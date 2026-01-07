قم بالشراكة مع IBM لتضمين قدرات الكلام في حلولك
تعد مكتبات IBM Watson® Speech Libraries for Embed مكتبات مخصصة لتحويل النص إلى كلام (TTS) والكلام إلى نص (STT) بنظام الحاويات، وهي مصممة لتمنح شركاء IBM مرونة أكبر لدمج أفضل تقنيات IBM Research في الحلول التي تقدمها. متوفر الآن كذكاء صناعي قابل للتضمين، ويكتسب الشركاء قدرًا أكبر من القدرات لبناء النسخ الصوتي وتطبيقات تركيب الصوت بسرعة أكبر ونشرها في أي بيئة سحابة متعددة هجينة.
تستخدم Watson Speech to Text (STT) Library مكتبات تحويل النص إلى كلام وكلام إلى نص مُحوّلة إلى حاويات لتوفير دقة لشركائنا في IBM من الخارج. باستخدام تقنيات التدريب المتقدمة وأدوات التخصيص، قم بتخصيص النماذج لنطاقك المحدد.
تقوم مكتبة Watson Text to Speech (TTS) Library بتحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات لتركيب الكلام في الوقت الحقيقي.
مكتبات IBM الذكاء الاصطناعي المُحوّلة إلى حاويات في اللغة الطبيعية مناسبة لغرضها وتوفر واجهات برمجة تطبيقات مستقرة مع تنفيذ ديناميكي للتوافق بين النماذج.
انشر وشغّل تطبيقاتك على أي سحابة متعددة هجينة في بيئة الحاويات التي تفضلها: منصة Docker المحلية أو Kubernetes أو الحاويات بدون خوادم.
أتمتة إجراءات وإجابات الخدمة الذاتية باستخدام النسخ الصوتي المباشر وتحويل النصوص.
تسجيل المحادثات بين المتصلين ووكلاء باستخدام النسخ الفوري في Watson Speech
نسخ التسجيلات الصوتية للمحادثات بين المتصلين نسخ المكالمات بعد إنهائها من Watson Speech.
تحويل النص إلى صوت طبيعي لتسهيل التعلم الإلكتروني وممارسات تعلم اللغة الجديدة.
عرض الخيارات الصوتية لدعم المستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية أو عُسر القراءة أو مشكلات الإلمام بالقراءة والكتابة.
حسّن تطبيقاتك باستخدام مكتبات IBM Watson Speech Libraries. انضم إلى IBM Partner Plus وابدأ البناء مع IBM لتمييز حلولك وتسريع نموك. استكشف قوة الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين.