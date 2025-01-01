يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات بعينها لمعالجة التحديات الخاصة بالمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
تعزيز تبني حلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) لجميع خطوط الأعمال الثلاثة من خلال واجهة مستخدم حديثة تركز على المهام، ما يساعد على إتمام المهام بكفاءة.
الحصول على الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع مساعد الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) الافتراضي. تعزيز الدقة والكفاءة في الإبلاغ عن الحوادث من خلال تصنيفات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.
تحقيق تكامل البيانات باستخدام تطبيق IBM App Connect وواجهات برمجة تطبيقات REST الشاملة التي تدمج عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مع الموصلات الخارجية.
الحصول على تحليلات قيّمة حول حالة المخاطر في المؤسسة بالكامل باستخدام IBM Cognos Analytics لاستكشاف البيانات والتحليلات ذاتيًا.
أتمتة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) بسرعة وتقليل الوقت المستغرق للتعرف على القيمة بفضل مهام سير العمل القابلة للتكوين. تتضمن الخيارات الجديدة خاصية السحب والإفلات ومتغيرات مهام سير العمل.
استخدام IBM OpenPages في أي مكان، خلف جدار الحماية لديك أو على أي سحابة من خلال IBM Cloud Pak for Data.
الحصول على إجابات نصية تفاعلية والبحث باللغة الطبيعية، والروابط المباشرة لصفحات معينة في OpenPages أو المستندات التي تم تحميلها
تعزيز تبني حلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) من دون الحاجة إلى تدريب لخطوط الأعمال
شاهد كيف غيرت Citi مهام سير العمل اليومية لـ 2500 مدقق حسابات في البنك باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي. شاهد مقابلة من مؤتمر THINK 2024 مع مدير أنظمة المعلومات لدى Citi.
اعترفت G2 بحل OpenPages كأفضل برنامج للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
تعرف على ما يمكنك القيام به داخل المنتج.
يساعدك IBM OpenPages على أتمتة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة