاصة عبر المؤسسة. إنه يتكامل مع مستودع أصول IBM Knowledge Catalog للحفاظ على عرض محدث لأصول البيانات باستخدام معلومات تحديد الهوية الشخصية أو البيانات الحساسة. ستظهر حالة أصول البيانات التي تحتوي على علامة المعلومات السرية في تقارير الامتثال على OpenPages.
القيمة الكاملة من البيانات الوصفية تُعد البيانات موردًا قيّمًا، والانتفاع بها قد يشكل دافعًا لتحقيق ميزة تنافسية لمؤسستك. امنح علماء البيانات ومطوري النماذج القدرة على الابتكار والتأكد من إمكانية استخدام البيانات المطلوبة في مشاريعهم من خلال إظهار الامتثال للوائح ذات الصلة.
عمليات جاهزة للتدقيق يمكنك بناء مسار تدقيق لعملية التقييم لحماية شركتك في حالة الخضوع للتدقيق التنظيمي. واجه المخاوف المتزايدة بشأن خصوصية المستهلكين والجهات التنظيمية من خلال تفعيل عمليات تقييم الخصوصية لأصول البيانات الجديدة عند تحميلها تلقائيًا.
المزايا لوحة معلومات مسؤول الخصوصية

تقدم لوحة المعلومات جميع المعلومات المتعلقة بأصول البيانات بما في ذلك تقسيم الأصول حسب الاختصاص القضائي وحالة التقييمات. كما تُعيَّن روابط مفيدة ومهام متعلقة بالخصوصية للمستخدم.

 تقييم الخصوصية

تأكد من توافق أصول البيانات في مؤسستك باستخدام وظيفة تقييم الاستبيان المُدمجة التي تُمكِّن فرق الخصوصية من إنشاء استبيانات الخصوصية ذات الصلة وإرسالها إلى مالكي البيانات لإكمالها.

 إدارة المشكلات

يمكن التحقيق في مشكلات الخصوصية المُحددة أثناء عملية التقييم ومعالجتها باستخدام القدرات المُدمجة لإدارة المشكلات، ما يتيح التعاون بين مسؤولي الخصوصية ومالكي البيانات لحل المشكلات.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
اتخِذ الخطوة التالية

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مزيد من الطرق للاستكشاف شاهد OpenPages أثناء العمل التوثيق مجتمع IBM GRC