جرِّب جولة تفاعلية في ®IBM® OpenPages لتتعرَّف على مدى سهولة تحديد المخاطر، ومراجعة المتطلبات التنظيمية، وإدارة سير العمل.
تعرَّف على كيفية تسريع الاستجابة للمشكلات وغير ذلك. وتمكَّن من إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي في كل أنحاء مؤسستك بأكملها.
يوفر IBM OpenPages للعملاء عائد استثمار بنسبة 249%. تعرَّف على الطريقة.
استكشِف كيف يدعم OpenPages تحديد المخاطر، وإدارتها، ومراقبة الامتثال والتقارير، مما يساعدك على تحقيق أهداف عملك بكل ثقة في عالم مليء بالمخاطر دائمة التغير.
تم إدراج IBM في تقرير "دليل سوق أدوات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)" الصادر عن ®Gartner في أغسطس 2023، والمتعلق بالشركات الرائدة في ضمان الجودة.
انضم إلى IBM وضيفها Gartner لتتعرَّف على كيفية مساهمة استراتيجيات الأعمال الرقمية في تحويل إدارة المخاطر.
اكتشِف كيف نجحت IBM في تسريع مسيرة الذكاء الاصطناعي لدى شركة Citi من خلال الشراكة في إحداث تحول في التدقيق داخل Citi والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
انظر كيف نجح SCOR في استخدام IBM OpenPages لزيادة تفاعل المستخدمين، وتبسيط العمليات، وتحين تقييمات المخاطر في كل أنحاء المؤسسة أقل جهد ممكن.
نجحت شركة Aviva، منذ انضمامها إلى برنامج تجربة المستخدم من IBM، في التمكن من تحديث حل إدارة المخاطر التشغيلية لديها بمساعدة التحسينات الجديدة لمنتج IBM OpenPages، مما أتاح فرصًا لتطوير قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) لتحسين تجربة المستخدم إلى المستوى الأمثل.
تعزيز ثقافة الامتثال الشامل على مستوى المؤسسة، والتكيف مع التغيرات التنظيمية، وتمكين خطك الأول من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بالمخاطر.
موازنة الفرص لإحداث قيمة مع المخاطر المرتبطة بتوسيع الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعرَّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسة على استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواءم مع قيمها واستراتيجياتها مع الحفاظ على الامتثال.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية لعام 2023.
يعمل هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال على توحيد وظائف إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي المعزولة.
جرِّب هذه الجولة التفاعلية لمنتج IBM OpenPages واتَّبِع الفريق في أثناء تحديد المخاطر، ومراجعة أحدث المتطلبات التنظيمية، والبدء في إدارة تقييمات المخاطر، وإدارة مهام سير العمل.
احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيفية أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) بكل سهولة.