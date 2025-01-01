تزويد المدققين الداخليين برؤية مشتركة بين الإدارات في مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام المؤسسي. تساعد وحدة IBM OpenPages Internal Audit Management المؤسسات على تخطيط نطاق عمليات التدقيق الخاصة بها و تنفيذها وإعداد تقارير خاصة بها ومراجعتها بكفاءة. مقارنة بيئة الرقابة التي تتبع أفضل الممارسات بالتي تم توثيقها، وإجراء تحليلات الثغرات لتحديد نقاط الضعف وفرص التطوير.