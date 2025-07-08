بصفتهم خبراء في حلول مثل IBM® FileNet و IBM Cloud Pak for Data، كان من الطبيعي أن تختار Barré شركة IBM كشريك تقني لهذا المشروع. اختارت شركة Barré محفظة منتجات IBM watsonx® كأساس لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها. يوفر IBM watsonx تكاملاً سلسًا مع الحلول المقدمة من IBM والجهات الخارجية على حدٍ سواء، مما يبسط عملية التطوير لمهندسي Barré. IBM watsonx.ai® يوفر استوديو الذكاء الاصطناعي نموذجًا لغويًا كبيرًا (LLM) مع دعم لغات أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)، مثل Llama وLlama 3، والتي يمكن نشرها محليًا، مما يوفر أمانًا معززًا للمعلومات السرية التجارية.

يشير Prikk إلى "أن قطاعات السوق المستهدفة غالبًا ما تتعامل مع البيانات الحساسة للغاية، وغالبًا ما يكون ذلك بموجب اللوائح الحكومية الصارمة، ومن المهم بالنسبة لهم الحفاظ على أمن البيانات". "يوفر النموذج المحلي، المدعوم بالطبيعة الخفيفة للنموذج اللغوي الكبير، الثقة في أن مساعد الذكاء الاصطناعي لدى Barré يوفر ميزات الأمان العالية التي يحتاجون إليها."

من خلال العمل عن كثب مع فريق IBM المحلي، قامت شركة Barré بتصميم وتطوير مساعد ذكاء اصطناعي لدعم ثلاث حالات استخدام رئيسية: استيعاب الفواتير ومعالجتها، وتصفح المستودعات التنظيمية، وتصفح قاعدة معارف الأعمال. يستجيب المساعد لاستعلامات اللغة الطبيعية من خلال الوصول إلى بيانات تطبيق المؤسسة في الخلفية لاسترداد الوثائق الصحيحة وتقديم النتائج بسرعة وموثوقية.