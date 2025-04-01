IBM Watson Natural Language Understanding يستخدم التعلم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات النصية غير المهيكلة. احصل على ما تحت بياناتك باستخدام التحليلات النصية لاستخراج الفئات والتصنيف والكيانات والكلمات الرئيسية والمشاعر والعاطفة والعلاقات وتركيب الجمل.
Natural Language Understanding هي خدمة تحليل النصوص الأفضل من نوعها والتي يمكن دمجها في خط أنابيب البيانات الحالي الذي يدعم 13 لغة حسب الميزة. تُستضافالجامعةفي دالاس وواشنطن العاصمة وفرانكفورت وسيدني.
تُعد وحدات البرمجة اللغوية اللغوية العصبية المماثلة جزءًا من مكتبة البرمجة اللغوية العصبية المدمجة IBM Watson ، وهي مكتبة حاوية لشركاء IBM لدمجها في التطبيق التجاري الخاص بهم.
6.13 مليون دولار أمريكي من الفوائد على مدى ثلاثسنوات¹
383% عائد على الاستثمار على مدار ثلاثسنوات²
تقليل الوقت المستغرق في مهام جمع المعلومات بنسبة50%³
زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة5%³
درّب Watson على فهم لغة أعمالك واستخراج رؤى مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.
Surface في الوقت الفعلي للتنفيذ الفوري للتنفيذ الرؤى لتزويد موظفيك بالأدوات التي يحتاجونها لسحب البيانات الوصفية والأنماط من مجموعات هائلة من البيانات.
ينشر Watson Natural Language Understanding خلف جدار الحماية أو على أي سهارة.
يكشف عن الأشخاص والأماكن والأحداث وأنواع الكيانات الأخرى المذكورة في المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات المساعدة الإضافية المتوفرة لدينا.
قم بتصنيف بياناتك بدقة باستخدام تسلسل هرمي للتصنيف من خمسة مستويات.
تصنيف النصوص باستخدام تسميات مخصصة لأتمتة مهام سير العمل واستخراج الرؤى وتحسين البحث والاكتشاف.
حدد المفاهيم عالية المستوى التي لا يتم الإشارة إليها بالضرورة بشكل مباشر في المحتوى الخاص بك.
استخرج المشاعر (الفرح، والغضب، والحزن، والخوف، والمشاعر الأخرى) التي تنقلها عبارات مستهدفة محددة أو المستند ككل.
قم بتحليل المشاعر (إيجابية أو سلبية أو محايدة) تجاه عبارات مستهدفة محددة وتجاه المستند ككل.
فهم العلاقة بين كيانين داخل المحتوى الخاص بك وتحديد نوع العلاقة.
استخرج المعلومات بسرعة من مستند مثل المؤلف والعنوان والصور وتواريخ النشر.
حلل الجمل إلى صيغة الفاعل-الفعل-المفعول به وحدد الكيانات والكلمات الرئيسية التي تعتبر فاعلاً أو مفعولاً به.
IBM Watson Natural Language Understanding هو عرض ضمن IBM Cloud.
للاطلاع على التفاصيل Natural Language Understanding التسعينية، انظر الجدول التالي. للحصول على معلومات إضافية حول نماذج ونهج التسعير الأوسع نطاقاً لدينا، يرجى زيارة موقعنا IBM Cloud.
يُرجى زيارة حاسبة التسعير الخاصة بنا هنا، والتي تعطي تقديراً لتكاليفك بناءً على عدد النماذج المخصصة وعناصر NLU شهرياً.
خطة Lite هي خطة دائمة لـ 30,000 عنصر من NLU ونموذج مخصص واحد لكل شهر تقويمي. بمجرد وصولك إلى حد الـ 30,000 عنصر من عناصر NLU في الشهر التقويمي، سيتم إيقاف مثيل NLU الخاص بك وإعادة تنشيطه في اليوم الأول من الشهر التقويمي التالي. نوصي بالخطة الخفيفة لمراكز العمليات الرئيسية والخطة القياسية لأغراض الإنتاج ذات الاستخدام الأعلى.
تدعم الخطة Standard أكثر من 5 ملايين عنصر/شهر بسعر 0.003 دولار أمريكي لكل عنصر. يشتمل الإصدار القياسي على عدد غير محدود من نماذج الكيانات والعلاقات المخصصة التي تم تدريبها باستخدام WKS مقابل 800 دولار أمريكي ونماذج تصنيف مخصصة مقابل 25 دولارًا أمريكيًا.
قم بتسريع نمو أعمالك كبائع برمجيات مستقل (ISV) من خلال الابتكار مع IBM. شارك معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمجة مع الذكاء الاصطناعي العنوان لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
تتعاون شركتا IBM وIntel منذ فترة طويلة في مجال البيانات ومنتجات الذكاء الاصطناعي. ومؤخراً، تعاونت ®IBM Research مع Intel لتحسين Watson مكتبة البرمجة اللغوية العصبية لتضمين Watson NLU مع Intel® oneDNN و Tensorflow. وقد أظهر الحل المتكامل، المدعوم من OneAPI، مزايا تصل إلى 35% في الإنتاجية بنسبة تصل إلى 35% في الأداء من خلال الإنتاجية4 لمهام البرمجة اللغوية العصبية ووحدة معالجة اللغات الطبيعية الرئيسية.
IBM Watson تستخدم مكتبة البرمجة اللغوية العصبية لـ Embed، المدعومة بمعالجات Intel والمحسّنة باستخدام أدوات برمجيات Intel، تقنيات التعلم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات غير المضمنة.
يمكن لدمج OneAPI من Intel ومكتبة البرمجة اللغوية العصبية IBM Watsonتسريع أداء مهام البرمجة اللغوية العصبية المختلفة، بما في ذلك تحليل المشاعر، ونمذجة المواضيع، Named Entity Recognition ، واستخراج الكلمات الرئيسية، وتصنيف النصوص، وتصنيف الكيانات، وتضمين الكلمات.
نظرة عامة سريعة على التكامل IBM Watson NLU والمسرعات على البنية التحتية القائمة على Intel Xeon مع روابط لمختلف الموارد.
تفاعل مع عرض توضيحي مباشر لوحدة Watson NLU.
ابحث عن وثائق لـ IBM Watson Natural Language Understanding (فهم اللغة الطبيعية).
استكشف وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بوحدة Watson NLU.
استكشف مجموعة من حزم SDK التي تعمل ®مع Watson REST APIs.
اطلع على IBMعلى مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين الخاصة بـ ISVs لمعرفة المزيد حول اختيار عامل الشكل المناسب لحلّك التجاري.
تعلم كيفية البدء في معالجة اللغة الطبيعية التقنية.
تعرّف بعمق على كيفية عمل معالجة اللغة التقنية الطبيعية.
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تعرف على كيفية إخراج نماذج مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.
يبث لغة طبيعية قوية في الذكاء الاصطناعي الاصطناعي في التطبيق التجاري مع مكتبة حاويات مصممة لتمكين IBM الشركاء بمرونة أكبر
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العنوان طلبات العملاء عبر قنوات مثل القنوات الرقمية والصوتية. توجيه الموظفين من خلال العمليات الداخلية. أفضل ما في الأمر: السماح لفرقك بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى، مع تقليل التكاليف.
4"تحسين البرمجة اللغوية العصبية Watson الأداء IBM في منتجات من خلال تحسينات إنتل" (®IBM مذكرة فنية للأبحاث: أكتوبر 2022).