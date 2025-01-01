IBM OpenPages
تبسيط طريقة إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي عبر منصة موحدة للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC).
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موظف يدخل الرواق

بيئة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) الموحدة والأكثر ذكاءً
 

®IBM® OpenPages هو حل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) معتمد على الذكاء الاصطناعي وقابل للتطوير بدرجة كبيرة ويعمل على أي سحابة عبر IBM Cloud Pak® for Data، كما يتوفر كنموذج برمجيات كخدمة (SaaS) على نظام AWS. وقد وحد وظائف إدارة المخاطر المنعزلة في بيئة واحدة حتى تتمكن من تحديد المخاطر والالتزامات التنظيمية وإدارتها والإبلاغ عنها.
استعد للمستقبل من خلال حل متكامل قابل للتكوين بالكامل لإدارة مخاطر المؤسسات، يمكنه دعم عشرات الآلاف من المستخدمين جائزة IDC لدرجة رضا العملاء (CSAT) في حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) لعام 2024 في مجال الحوكمة المالية وإدارة المخاطر والامتثال المقدمة إلى IBM

الفوائد

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات بعينها لمعالجة التحديات الخاصة بالمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

 اقرأ ملخص الحل
واجهة سهلة الاستخدام (PDF)

تعزيز تبني حلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) لجميع خطوط الأعمال الثلاثة من خلال واجهة مستخدم حديثة تركز على المهام، ما يساعد على إتمام المهام بكفاءة.

 الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي (ملف PDF)

الحصول على الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع مساعد الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) الافتراضي. تعزيز الدقة والكفاءة في الإبلاغ عن الحوادث من خلال تصنيفات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.

 التكاملات مع الأطراف الخارجية (PDF)

تحقيق تكامل البيانات باستخدام تطبيق IBM App Connect وواجهات برمجة تطبيقات REST الشاملة التي تدمج عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مع الموصلات الخارجية.

 التحليلات التنبئية (ملف PDF)

الحصول على تحليلات قيّمة حول حالة المخاطر في المؤسسة بالكامل باستخدام IBM Cognos Analytics لاستكشاف البيانات والتحليلات ذاتيًا.

 أتمتة مهام سير العمل (PDF)

أتمتة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) بسرعة وتقليل الوقت المستغرق للتعرف على القيمة بفضل مهام سير العمل القابلة للتكوين. تتضمن الخيارات الجديدة خاصية السحب والإفلات ومتغيرات مهام سير العمل.

 النشر في أي مكان (ملف PDF)

استخدام IBM OpenPages في أي مكان، خلف جدار الحماية لديك أو على أي سحابة من خلال IBM Cloud Pak for Data.

 دعم watsonx Assistant على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (ملف PDF)

الحصول على إجابات نصية تفاعلية والبحث باللغة الطبيعية، والروابط المباشرة لصفحات معينة في OpenPages أو المستندات التي تم تحميلها

 التدريب من دون أمثلة سابقة (ملف PDF)

تعزيز تبني حلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) من دون الحاجة إلى تدريب لخطوط الأعمال

نتائج حقيقية. تأثير حقيقي.

Citi

شاهد كيف غيرت Citi مهام سير العمل اليومية لـ 2500 مدقق حسابات في البنك باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي. شاهد مقابلة من مؤتمر THINK 2024 مع مدير أنظمة المعلومات لدى Citi.
التعرف على G2

اعترفت G2 بحل OpenPages كأفضل برنامج للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

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المزايا

تعرف على ما يمكنك القيام به داخل المنتج.

 تبسيط الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من خلال حل موحد معتمد على الذكاء الاصطناعي
تبسيط الإجراءات المعقدة يمكن للمستخدمين إضافة مفضلات، وإنشاء خرائط التمثيل اللوني، وتحديد العلاقات بين العناصر، وغير ذلك الكثير، بينما يعمل توجيه المستخدم على بناء الحقول الرئيسية بسرعة وبطريقة ديناميكية.
الحصول على نظرة شاملة حول حالة المخاطر توفر لوحات المعلومات الديناميكية، والمخططات، والتقارير متعددة الأبعاد رؤى معمقة حول حالة المخاطر وتحليلاً للأسباب الجذرية، وغير ذلك الكثير. يمكن للمسؤولين والمستخدمين تخصيص طرق العرض والتصورات وعناصر واجهة المستخدم وعلامات تبويب المهام وخيارات الصفحات المقصودة.
تشغيل حالات الاستخدام الجاهزة من خلال ميزة مهام سير عمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) المدمجة، يمكنك تشغيل حالات الاستخدام الجاهزة تلقائيًا وفق جدول زمني محدد أو عند الطلب أو عند إنشاء كائن جديد، وذلك من خلال خاصية السحب والإفلات سهلة الاستخدام.
إنشاء حسابات محسنة تعيين القيم تلقائيًا للأنشطة المختلفة المتعلقة بالمخاطر. على سبيل المثال، يمكنك حساب المخاطر الكامنة وراء فعالية الضوابط وتعيين مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).
القضاء على الأخطاء البشرية والتناقضات في البيانات ضمان رؤية متسقة للمخاطر والامتثال من خلال مكتبات موحدة وواجهات برمجة تطبيقات REST الشاملة والتكامل عبر IBM App Connect ونموذج البيانات الموحد. تمكين إنشاء مستويات غير محدودة من الكيانات والعمليات والمخاطر والتسلسلات الهرمية للتحكم لتتناسب مع البنية الفريدة لمؤسستك. التخلص من التكرار مع المستندات والعمليات والمخاطر والضوابط المشتركة.
تبسيط الإجراءات المعقدة يمكن للمستخدمين إضافة مفضلات، وإنشاء خرائط التمثيل اللوني، وتحديد العلاقات بين العناصر، وغير ذلك الكثير، بينما يعمل توجيه المستخدم على بناء الحقول الرئيسية بسرعة وبطريقة ديناميكية.
الحصول على نظرة شاملة حول حالة المخاطر توفر لوحات المعلومات الديناميكية، والمخططات، والتقارير متعددة الأبعاد رؤى معمقة حول حالة المخاطر وتحليلاً للأسباب الجذرية، وغير ذلك الكثير. يمكن للمسؤولين والمستخدمين تخصيص طرق العرض والتصورات وعناصر واجهة المستخدم وعلامات تبويب المهام وخيارات الصفحات المقصودة.
تشغيل حالات الاستخدام الجاهزة من خلال ميزة مهام سير عمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) المدمجة، يمكنك تشغيل حالات الاستخدام الجاهزة تلقائيًا وفق جدول زمني محدد أو عند الطلب أو عند إنشاء كائن جديد، وذلك من خلال خاصية السحب والإفلات سهلة الاستخدام.
إنشاء حسابات محسنة تعيين القيم تلقائيًا للأنشطة المختلفة المتعلقة بالمخاطر. على سبيل المثال، يمكنك حساب المخاطر الكامنة وراء فعالية الضوابط وتعيين مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).
القضاء على الأخطاء البشرية والتناقضات في البيانات ضمان رؤية متسقة للمخاطر والامتثال من خلال مكتبات موحدة وواجهات برمجة تطبيقات REST الشاملة والتكامل عبر IBM App Connect ونموذج البيانات الموحد. تمكين إنشاء مستويات غير محدودة من الكيانات والعمليات والمخاطر والتسلسلات الهرمية للتحكم لتتناسب مع البنية الفريدة لمؤسستك. التخلص من التكرار مع المستندات والعمليات والمخاطر والضوابط المشتركة.
اتخِذ الخطوة التالية

يساعدك IBM OpenPages على أتمتة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

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