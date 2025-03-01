الطبقة المجانية من IBM Cloud

حساب IBM Cloud المجاني الخاص بك هو حساب دفع حسب الاستخدام يتضمن إمكانية وصول إلى أكثر من 50 منتجًا تضم طبقة مجانية. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه خارج حدود الطبقة المجانية. لا توجد رسوم أو التزامات مقدمة، يمكنك الإلغاء في أي وقت.
يمكنك الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا باستخدام خطة Lite، بما في ذلك واجهات تطبيقات IBM Watson . لا تنتهي صلاحيتها أبدًا ولن تُفرض عليك مطلقًا أي رسوم مقابلها.
ستحصل على رصيد مقابل أول 200 دولار أمريكي من التطبيقات والخدمات التي نقدمها لك على حسابنا. جرّب أي منتج من منتجات IBM Cloud باستخدام هذا الرصيد، وهو متاح لمدة 30 يومًا.
يمكنك تشغيل التطبيق أو المهمة المجمعة أو الحاوية على منصة مُدارة بدون خادم.
استوعب الأحداث، وقم بتوصيل وتوزيع تدفقات الأحداث بين خدماتك وتطبيقاتك على IBM Cloud.
استمتع بتجربة القوة التي تمنحها وحدة تخزين مرنة منخفضة تضم طبقة مجانية: بادر بتقييم وتوسيع نطاق وحدة التخزين التي تستخدمها بسلاسة دون انقطاع!
يمكنك توظيف قاعدة بيانات مستندات JSON قابلة للتوسع للويب والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء (IOT) والتطبيقات بدون خادم.
يمكنك نشر قاعدة بيانات SQL سحابية مُدارة بالكامل مع محرك IBM Db2 القوي والسريع.
أضف واجهة لغة طبيعية إلى تطبيقك لأتمتة التفاعلات مع المستخدمين.
حوِّل نصًا مكتوبًا إلى كلام منطوق بصوت طبيعي.
بادر بتضمين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أعمالك. يمكنك إنشاء نماذج مخصصة باستخدام بياناتك.
يمكنك بناء نماذج تحليلية وشبكات عصبية، يتم تدريبها باستخدام بياناتك الخاصة، لنشرها واستخدامها في التطبيقات.
اكتشاف بيانات المؤسسة وفهرستها ومشاركتها بشكل آمن.
استفد من زمن انتقال قصير وكتابة نصية للبث.
إدارة صور حاوية Docker في سجل خاص مُدار بالكامل.
يمكنك قراءة البيانات وتحليلها وتخزينها في IBM Cloud Object Storage باستخدام ANSI SQL.
يمكنك دعم أفضل ممارسات عمليات التطوير باستخدام Git وتتبع المشكلات والتكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD) وEclipse Orion Web IDE في السحابة.
استخدم Terraform كخدمة لأتمتة عملية توفير وإدارة موارد IBM Cloud على مستوى البيئات.
يمكنك إنشاء خوادم افتراضية وتشغيلها على IBM LinuxONE، وهي المنصة الأكثر أمانًا في المجال والتي تعتمد على Linux.
يمكنك الحصول على معارف تفصيلية حول استهلاك واجهة برمجة التطبيقات (API) من التحليلات المضمنة.
يمكنك تسجيل أنشطتك في IBM Cloud والبحث فيها وتلقي تنبيهات بشأنها.
امتلك معارف حول المستخدمين لديك وتطبيقاتهم مع خدمات IBM Cloud.
يمكنك إضافة مصادقة إلى تطبيقات الهاتف المحمول والويب الخاصة بك، وحماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك والواجهات الخلفية التي تعمل على IBM Cloud.
يمكنك تطوير ونشر تحليلات التطبيقات باستخدام Apache Spark وApache Hadoop مفتوحا المصدر.
ترجمة النصوص والمستندات ومواقع الويب من لغة إلى أخرى.
استخراج المعارف من بيانات المعاملات ووسائل التواصل الاجتماعي لتحديد السمات النفسية.
كشف الأنماط اللغوية، بما في ذلك الميول العاطفية والاجتماعية وأنماط اللغة.
تحليل الصور للمشاهد والأشياء والوجوه والمحتويات الأخرى.
تحليل النص واستخراج البيانات الوصفية من المحتوى، مثل المفاهيم والكيانات والعواطف والمشاعر وغيرها الكثير.
يمكنك تشغيل التطبيق أو المهمة المجمعة أو الحاوية على منصة مُدارة بدون خادم.
