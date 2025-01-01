IBM Watson Discovery

يوفر برنامج التعرف البصري على الحرف (OCR) الجديد من IBM دقة أعلى في التعرف البصري على الحروف واستدعاء الكشف مما يمنحك استخلاصًا أكبر للمعارف الرئيسية من المستندات في الظروف دون المستوى الأمثل مثل الخطوط غير المنتظمة والدقة غير الكافية والإضاءة السيئة بسبب التقاط الصور بالهاتف المحمول بل وحتى تنوع الألوان والخلفيات.