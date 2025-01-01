تسعير IBM OpenPages
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
طرق الشراء
ينشر على AWS IBM OpenPages – SaaS

يبدأ سعر إصدار Essentials من 3,300 دولار أمريكي. يبدأ سعر إصدار Standard من 6,050 دولارًا أمريكيًا.

البرمجيات كخدمة (SaaS) AWS
اطلع على الأسعار بيئة مستضافة على IBM Cloud IBM OpenPages – على السحابة

يبدأ سعر إصدار Single Solution من 6,250 دولارًا أمريكيًا. يبدأ سعر إصدار Enterprise من 9,000 دولار أمريكي.

الاستضافة على السحابة
في البيئة المحلية أو في أي بيئة سحابية كعنصر مدمج ضمن IBM Cloud Pak for Data. IBM OpenPages كجزء من IBM Cloud Pak for Data

يبدأ سعر إصدار Single Solution من 162,000 دولار أمريكي. يبدأ سعر إصدار Solution Bundle من 207,000 دولار أمريكي.

سحابة هجينة مستضافة من قبل العميل/ هجينة IBM Cloud Pak for Data
التثبيت في الموقع يتم صيانته بواسطة العميل IBM OpenPages - في البيئات المحلية

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إصدار محلي

يمكن إضافة حلول GRC إضافية إلى أي تكوين لتوسيع حالات الاستخدام هذه. تواصَل مع أحد ممثلي المبيعات للحصول على عرض أسعار دقيق حسب متطلباتك.
الميزات الأساسية

تتضمن كل حزمة تسعير مجموعة أساسية من ميزات OpenPages.**

 جرِّب العرض التوضيحي التفاعلي لرؤية OpenPages في أثناء العمل الذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل
  • IBM AppConnect
  • واجهات برمجة تطبيقات REST
  • عمليات التكامل الأخرى القائمة على الحلول

متاح بتكلفة إضافية:

  • watsonx.ai
  • watsonx Assistant
  • Watson Discovery on Cloud Pak for Data
  • Watson Natural Language Understanding
 لا يوجد تكوين الكود
  • أتمتة سير العمل
  • تكوين الحساب في الوقت الفعلي
  • مصمم عرض بخاصية السحب والوضع
  • مصمم سير عمل السحب والوضع
  • محرك الجدولة
 تجربة المستخدم
  • تقارير ولوحات معلومات متكاملة
  • سمات الألوان (الوضع الداكن، السمة المخصصة)
  • IBM Cognos® Analytics
  • لوحات معلومات المستخدم النهائي الديناميكية
  • إرشادات المستخدم المستندة إلى المهام
  • 10 لغات تم تكوينها مسبقًا مع 18 لغة إضافية متوفرة
وحدات المنتج المعروضة على OpenPages

نجحنا في إنشاء وحدات منتجات تناسب جميع حالات الاستخدام تقريبًا. اختر ما تحتاجه وقم بتشغيله في بيئة عمل واحدة.
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management حوكمة تكنولوجيا المعلومات IBM OpenPages حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management IBM OpenPages Data Privacy Management
اتخِذ الخطوة التالية

احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيفية أتمتة عمليات GRC الخاصة بك بسهولة.

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مزيد من الطرق للاستكشاف شاهد OpenPages أثناء العمل التوثيق مجتمع IBM GRC
الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

**الميزات التالية غير مدعومة حاليًا في ®IBM OpenPages كخدمة:

  • البحث الشامل
  • التكامل مع Cognos Analytics
  • التصفية في الحقول النصية الطويلة (البحث النصي الكامل)
  • تعليمات برمجية مخصصة، تشمل إجراءات سير العمل المخصصة، والمشغِّلات المخصصة، وأدوات المساعدة المخصصة (JSP)، والمهام المخصصة في Scheduler
  • القدرة على فتح وتحرير ملفات Microsoft Office مباشرة من IBM OpenPages
  • مدير الإشعارات
  • إدخال حدث الخسارة
  • موصلات SDI
  • موصِّل لمنصة Thomson Reuters Regulatory Intelligence (اختصارًا TRRI)