ابدأ بتشغيل إصدار تجريبي مجاني من Db2 Warehouse واحصل على رصيد مجاني بقيمة 1000 دولار أمريكي. اذا كنت تستخدم IBM Cloud لأول مرة، يمكنك التسجيل اليوم والحصول على رصيد إضافي بقيمة 200 دولار أمريكي.
يمكنك استخدام قاعدة بيانات تتم إدارتها بالكامل ويتم استضافتها في بيئة تشغيل IBM Cloud Hyper Protect. تدعم حاليًا MongoDB 3.6.4.
يمكنك تنفيذ الوظائف استجابةً للأحداث الواردة.
يمكنك إدارة أسرارك مركزيًا في مثيل مخصص لمستأجر واحد.
ساعد في ترحيل البيانات بسرعة وبشكل أكثر أمانًا من المصدر المحلي الذي تستخدمه إلى مخزن بيانات تمتلكه على IBM Cloud.
احصل على قدر أكبر من الموثوقية والأداء والأمان للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات التي تواجه الإنترنت.
يمكنك إنشاء وتشغيل خوادم افتراضية تستند إلى Linux في بيئة حوسبة سرية.
احتفظ ببيانات PostgreSQL الخاصة بك في قاعدة بيانات عميل مشفرة بالكامل، دون الحاجة إلى مهارات متخصصة.
يمكنك استخدام هذه الخدمة لإدارة مفاتيح التشفير، مما يساعد على حماية البيانات.
الرمز الترويجي: VPC1000
تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2024
رصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي لمدة 180 يومًا مع منتجات IBM Cloud Virtual Server for VPC وIBM Cloud Block Storage for VPC وIBM Cloud Image Service for VPC.
الرمز الترويجي: SERVERLESSARC
تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2024
رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي متوفر للمستخدمين الجُدد في IBM Cloud Code Engine وMongoDB.
الرمز الترويجي: DSFREE250
تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2024
رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًا لمدة 30 يومًا على IBM Cloud Databases for PostgreSQL وDatabases for MongoDB وDatabases for Elasticsearch وDatabases for Redis وDatabases for MySQL وDatabases for EnterpriseDB وDatabases for etcd وMessages for RabbitMQ وIBM Cloud Event Streams وCloudant on IBM Cloud.
يمنحك حساب IBM Cloud المجاني الذي تحصل عليه إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا تضم خطط تسعير Lite. وهذا يعني أن الخطة مجانية دائمًا. لن تُفرض عليك مطلقًا أي رسوم، ولن تنتهي صلاحية الخطة أبدًا.
لبدء البناء على IBM Cloud، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب باستخدام عنوان بريد إلكتروني (يجب ألا يكون عنوان البريد الإلكتروني مرتبطًا بحساب موجود).
يلزم توفير معلومات الدفع مسبقًا، لكن لن تُفرض عليك رسوم إلا عند استخدام خدمة مدفوعة، ومع ذلك سيكون هناك خصم رمزي على بطاقتك للتحقق من صلاحيتها.
ستكون هناك رسالة تأكيد تعرض الرسوم على شاشتك بعد قيامك بإدخال معلومات بطاقة الائتمان. يحدد التاجر المبلغ ولكن عادةً ما يكون المبلغ حوالي دولار أمريكي واحد.
والاحتفاظ بهذه المعلومات مسجّلة، يساعد على تحقيق انتقال سلس إلى خطة الدفع حسب الاستخدام، إذا اخترت ذلك.
لن يترتب على استخدام خطط Lite تحمّل أي رسوم أبدًا؛ ومع ذلك، لاستخدام الخطط الأخرى بخلاف Lite في الطبقة المجانية، يلزم الترقية إلى خطة الدفع حسب الاستخدام. عندما تستهلك ما يتجاوز الحد الأقصى المحدد للخدمة، ستتم محاسبتك شهريًا مقابل استخدامك للموارد.
يمكنك تعيين حدود إنفاق منفصلة لكل من الحساب والحاوية ووقت التشغيل وجميع الخدمات وخدمات محددة. ستتلقى إشعارات تلقائيًا عندما يصل إنفاقك الشهري إلى نسب 80% و90% و100% من تلك الحدود. لتعيين الإشعارات المتعلقة بالإنفاق، انقر فوق إدارة > الفوترة والاستخدام وحدد إشعارات الإنفاق. لمزيد من المعلومات، راجع تعيين إشعارات الإنفاق.
