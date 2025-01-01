حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
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تعزيز نمو الأعمال المستدام

حسِّن إدارة البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والامتثال باستخدام IBM OpenPages Risk Management للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي أمر حساس لضمان استمرار العمليات والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة والوفاء بالالتزامات المجتمعية والتنظيمية. تُمكِّن وحدة OpenPages Risk Management for ESG المؤسسات من إدارة برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها وتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات والحفاظ على الامتثال للاستدامة ووضع الإستراتيجية لتعزيز نمو الأعمال المستدامة.

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ما الذي ستحصل عليه
إدارة أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحديد التقدم المحرز في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومتابعته.
تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحديد مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحليلها وتخفيفها وإدارتها ومراقبتها.
إدارة الإفصاح والامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تنسيق دورات تقييم الامتثال والإفصاح بسهولة عبر المؤسسة.
المزايا تقييم الأهمية النسبية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

إعداد تقارير استطلاعات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتوزيعها وتجميعها وتقديمها في جميع أنحاء المؤسسة باستخدام إمكانية الاستبيانات المُدمجة.

 مراقبة التقدم والأداء من خلال استخدام المؤشرات والتقارير الرئيسية

مراقبة التقدم والأداء من خلال استخدام المؤشرات والتقارير الرئيسية.

 تقييم الامتثال

تتبع المعايير والأطر التنظيمية والصناعية الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 عرض تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للجهات الخارجية

عرض تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر شبكة الجهات الخارجية باستخدام شبكات شركاء البيانات الشاملة من IBM.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

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IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Policy Management

خدمات إدارة المخاطر

إدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المتغيرة أو اللوائح المتطورة أو العمليات المرهونة مع زيادة الفعالية والكفاءة.

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