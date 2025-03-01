الطبقة المجانية من IBM Cloud

أنشئ حسابك مجانًا. جرب أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا دون حدود زمنية.
ما الذي ستحصل عليه
حساب IBM Cloud هو حساب دفع حسب الاستخدام يتضمن إمكانية وصول إلى أكثر من 40 منتجًا (بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson) تضم طبقة مجانية. لا توجد رسوم أو التزامات مقدمة، يمكنك الإلغاء في أي وقت. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه خارج حدود الطبقة المجانية
حساب IBM Cloud مجاني

حساب IBM Cloud المجاني الخاص بك هو حساب دفع حسب الاستخدام يتضمن إمكانية وصول إلى أكثر من 50 منتجًا تضم طبقة مجانية. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه خارج حدود الطبقة المجانية. لا توجد رسوم أو التزامات مقدمة، يمكنك الإلغاء في أي وقت.
أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا

يمكنك الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا باستخدام خطة Lite، بما في ذلك واجهات تطبيقات IBM Watson . لا تنتهي صلاحيتها أبدًا ولن تُفرض عليك مطلقًا أي رسوم مقابلها.
رصيد سحابة بقيمة 200 دولار أمريكي

ستحصل على رصيد مقابل أول 200 دولار أمريكي من التطبيقات والخدمات التي نقدمها لك على حسابنا. جرّب أي منتج من منتجات IBM Cloud باستخدام هذا الرصيد، وهو متاح لمدة 30 يومًا.

منتجات IBM Cloud

مميّزة مجانية دائمًا إصدار تجريبي مجاني العروض الترويجية
الأسئلة الشائعة

يمنحك حساب IBM Cloud المجاني الذي تحصل عليه إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا تضم خطط تسعير Lite. وهذا يعني أن الخطة مجانية دائمًا. لن تُفرض عليك مطلقًا أي رسوم، ولن تنتهي صلاحية الخطة أبدًا. 

  • يمكنك توفير مثيل واحد لأي خدمة باستخدام خطة Lite.
  • بعد مرور 10 أيام من عدم وجود أي نشاط تطويري، تنتقل تطبيقاتك إلى وضع السكون. يمكنك تنشيط التطبيقات عن طريق معاودة العمل عليها.
  • وبعد مرور 30 يومًا من عدم وجود أي نشاط تطويري، تُحذَف مثيلات الخدمة الخاصة بك التي تعمل بخطط Lite.

لبدء البناء على IBM Cloud، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب باستخدام عنوان بريد إلكتروني (يجب ألا يكون عنوان البريد الإلكتروني مرتبطًا بحساب موجود).

يلزم توفير معلومات الدفع مسبقًا، لكن لن تُفرض عليك رسوم إلا عند استخدام خدمة مدفوعة، ومع ذلك سيكون هناك خصم رمزي على بطاقتك للتحقق من صلاحيتها.

ستكون هناك رسالة تأكيد تعرض الرسوم على شاشتك بعد قيامك بإدخال معلومات بطاقة الائتمان. يحدد التاجر المبلغ ولكن عادةً ما يكون المبلغ حوالي دولار أمريكي واحد. 

والاحتفاظ بهذه المعلومات مسجّلة، يساعد على تحقيق انتقال سلس إلى خطة الدفع حسب الاستخدام، إذا اخترت ذلك.

لن يترتب على استخدام خطط Lite تحمّل أي رسوم أبدًا؛ ومع ذلك، لاستخدام الخطط الأخرى بخلاف Lite في الطبقة المجانية، يلزم الترقية إلى خطة الدفع حسب الاستخدام. عندما تستهلك ما يتجاوز الحد الأقصى المحدد للخدمة، ستتم محاسبتك شهريًا مقابل استخدامك للموارد. 

يمكنك تعيين حدود إنفاق منفصلة لكل من الحساب والحاوية ووقت التشغيل وجميع الخدمات وخدمات محددة. ستتلقى إشعارات تلقائيًا عندما يصل إنفاقك الشهري إلى نسب 80% و90% و100% من تلك الحدود. لتعيين الإشعارات المتعلقة بالإنفاق، انقر فوق إدارة > الفوترة والاستخدام وحدد إشعارات الإنفاق. لمزيد من المعلومات، راجع تعيين إشعارات الإنفاق.

