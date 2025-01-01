IBM OpenPages Internal Audit Management
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تبسيط التدقيق الداخلي

يمكنك أتمتة عمليات التدقيق الداخلية وإدارتها وتنفيذ أنشطة أشمل لإدارة المخاطر والامتثال باستخدام وحدة OpenPages Internal Audit Management.

 

تزويد المدققين الداخليين برؤية مشتركة بين الإدارات في مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام المؤسسي. تساعد وحدة IBM OpenPages Internal Audit Management المؤسسات على تخطيط نطاق عمليات التدقيق الخاصة بها و تنفيذها وإعداد تقارير خاصة بها ومراجعتها بكفاءة. مقارنة بيئة الرقابة التي تتبع أفضل الممارسات بالتي تم توثيقها، وإجراء تحليلات الثغرات لتحديد نقاط الضعف وفرص التطوير.

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ما الذي ستحصل عليه
التخطيط السنوي إنها تدعم كلاً من نهجي التصميم من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى لإنشاء نطاق عمليات التدقيق وتقييم المخاطر المتعلقة به وإنشاء خطط تدقيق لسنوات متعددة. كما تبسط عمليات المراجعة والموافقة للمساعدة على خفض التكاليف وزيادة الكفاءة والسماح للمدققين بالتركيز على محتوى التدقيق.
تنفيذ ورقة العمل وهي تسهل تأليف أوراق العمل التعاونية وإدارتها، ما يؤدي إلى تحسين الجودة والاتساق. تحتفظ بمكتبة مركزية لأوراق العمل الإلكترونية وتوفر القدرة على مراجعة أوراق العمل والموافقة عليها آليًا.
‎ تخطيط المشاركة كما تسهل إنشاء نطاق التدقيق وأهدافه والحفاظ عليه وإنشاء أوراق العمل المراد تنفيذها. وتوفر المعلومات التي تعزز التحسين المستمر للتدقيق.
المزايا مهام سير العمل المبتكرة

تعمل ميزة سير عمل إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال المُدمجة على إدارة حالات سير العمل لأتمتة العمليات وبدء الأنشطة وتعيين المهام وإعلام الأطراف المعنية والتخطيط للالتزام بالمواعيد النهائية وتعزيز الاتساق.

 تقارير التدقيق

يستخرج تقرير التدقيق جميع البيانات المناسبة من المستودع المركزي بنقرة واحدة. توفر مخططات Gantt وغيرها من العناصر المرئية للمستخدم طرقًا سريعة لرؤية البيانات لتساعدهم على التخطيط.

 عملية إغلاق التدقيق

يعمل "مساعد إغلاق التدقيق" على تسهيل الأتمتة لعملية إغلاق التدقيق من خلال توفير ملخص للتدقيق بالإضافة إلى تفاصيل الاستعداد لحالة الإغلاق وجميع العناصر المتعلقة بالتدقيق.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.اقرأ ملخص حل OpenPages 
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages IT Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
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