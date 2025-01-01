حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
تحسين أداء الأعمال

تمكَّن من إدارة تعاملاتك مع المورّدين بكفاءة باستخدام وحدة إدارة مخاطر الأطراف الثالثة في IBM OpenPages.

يمكنك اتخاذ قرارات تراعي المخاطر بفضل استخدام نموذج الخطوط الثلاثة. وتتوفر في OpenPages وحدة إدارة مخاطر الأطراف الثالثة، حيث تقلل الاضطرابات والتأثيرات السلبية المحتمل حدوثها في الامتثال، أو سمعة العلامة التجارية، أو عمليات الجهة المورّدة نتيجة عدم قدرة هذه الجهة المورّدة على الوفاء بالالتزامات. يمكن حماية المعلومات الخاصة التي تتم مشاركتها مع المورّدين ومنع إساءة استخدام الوصول المباشر إلى موارد الشبكة.
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ما الذي ستحصل عليه
تحديد مخاطر الطرف الثالث يساعد هذا الحل على إنشاء هيكل مركزي لتسلسل مخاطر الأطراف الثالثة ومترابط بإحكام، حيث يشمل المخاطر وعناصر التحكم ومؤشرات المخاطر الرئيسية والمواقع واللوائح؛ ويدعم تصنيف الأطراف الثالثة حسب المخاطر ودرجة الحساسية وعوامل أخرى.
إدارة مشاركة الطرف الثالث يتصل بأنظمة المؤسسات والأنظمة الخارجية لاستيراد معلومات المورّدين، ويعمل على دمج بيانات الأطراف الثالثة وتنظيمها في مستودع واحد مشترك، قابل للتوسعة لاستيعاب آلاف المورِّدين.
تقييمات مخاطر الجهات الثالثة يوفر منهجيات ذات إعدادات سهلة التكوين، لتقييم وتسجيل درجات مخاطر الأطراف الثالثة، سواء أكانت متأصلة أم متبقية، كما يجمع بيانات تفصيلية حول مخاطر المورّدين، تشمل درجة شدة المخاطر، ومدى تأثيرها، ونتائجها، وخطط تخفيف آثار المخاطر، والمشكلات.
المزايا إدارة المشكلات والحوادث

يعمل على توجيه وحل مشكلات مخاطر المورِّدين خلال عملية منهجية للتحقيق في كل مشكلة بهدف تعزيز التعاون مع المورّدين بشأن الإجراءات التصحيحية. كما يوفر رؤية لمشكلات المورّدين في الوقت الفعلي.

 استبيانات الطرف الثالث

يعمل على تبسيط وتوحيد معايير عملية إعداد وتوزيع ومتابعة استبيانات واستطلاعات مخاطر المورّدين، كما يساعد على تصنيف المورّدين وفق نتائج التقييم.

 عمليات تكامل الطرف الثالث

يؤدي تلقائيًا إلى إتمام تقييمات مخاطر المورّدين من خلال التكامل مع حلول مراقبة المورّدين مثل حل SecurityScorecard حل وRiskRecon وحل RapidRatings وحل Supply Wisdom.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

اقرأ ملخص حل OpenPages ⭠
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages Data Privacy Management حوكمة تكنولوجيا المعلومات IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management

خدمات إدارة المخاطر

إدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المتغيرة أو اللوائح المتطورة أو العمليات المرهونة مع زيادة الفعالية والكفاءة.

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