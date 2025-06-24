IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed

تعاون مع IBM لدمج معالجة اللغة الطبيعية في حلولك

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رسم بياني لأيدي تشير إلى نقاط

أنشئ تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغة طبيعية من IBM

تُساعد مكتبة Watson NLP for Embed في تطوير حلول جاهزة للمؤسسات عبر نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتغطية لغوية شاملة، وتنظيم حاويات قابل للتوسّع. تتيح هذه المكتبة مرونة في نشر الذكاء الاصطناعي اللغوي في أي بيئة.

 اطّلع على حلول الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين رحلة الشراكة مع IBM لمزوّدي البرمجيات (ISVs) ومزودي الخدمات المُدارة (MSPs)
تحليل المشاعر

حلّل المشاعر على مقياس إيجابي أو سلبي أو محايد لتحديد ما إذا كان العميل راضيًا أم لا، وتحديد السبب، واكتشاف اللحظات التي تغيّرت فيها المشاعر.

 جرّب مكتبة تحليل المشاعر باستخدام معالجة اللغة الطبيعية
تصنيف العواطف

يكتشف مشاعر الغضب أو الاشمئزاز أو الخوف أو الفرح أو الحزن في المحتوى أو في السياق المحيط بالعبارات المستهدفة.

 جرّب مكتبة تصنيف العواطف باستخدام معالجة اللغة الطبيعية
تصنيف النص

حلّل وصنّف النصوص باستخدام مصنّف مخصص مدرَّب في Watson Studio.

 جرب مكتبة تصنيف النصوص باستخدام معالجة اللغة الطبيعية
استخراج الكيانات

اكشف عن معلومات التعريف الشخصية (PII) واستخرجها وأعدّها ونقِّحها، أو صنّف الإشارات إلى الكيانات في بيانات نصية أولية. 

 جرّب مكتبة استخراج الكيانات باستخدام معالجة اللغة الطبيعية
استخراج الكلمات المفتاحية

استخرج جميع الكلمات المفتاحية والعبارات والتعابير من نص الإدخال.

 جرب مكتبة استخراج الكلمات المفتاحية باستخدام معالجة اللغة الطبيعية
استخراج العلاقات

استخرج العلاقات الدلالية من النصوص، والتي تحدث غالبًا بين كيانين أو أكثر.

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استخراج المفاهيم

استخرج المفاهيم المرجعية أو الضمنية، وقم بتجميع الكلمات والعبارات في مجموعات دلالية متشابهة.

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التشغيل من أي مكان

انشر وشغّل تطبيقاتك على أي سحابة هجينة متعددة باستخدام بيئة الحاويات التي تفضلها: منصة Docker المحلية أو Kubernetes أو الحاويات غير المعتمدة على الخوادم.

حالات الاستخدام

شخص ينظر إلى الهاتف في متجر أحذية
صوت العميل

حلّل تعليقات العملاء والموظفين حول تجاربهم ورضاهم عن المنتجات والخدمات وبيئة العمل.
شخص يلبس سماعات وينظر إلى شاشات كمبيوتر متعددة
مساعدة الخبراء

زوّد العاملين في مجالات المعرفة بإجابات فورية من مجموعات ضخمة من المعلومات، مما يعزّز الوعي ويزيد الإنتاجية.
شخص ينظر إلى شاشة الكمبيوتر على سطح مكتب وجهاز كمبيوتر محمول
معالجة الوثائق في BSFI

وفّر رؤى قابلة للتنفيذ في جميع مجالات القطاع المالي لتوفير ساعات من العمل اليدوي في مراجعة المواد وجمع الأدلة.
شخص يضع يده على ذقنه وينظر إلى جهاز كمبيوتر
تحسين الإعلانات

قدّم إعلانات وتوصيات محتوى ذات صلة استنادًا إلى محتوى المواقع. استهدف الإعلانات وادفع لشراء الوسائط، مع إدراج الإعلانات في الصوتيات/الفيديوهات.
شخص ينظر إلى شاشة كمبيوتر
الاستماع الاجتماعي

راقب سمعة العلامة التجارية والانطباعات عنها عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. قيّم نبض السوق وفعالية الحملات الإعلانية والعلاقات العامة.

