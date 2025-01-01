IBM OpenPages IT Governance
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا احسب عائد الاستثمار لديك
رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
مواءمة عمليات أعمالك التجارية

إدارة ضوابط تكنولوجيا المعلومات الداخلية والمخاطر باستخدام IBM OpenPages for IT Governance، وهي وحدة تعمل على مواءمة العمليات التجارية والإستراتيجية والمتطلبات التنظيمية.

احصل على رؤية شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات واربطها بعمليات الأعمال. تُمكّن وحدة حوكمة تكنولوجيا المعلومات OpenPages IT Governance المؤسسات من الحفاظ على الامتثال عبر أطر عمل متعددة لأفضل الممارسات، بما في ذلك لجنة المنظمات الراعية ومكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومنظمة المعايير الدولية.
اقرأ ملخص الحل
ما الذي ستحصل عليه
قابلية التشغيل البيني والتكامل توفر إمكانية التشغيل البيني مع تقنيات الجهات الخارجية وتطبيقات إدارة البنية التحتية للشركات مباشرةً باستخدام واجهة برمجة تطبيقات OpenPages REST API (معيار OpenAI) أو الاستفادة من تطبيق IBM App Connect. القدرة على القيام تلقائيًا بما يلي: تحديث جرد أنظمة المؤسسة بشكل مستمر وإعداد تقارير عن الوضع الأمني وتحديد الثغرات (إدارة الأصول) واستيراد الحوادث الأمنية والاحتفاظ بمكتبة للمتطلبات الأمنية/التنظيمية (NIST وUCF وISO 27001 إلخ) ودمج أساليب تحديد المخاطر (RiskLens).
تحليل حوادث تكنولوجيا المعلومات تحسين قياس المخاطر وتقليل الخسائر وإدارة المخاطر المتعلقة بحوادث تكنولوجيا المعلومات ما يسمح لفرق الاستجابة للحوادث وعمليات التأمين والمخاطر بالتعاون من خلال عمليات التكامل بين الأنظمة المختلفة.
تقييم مخاطر تطبيقات الأعمال إدارة تقييمات مخاطر تطبيقات الأعمال وفقًا لمعايير مختلفة مثل NIST و ISO و PCI بناءً على متطلبات السرية والنزاهة والتوافر (CIA). توفر OpenPages IT Governance القدرة على تتبع التقييمات والمشكلات ونقاط الضعف عبر تطبيقات الأعمال، بالإضافة إلى ربطها بالعمليات التجارية التي تدعمها.
المزايا لوحة معلومات حوكمة تكنولوجيا المعلومات

عرض جميع المشكلات والحوادث ونقاط الضعف وتطبيقات الأعمال التي تتطلب اهتمام المستخدمين في صفحة رئيسية واحدة قابلة للتكوين. التنقل التفصيلي عبر التقارير الفرعية لتحليل الأسباب الجذرية.

 سير عمل حوادث تكنولوجيا المعلومات

الإخطار والتوجيه التلقائي للأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. تتبع جميع الحوادث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتوثيقها. يبدأ سير العمل التحقيقي بناءً على التخطيط من أعلى إلى أسفل ومخاطر الأعمال.

 تقييم المخاطر التطبيقية

استخدام واجهة مستخدم تقييم الاستبيانات -وهي مصدر مركزي لجميع تطبيقات الأعمال- للتفاعل مع مالكي الأصول أو تطبيقات الأعمال لإجراء تقييم التصنيف وتقييم الامتثال.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

اقرأ ملخص حل OpenPages 
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages Data Privacy Management حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
اتخِذ الخطوة التالية

احجز استشارة مع خبير IBM لمناقشة كيفية التشغيل الآلي لعمليات GRC الخاصة بك بسهولة.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مزيد من الطرق للاستكشاف شاهد OpenPages أثناء العمل التوثيق مجتمع IBM GRC