مع IBM Watson Discovery، يمكنك تعزيز إنتاجية العاملين في مجال المعرفة من خلال أتمتة اكتشاف المعلومات والمعارف باستخدام فهم ومعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة. وهذا يعني نتائج أعمال أسرع وعملاء راضين وموظفين أكثر سعادة.
تمكن أحد عملاء التأمين من تقليل الوقت المستغرق في قراءة البيانات النصية وتحليلها بنسبة 90%.
حققت شركة محاماة إنتاجية أفضل بمقدار 4 أضعاف، وحققت إيرادات أكثر بنسبة 30%.
حققت إحدى شركات النفط والغاز توفيرًا يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.
تتيح الأدوات البديهية سهلة الاستخدام للخبراء المختصين لديك إمكانية تعليم ®IBM Watson لغة مجال صناعتك.
تعرّف على كيفية تسريع القرارات والعمليات باستخدام Watson Discovery.
يضم المتخصصين في إنشاء وتطوير حلول المساعدين الافتراضيين، والبحث على مستوى المؤسسات وتحليلات النصوص.
يمكنك البدء في استخدام IBM Watson في بضع خطوات بسيطة.
ضاعف إمكانات مؤسستك باستخدام IBM watsonx—وهي مجموعة قوية من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تسرّع من تأثير الذكاء التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية
تلبية طلبات العملاء على مستوى القنوات مثل القنوات الرقمية والصوتية. يمكنك توجيه الموظفين من خلال العمليات الداخلية، مما يسمح لفرقك بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى—وكل ذلك مع تقليل التكاليف.
ويمكنك تحليل النص لاستخراج البيانات الوصفية من المحتوى مثل المفاهيم، والكيانات، والكلمات المفتاحية، والفئات، والمشاعر، والعاطفة، والأدوار الدلالية.
يمكنك نسخ الصوت باستخدام إملاء في زمن شبه حقيقي أو ملفات صوتية مجمعة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) المتاحة لدينا والتي توفر نماذج لغوية جاهزة وخيارات تردد الصوت ومخرجات النسخ النصي.