IBM Watson Text to Speech عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات الخدمة السحابية التي تمكّنك من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي الصوت بمجموعة متنوعة من اللغات والأصوات ضمن تطبيق موجود أو ضمن watsonx Assistant. امنح علامتك التجارية صوتاً مميزاً وحسِّن من تجربة العملاء ومشاركتهم من خلال التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الأم. يمكنك زيادة إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي القدرات المختلفة، أو توفير خيارات صوتية لتجنب تشتيت انتباههم أثناء القيادة، أو أتمتة تفاعلات خدمة العملاء للقضاء على أوقات الانتظار.
IBM Watson Text to Speech متوفرة الآن كمكتبة حاوية لشركاء IBM لتضمين الذكاء الاصطناعي التقني في التطبيق التجاري الخاص بهم.
ساعد جميع العملاء على فهم رسالتك من خلال ترجمة النص المكتوب إلى صوت.
حل مشكلات العملاء بشكل أسرع من خلال توفير المعلومات الأساسية بلغتهم الأم.
استمتع بأمان ممارسات إدارة البيانات ذات المستوى العالمي IBM.
مصممة لدعم اللغات العالمية وقابلة للنشر على أي من السحابة - العامة أو الخاصة أو السحابة متعددة اللغات أو السحابة المحلية.
توفير دعم متعدد اللغات وطبيعي الصوت.
أنشئ صوتاً ذا علامة تجارية مع Premium.
فائدة من ®IBM بحث في الذكاء الاصطناعي في التعلم الآلي.
فائدة من الشبكة العصبية العميقة لدينا المدربة على الكلام البشري لإنتاج جودة صوت سلسة وطبيعية تلقائيًا.
صمم صوتك العصبي الفريد من نوعه على غرار المتحدث الذي اخترته باستخدام ما لا يزيد عن ساعة واحدة من التسجيلات. Premium ميزة.
يمكنك بسهولة ضبط النطق، ومستوى الصوت، ودرجة الصوت، ونبرة الصوت، والسرعة، والسمات الأخرى باستخدام لغة ترميز تركيب الكلام.
قم بتوضيح نطق الكلمات غير المعتادة بمساعدة IPA أو IBM SPR.
تحكم في نبرة الصوت من خلال اختيار أسلوب حديث معين: الأخبار الجيدة، والاعتذار، وعدم اليقين.
قم بتخصيص جودة الصوت من خلال تحديد سمات مثل القوة، ودرجة الصوت، ونبرة الصوت، ودرجة التنفس، والمعدل والجرس، وغير ذلك الكثير.
قم بتسريع نمو أعمالك كبائع برمجيات مستقل (ISV) من خلال الابتكار مع IBM. شارك معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمجة مع الذكاء الاصطناعي العنوان لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
تعمل CodeObjects على التخلص من أوقات الانتظار من خلال التخلص من طلبات ومعاملات حامل الوثيقة.
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لايت
مجاناً
كل ما تحتاجه للبدء استخدم 10,000 حرف شهرياً بدون تكلفة.
Standard
منخفضة تصل إلى 0.02 دولار أمريكي لكل ألف حرف
مثالية للشركات. احصل على عدد غير محدود من الأحرف، وميزة عالية القيمة ومضمونة مدة التشغيل.
Premium
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يوفر للشركات الكبيرة والحساسة أمنيًا المزيد من السعة وحماية البيانات. يشتمل الإصدار Premium على إصدار على صوت عصبي مخصص للعلامة التجارية وضمان توافر عالٍ بنسبة 99.9% وضمان مستوى خدمة مدى التشغيل.
ينشر في أي مكان
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ينشر خلف جدار الحماية أو على أي من السحابة بمرونة IBM Cloud Pak for Data. يتضمن إصدار ينشر في أي مكان عددًا غير محدود من الأحرف شهريًا و35 صوتًا عصبيًا و16 لغة ولهجة مدعومة.
استفد من ميزة الأمان المحسّنة التي نقدمها لضمان عزل بياناتك وتشفيرها من طرف إلى طرف أثناء النقل وفي حالة السكون.
مستودع Watson SDK في GitHub.
اطّلع على وثائق حول ميزة الأمان المحسّنة لدينا التي تضمن عزل بياناتك وتشفيرها من طرف إلى طرف، أثناء النقل وفي حالة السكون.
تعمل الأصوات العصبية على تحسين تجربة العملاء بصوت واضح ونقي وطبيعي مدعوم من الشبكة العصبية العميقة.
استخدم خدمة Text to Speech لتحويل النص الوارد من watsonx Assistant إلى رد صوتي ليسمعه المستخدم عبر الهاتف.
تعرّف على خطوات تثبيت خدمة Text to Speech القابلة للتخصيص في Red Hat OpenShift
حوِّل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام تقنية التعلم الآلي القوية.
قم بحل مشكلات العملاء من المرة الأولى باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي افتراضي افتراضي عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.
يبث الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي القوي في التطبيق التجاري مع مكتبة حاويات مصممة لتمكين IBM الشركاء بمرونة أكبر.