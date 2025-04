تتألف مجموعة الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي watsonx ومنصة البيانات الخاصة بنا التي تتألف من watsonx.ai، و watsonx.data،و watsonx.governance واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM (IBM Watson Natural Language Understanding، IBM Watson Speech to Text، ومكتبات الذكاء الاصطناعي من IBM (IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed، و IBM Watson Speech to Text Library for Embed؛ وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM (watsonx Assistant، و IBM Watson Discovery، و watsonx Orchestrate).