شخص ينظر إلى كتاب في مكتب
الوثائق/العقود القانونية

استخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتسريع تصنيف وفرز ومعالجة البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة المستخرجة في مهام معالجة المستندات.

شخص ينظر إلى الهاتف في متجر أحذية
صوت العميل

حلّل تعليقات العملاء والموظفين حول تجاربهم ورضاهم عن المنتجات والخدمات وبيئة العمل.
شخص يلبس سماعات وينظر إلى شاشات كمبيوتر متعددة
مساعدة الخبراء

زوّد العاملين في مجالات المعرفة بإجابات فورية من مجموعات ضخمة من المعلومات، مما يعزّز الوعي ويزيد الإنتاجية.
شخص ينظر إلى شاشة الكمبيوتر على سطح مكتب وجهاز كمبيوتر محمول
معالجة الوثائق في BSFI

وفّر رؤى قابلة للتنفيذ في جميع مجالات القطاع المالي لتوفير ساعات من العمل اليدوي في مراجعة المواد وجمع الأدلة.
شخص يضع يده على ذقنه وينظر إلى جهاز كمبيوتر
تحسين الإعلانات

قدّم إعلانات وتوصيات محتوى ذات صلة استنادًا إلى محتوى المواقع. استهدف الإعلانات وادفع لشراء الوسائط، مع إدراج الإعلانات في الصوتيات/الفيديوهات.
شخص ينظر إلى شاشة كمبيوتر
الاستماع الاجتماعي

راقب سمعة العلامة التجارية والانطباعات عنها عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. قيّم نبض السوق وفعالية الحملات الإعلانية والعلاقات العامة.

شخص ينظر إلى كتاب في مكتب
الوثائق/العقود القانونية

استخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتسريع تصنيف وفرز ومعالجة البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة المستخرجة في مهام معالجة المستندات.

تم تحسينه باستخدام Intel برنامج IBM Watson Natural Language Understanding المدعوم بمعالجات Intel

تستخدم IBM Watson NLP Library for Embed المدعومة بمعالجات Intel والمحسّنة باستخدام أدوات برمجيات Intel، تقنيات التعلّم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات غير المؤسسة.

 اقرأ ملخص الحل أدوات Intel OneAPI التي تعمل على تسريع IBM Watson Natural Language Processing Library

يساهم تكامل OneAPI من Intel مع مكتبة IBM Watson NLP في تعزيز أداء مختلف مهام معالجة اللغة الطبيعية.

 اقرأ مدونة IBM Research تُوضح تفاصيل IBM Watson NLU ومسرّعات البيانات على بنية تحتية قائمة على Intel Xeon

نظرة عامة سريعة عن تكامل IBM Watson NLU والمسرّعات في البنية التحتية المستندة إلى Intel Xeon باستخدام روابط لمصادر مختلفة.

 اقرأ النظرة العامة
دراسات حالة
شعار CrushBank
CrushBank

تمكّن CrushBank موظفي مكاتب الدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات من العثور بسرعة على المعلومات الأكثر صلة لحل مشكلات العملاء، مما يزيد من الإنتاجية ورضا العملاء.

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شعار Legalmation
LegalMation

تستخدم LegalMation معالجة اللغة الطبيعية لمساعدة الفرق القانونية في إعداد مستندات التقاضي عالية الجودة خلال دقائق، مما يوفّر الوقت والموارد لخدمات أكثر استراتيجية.

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اتخِذ الخطوة التالية

تعاون مع IBM لدمج معالجة اللغة الطبيعية في تطبيقاتك التجارية.  جرّب مكتبة Watson NLP for Embed مجانًا.
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