عمليات التكامل

توفير إجابات في الوقت الفعلي للأسئلة الشائعة باستخدام IBM watsonx™ Assistant. تمكَّن من تحليل وثائق المستخدمين واستخراج الأسئلة الشائعة لتزويد جميع المستخدمين بمعارف حول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).
يمكن التكامل مع IBM Watson® Natural Language Understanding لاختيار وتصنيف قائمة معدة مسبقًا من تصنيفات المخاطر إلى عناصر التحكم المحددة، تشمل فئات حوادث تكنولوجيا المعلومات أو أحداث Basel.
يمكن التكامل مع Knowledge Catalog لتحقيق القيمة الكاملة للبيانات الوصفية. والحفاظ على قائمة من الأصول والبيانات والمشاريع التي تحتوي على معلومات خاصة أو معلومات حساسة.
يمكن التكامل مع IBM Watson® OpenScale لتحليل الترابط المتبادل بين النماذج والأداء، من خلال النظر في المقاييس الرئيسية، مثل انحرافات النموذج، ونزاهة النماذج، وقابلية تفسيره.
الاتصال بالنماذج التي تعمل على IBM Watson® Discovery وتمكين حالات الاستخدام مثل التعرُّف التلقائي على العلامات، وتلخيص النصوص، والكشف عن معلومات التعريف الشخصية (PII)، وتحليل تعريفات التحكم وتصنيف المشكلات.
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