مجانية على الدوام – هذه هي المنتجات ضمن إحدى Lite والتي لن تنتهي صلاحيتها أبدًا. لقد صُممت لتمكينك من التركيز على مشاريعك بطمأنينة وللمساعدة على تجنيبك استصدار فاتورة عن غير قصد. تعتمد حصص خطة Lite على الاستخدام، ولا تنتهي صلاحيتها أبدًا، ويتم تجديدها على أساس شهري أو على أساس الاستخدام لمرة واحدة. شاهد جميع منتجات خطة Lite.
الإصدار التجريبي المجاني – انظر إلى هذه الإصدارات على أنها إصدارات تجريبية متميزة؛ ومع ذلك، فإنها تتطلب حساب اشتراك الدفع حسب الاستخدام. استنادًا إلى المنتج، قد تعمل الحصة لفترة زمنية محددة أو على أساس الاستخدام أو لا تنتهي صلاحيتها أبدًا. ستبدأ بعض المنتجات في فرض رسوم إذا استهلكت ما يتجاوز الطبقة المجانية. شاهد جميع منتجات الخطة المجانية.
يؤدي الوصول إلى الحد الأقصى لأي حصة لمثيلات خطة Lite إلى تعليق الخدمة لذلك الشهر. وتُحتسب حدود الحصص على مستوى المنظمة، وليس على مستوى المثيل. كما ينعكس أي استخدام من المثيلات السابقة على المثيلات الجديدة التي يتم إنشاؤها في المنظمة نفسها. يتم إعادة تعيين حدود الحصص في اليوم الأول من كل شهر.
يمكنك التحقق من استخدامك بالانتقال إلى إدارة > الفوترة والاستخدام في وحدة التحكم وتحديد الاستخدام. لمزيد من المعلومات، راجع عرض استخدامك.
للحصول على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي، يتعين عليك أولاً الترقية إلى حساب الدفع حسب الاستخدام. إذا كنت قد قمت بذلك بالفعل، فانتقل إلى صفحة الاستخدام في وحدة تحكم IBM Cloud لرؤية الرصيد بقيمة 200 دولار أمريكي. يمكنك أيضًا الانتقال إلى صفحة إعدادات الحساب لعرض عروضك الترويجية النشطة. يوضع في رصيدك الترويجي تلقائيًا 200 دولار أمريكي، ولكن قد يستغرق ظهور المبلغ في حسابك بضع ساعات. يتوفر الرصيد لحسابات الدفع حسب الاستخدام التي يتم إنشاؤها لأول مرة فقط ولا يمكن استخدامه مع عروض الجهات الخارجية.
تتوفر حسابات IBM Cloud التجريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في المؤسسات الأكاديمية المعتمدة التي تمنح الدرجات العلمية. للتأهل للحصول على حساب تجريبي، قم بزيارة تنزيلات برامج IBM SkillsBuild وتحقق من صحة بيانات اعتماد مؤسستك الأكاديمية. يمكن العثور على تعليمات تفصيلية حول إنشاء حسابك هنا (الرابط موجود خارج ibm.com).
عند إضافة بطاقة ائتمان إلى حسابك التجريبي، تتم ترقية حسابك إلى حساب دفع حسب الاستخدام؛ ولا يمكن تحويله مرة أخرى إلى حساب تجريبي. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام رموز الميزات التعليمية في حساب الدفع حسب الاستخدام. لمزيد من المعلومات حول الحسابات التجريبية التعليمية، راجع الأسئلة الشائعة حول تنزيلات برامج IBM SkillsBuild.
انتقل إلى صفحة الفوترة والعروض الترويجية ، وأدخل الرمز الترويجي الخاص بك، وراجع التفاصيل الترويجية، ثم انقر فوق "تطبيق". بعد تطبيق الرمز الترويجي، يتم عرض رسالة نجاح.
يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون لديك بطاقة ائتمان مسجلة لتطبيق الرموز الترويجية لأغراض المصادقة.
يمكنك استخدام أداة تقدير التكلفة لتقدير تكلفة منتجات IBM Cloud عن طريق تخصيص الخطط التي تناسب احتياجاتك. استكشف الفهرس للعثور على العروض لإضافتها إلى القيمة التقديرية.
سوف تحصل على دعم فني مجاني من خلال Stack Overflow (يؤدي الرابط إلى موقع خارج ibm.com). يمكنك فتح الحالات المتعلقة بإدارة الوصول والحسابات والفوترة والاستخدام.