استكشف الرموز الترويجية

مجانية على الدوام – هذه هي المنتجات ضمن إحدى Lite والتي لن تنتهي صلاحيتها أبدًا. لقد صُممت لتمكينك من التركيز على مشاريعك بطمأنينة وللمساعدة على تجنيبك استصدار فاتورة عن غير قصد. تعتمد حصص خطة Lite على الاستخدام، ولا تنتهي صلاحيتها أبدًا، ويتم تجديدها على أساس شهري أو على أساس الاستخدام لمرة واحدة. شاهد جميع منتجات خطة Lite.

الإصدار التجريبي المجاني – انظر إلى هذه الإصدارات على أنها إصدارات تجريبية متميزة؛ ومع ذلك، فإنها تتطلب حساب اشتراك الدفع حسب الاستخدام. استنادًا إلى المنتج، قد تعمل الحصة لفترة زمنية محددة أو على أساس الاستخدام أو لا تنتهي صلاحيتها أبدًا. ستبدأ بعض المنتجات في فرض رسوم إذا استهلكت ما يتجاوز الطبقة المجانية. شاهد جميع منتجات الخطة المجانية.

يؤدي الوصول إلى الحد الأقصى لأي حصة لمثيلات خطة Lite إلى تعليق الخدمة لذلك الشهر. وتُحتسب حدود الحصص على مستوى المنظمة، وليس على مستوى المثيل. كما ينعكس أي استخدام من المثيلات السابقة على المثيلات الجديدة التي يتم إنشاؤها في المنظمة نفسها. يتم إعادة تعيين حدود الحصص في اليوم الأول من كل شهر.

يمكنك التحقق من استخدامك بالانتقال إلى إدارة > الفوترة والاستخدام في وحدة التحكم وتحديد الاستخدام. لمزيد من المعلومات، راجع عرض استخدامك.

للحصول على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي، يتعين عليك أولاً الترقية إلى حساب الدفع حسب الاستخدام. إذا كنت قد قمت بذلك بالفعل، فانتقل إلى صفحة الاستخدام في وحدة تحكم IBM Cloud لرؤية الرصيد بقيمة 200 دولار أمريكي. يمكنك أيضًا الانتقال إلى صفحة إعدادات الحساب لعرض عروضك الترويجية النشطة. يوضع في رصيدك الترويجي تلقائيًا 200 دولار أمريكي، ولكن قد يستغرق ظهور المبلغ في حسابك بضع ساعات. يتوفر الرصيد لحسابات الدفع حسب الاستخدام التي يتم إنشاؤها لأول مرة فقط ولا يمكن استخدامه مع عروض الجهات الخارجية.

تتوفر حسابات IBM Cloud التجريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في المؤسسات الأكاديمية المعتمدة التي تمنح الدرجات العلمية. للتأهل للحصول على حساب تجريبي، قم بزيارة تنزيلات برامج IBM SkillsBuild وتحقق من صحة بيانات اعتماد مؤسستك الأكاديمية. يمكن العثور على تعليمات تفصيلية حول إنشاء حسابك هنا (الرابط موجود خارج ibm.com).

عند إضافة بطاقة ائتمان إلى حسابك التجريبي، تتم ترقية حسابك إلى حساب دفع حسب الاستخدام؛ ولا يمكن تحويله مرة أخرى إلى حساب تجريبي. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام رموز الميزات التعليمية في حساب الدفع حسب الاستخدام. لمزيد من المعلومات حول الحسابات التجريبية التعليمية، راجع الأسئلة الشائعة حول تنزيلات برامج IBM SkillsBuild.

انتقل إلى صفحة الفوترة والعروض الترويجية ، وأدخل الرمز الترويجي الخاص بك، وراجع التفاصيل الترويجية، ثم انقر فوق "تطبيق". بعد تطبيق الرمز الترويجي، يتم عرض رسالة نجاح.

يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون لديك بطاقة ائتمان مسجلة لتطبيق الرموز الترويجية لأغراض المصادقة.

يمكنك استخدام أداة تقدير التكلفة لتقدير تكلفة منتجات IBM Cloud عن طريق تخصيص الخطط التي تناسب احتياجاتك. استكشف الفهرس للعثور على العروض لإضافتها إلى القيمة التقديرية.

سوف تحصل على دعم فني مجاني من خلال Stack Overflow (يؤدي الرابط إلى موقع خارج ibm.com). يمكنك فتح الحالات المتعلقة بإدارة الوصول والحسابات والفوترة والاستخدام.
