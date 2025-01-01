توفر "مهامي" عرضًا سريعًا لجميع المهام المُسندة إلى المستخدم عبر الأنشطة الموجودة في مجال المخاطر التشغيلية، مثل "مراجعة أحداث الخسارة" و"الموافقة على المشكلات" و"مراجعة التقييمات" و"بنود العمل".