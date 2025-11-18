ساعدت شركة IBM بنك Citi على إعادة تعريف التدقيق الداخلي باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي
أراد بنك Citi، وهو واحد من أكبر المؤسسات المالية في العالم، إحداث ثورة في كيفية قيام مدققي الحسابات البالغ عددهم 2,500 مدقق حسابات بإجراء التقييمات للوثائق والتقييم. وعلى الرغم من عملها على نطاق واسع، فقد اعتمدت وظيفة التدقيق الداخلي على العمليات اليدوية التي حدَّت من كفاءة الفريق ورؤى. حدّد رئيس الابتكار في قسم التدقيق الداخلي فرصة لبناء تدقيق مستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتحليلات المتقدمة. حيث كان الهدف هو تحويل البيانات الهائلة إلى رؤى تنبؤية وتعزيز اختبار التحكم وتحسين كشف الحالات الشاذة، كل ذلك مع تلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة والحفاظ على الشفافية مع الأطراف المعنية.
مدقق مزوَّد بأدوات الذكاء الاصطناعي
حالات استخدام قائمة على الذكاء الاصطناعي تم إطلاقها
دخل بنك Citi في شراكة مع IBM لتصميم وبناء وتنفيذ منصة تدقيق موحَّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بعد ورشة عمل للتفكير التصميمي شارك فيها خبراء IBM ومصرفيو Citi، اختارت Citi ثلاثة حلول من IBM هي: IBM® Watson Discovery، وIBM® Cloud Pak for Data وIBM® OpenPages. وقد أضافت هذه الحلول التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة التدقيق. ونجحت فرق عمل علم البيانات ومختبر النخبة للذكاء الاصطناعي من شركة IBM في تحديد حالات استخدام عالية القيمة، بينما نجح فريق مختبرات خبير IBM في تبسيط التكامل للحلول مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات في Citi. فتمكّنا معًا من التخلص من العمليات اليدوية وتحسين جودة البيانات وإنشاء أساس قابل للتوسع للابتكار المستمر في التدقيق.
أدَّى تعاون بنك Citi مع شركة IBM إلى تحسين عمليات التدقيق بشكل كبير. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة على أتمتة تحليل المستندات، وتحدِّد الحالات الشاذة وتوفِّر للمدققين رؤى مدعومة بالبيانات، ما يقلل من أعباء العمل اليدوية ويحسِّن جودة التدقيق. وقد وفَّرت حالات الاستخدام القليلة الأولى التي تتضمن تسجيل نقاط التحكم القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل المستندات المدعوم من البرمجة اللغوية العصبية مئات الآلاف من الساعات وأتاحت فرصًا جديدة للابتكار. يدير بنك Citi الآن مساحة مخصصة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي تم تطويرها بالشراكة مع شركة IBM لتعزيز التقدم المستمر في الأتمتة وسلامة البيانات وإدارة الامتثال التنظيمي. ويضع هذا التحول وظيفة التدقيق الداخلي في Citi كنموذج رائد في الصناعات للمخاطر الذكية.
Citiهو بنك رائد له عمليات تشغيل في أكثر من 160 دولة والاختصاص القضائي، وما يقرب من 200 مليون حساب عميل. ويقدم للمستهلكين والشركات والحكومات والمؤسسات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية مثل الخدمات المصرفية للمستهلكين والائتمان والحلول الاستثمارية.
تساعد حلول البيانات والذكاء الاصطناعي من شركة IBM الشركات على تحديث إدارة المخاطر وإدارة الامتثال من خلال توحيد الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة. بفضل استخدام OpenPages، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وتحسين شفافية البيانات وتعزيز صناعة القرار في وظائف التدقيق والحوكمة.
