التسعير في ®IBM Cloud
خلفية مجردة بإطار كامل
ابدأ مجانًا خدمة ممتدة دون تاريخ انتهاء. استكشِف الطبقة المجانية لدينا 40+

ستتمكن من الاستفادة بشكل مجاني من أكثر من 40 خدمة، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات IBM Watson® APIs.

 200

احصل على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي عند تسجيل الاشتراك. رصيد صالح لمدة 30 يومًا

 350+

يمكنك الاستفادة من 350 منتجًا أو أكثر بأسعار مخفّضة من خلال خيار الدفع حسب الاستخدام (PayGo) باستخدام حساب "الاستخدام الملتزم" أو ترقية الاشتراك.
طرق الشراء

يتوفر عدد كبير من حلول التسعير اقتصادية التكلفة التي تلبي متطلباتك. يمكنك الاطلاع على كل حلول التسعير في IBM Cloud.
الدفع حسب الاستخدام

يمكنك الوصول إلى كتالوج IBM Cloud الكامل، بما في ذلك جميع خطط التسعير من الفئتين المجانية، والخفيفة.وادفع مقابل الخدمات القابلة للفوترة والالتزامات الشهرية فقط. لا توجد التزامات طويلة الأجل.

تعرف على المزيد خطة الادخار للمؤسسات

التزِم بإنفاق مبلغ معين على IBM Cloud واحصل على تخفيضات في المنصة. مع العلم بأنه ستتم محاسبتك شهريًا بناءً على استخدامك، وستواصل الحصول على تخفيضات بعد الوصول إلى المبلغ الذي التزمت به.

تعرف على المزيد حجوزات IBM Cloud

احجز سعة مقدمًا للحصول على أسعار مخفَّضة لمدة سنة أو 3 سنوات. تجدر الإشارة إلى أنه ستتم محاسبتك شهريًا نظير السعة، وهي مضمونة ولا تتطلب أي دفع مقدمًا.

تعرف على المزيد الاشتراكات والالتزامات

احصل على تخفيضات على مستوى المنصة وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.

تعرف على المزيد
وفِّر مع IBM Cloud 67

أفادت تقارير بأن IBM Cloud كانت لديها أقل الأسعار في 67 سيناريو، وبهذا تتفوق على شركة Microsoft وشركة Google وشركة AWS.

 اقرأ المدونة X2.5

حقِّق قيمة أكبر بمرتين ونصف باستخدام نهج التقنيات السحابية الهجينة.

 احسب القيمة اقرأ المستند البحثي 60+

بفضل وجود أكثر من 60 مركزًا للبيانات في 6 قارات، يمكن أن تساعدك IBM على النمو من دون التأثير في تجربة المستخدم.

 اقرأ المدونة
ساعدت خدمة IBM Cloud Object في خفض التكلفة بنسبة 75% بالمقارنة مع موفر خدمة النسخ الاحتياطي السابق لدينا. Rocky Paredes مدير أول قسم تدقيق تقنية المعلومات بشركة John D. Wheeler & Associates اقرأ المراجعة الكاملة
خطط الدفع المخصصة

حلول الدفع لتحقيق المواءمة بين ميزانيتك وأهدافك.

 القروض

احصل على تمويل لتقنيات السحابة الهجينة والذكاء الصناعي الذي تحتاجه من خلال قرض مرن.

 التأجير

أنشئ بنيتك التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة الهجينة مع خيارات التأجير لزيادة عائد الاستثمار وخفض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).

IBM Project Financing™

يمكنك تحقيق المرونة المالية وتسريع خُطى المشروعات من خلال خيار تمويل تقنية المعلومات من مصدر واحد.

 IBM Certified Pre-Owned

يمكنك توسيع نطاق البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة الهجينة لديك بميزانية محدودة باستخدام تقنية معلومات مخصّصة ومجدّدة.

الأسئلة الشائعة

إذا لم تكن الإجابة عن سؤالك موجودة هنا، فابحث في صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بفوترة واستخدام IBM Cloud™ أو اطرح سؤالًا في منتدى Stack Overflow (الرابط موجود خارج ®ibm.com).

يمكنك البناء والنشر باستخدام أي خدمة للخطة الخفيفة Lite دون أي تكلفة على الإطلاق، ويمكنك الاستفادة من الخدمات من خلال الخطط المجانية Free التي تقدم مخصصات مجانية شهرية.

نعم. تُستخدم معلومات الفوترة ومعلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك لأغراض أمن الحساب والتحقق عندما تسجل حسابك. تمّ إعداد حسابك بنظام الدفع حسب الاستخدام، ويمكنك الوصول إلى كتالوج IBM Cloud الكامل، بما في ذلك كل خطط Free وLite. كما ستحصل على رصيد بمبلغ 200 دولار أمريكي لمساعدتك على البدء، ويمكن استخدام هذا الرصيد في منتجات IBM Cloud في أول 30 يومًا. وهنا تدفع مقابل الخدمات القابلة للفوترة التي تستخدمها فقط بدون عقود أو التزامات طويلة الأجل.

ستحصل على مزايا عديدة منها الوصول إلى كتالوج IBM Cloud الكامل الذي يتضمن الخدمات الجاهزة للإنتاج، ومنها خدمات Kubernetes والبنية التحتية و®IBM Watson. كما يمكنك استخدام كل خطط خدمة Free، وليس المخصَّصة على أنها خطط Lite فقط.

يحصل الجميع على دعم أساسي مجاني، والذي يتضمن مستنداتنا ومنتدى مجتمع Stack Overflow الخاضع للمراقبة والقدرة على إنشاء حالات الدعم. أمّا إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي، فيمكنك شراء خطة الدعم المتقدم أو المميَّز.

تختلف أسعار الخدمات حسب الخطة. وتتميز خدمات خطة Lite بأنها مجانية دائمًا. ويتم احتساب رسوم الخدمات القابلة للفوترة إما بفواتير شهرية ثابتة، أو حسب الاستخدام.

يمكنك الاختيار بين الاشتراك في حساب مرن للدفع حسب الاستخدام، حيث تتم محاسبتك شهريًا مقابل الحوسبة والخدمات التي تستخدمها، وحساب اشتراك حيث ستحصل على أسعار مخفّضة مقابل الالتزام بإنفاق مبلغ معين.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ مجانًا بالرصيد الذي نقدمه لك والذي تبلغ قيمته 200 دولار أمريكي.

 اشترِك في IBM Cloud استكشف الطبقة المجانية لدينا