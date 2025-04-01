IBM Watson Speech to Text

ينشر خلف جدار الحماية أو على أي من السحابة بمرونة IBM Cloud Pak for Data. يتضمن إصدار ينشر في أي مكان عدد غير محدود من الدقائق شهرياً وعدد غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة، بالإضافة إلى ميزة خفض الضوضاء وتخصيص الكلام وعزل البيانات.