تلعب Navigator Gas ، التي تدير أكبر أسطول في العالم من ناقلات الغاز المسال، دورًا مهمًا في الحفاظ على تدفق الطاقة عبر سلاسل التوريد العالمية. تواجه الشركة المُدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) منذ عام 2013 متطلبات تدقيق مالي ورقابي مكثفة. عندما اندمجت شركة Navigator Gas مع شركة Ultragas ApS في عام 2021، مما أدى إلى مضاعفة أسطول سفنها تقريبًا، أصبحت متطلبات الشركة المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) أكثر تعقيدًا.
نتيجة لذلك، تم إجهاد فريق التدقيق في الشركة. لتخفيف الضغط على متخصصي التدقيق لديها ومساعدتهم على العمل بفعالية أكبر، بحثت شركة Navigator Gas عن حل آلي وقابل للتوسع وقابل للتكيف لتبسيط عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).
يوضح عاطف يعقوب، رئيس قسم المخاطر والضمان في شركة Navigator Gas: "واجهنا ضغوطًا تنظيمية متزايدة في مختلف الأسواق، بينما كان لا يزال يتعين علينا إدارة امتثالنا الحالي لقانون Sarbanes–Oxley مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تبين أننا بحاجة إلى منصة GRC قوية لتخفيف الضغوط على فرقنا التجارية والبقاء في الصدارة."
لمعالجة احتياجاتها المتزايدة في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، عقدت شركة Navigator Gas شراكة مع IBM و Deloitte لتطبيق Deloitte Sense، وهي منصة GRC مخصصة مبنية على IBM® OpenPages.
الهدف الأساسي هو دمج نظام Deloitte Sense مع الأنظمة التشغيلية والمالية الحالية لشركة Navigator Gas عبر مواقع متعددة، وتوفير منصة موحدة لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC). ستسمح المنصة لشركة Navigator Gas بنمذجة هيكلها التنظيمي بالكامل داخل النظام. سيكون بمثابة محطة واحدة لتلبية جميع احتياجات الحوكمة والمخاطر والامتثال، بدءًا من الاستعلام عن البيانات ومشاركة المعلومات السرية إلى تقديم تقارير آمنة.
"ويشير يعقوب قائلاً: "تجمع Deloitte Sense بين القدرات التقنية القوية لشركة IBM وخبرة Deloitte العميقة في مجال التدقيق. "نظرًا لأن الحل مرن للغاية، فقد قمنا بتكييفه لإدارة امتثالنا لقانون Sarbanes–Oxley. ومع وجود شركة Deloitte إلى جانبنا، تمكنا من إجراء هذه التعديلات مع ضمان أفضل الممارسات."
كانت شركتا Deloitte و IBM شريكتين حقيقتين لشركة Navigator Gas طوال رحلة التحول الحاسمة هذه. لقد استوفتا غالبية متطلبات التصميم الخاصة بشركة Navigator Gas، وقامتا بنشر متخصصين لمساعدة أصحاب المصلحة الرئيسيين على الاستفادة الكاملة من الحل، وعرضوا النسخة الداخلية من Deloitte Sense التابعة لـ Deloitte لتقديم أحدث الابتكارات.
وبفضل واجهتها البديهية ووظيفة تسجيل الدخول الموحد المتكاملة، سارع المستخدمون إلى تبني المنصة الجديدة. يقوم أكثر من 100 موظف في Navigator Gas الآن بتسجيل الدخول بانتظام، بما في ذلك فريق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، والمدققون الخارجيون والإدارة العليا. الأهم من ذلك، قامت شركة Navigator Gas بتخفيض رسوم التدقيق الداخلي بأكثر من 50% منذ إنشاء فريق إدارة المخاطر والضمان التابع للمجموعة، وذلك بالتزامن مع تطبيق نظام Deloitte Sense.
في السابق، كانت عمليات التدقيق الداخلي تتطلب فريقاً يصل عدد أفراده إلى 8 أشخاص، أحدهم مخصص بالكامل للمهام الإدارية. والآن، وبفضل قدرات الأتمتة وسير العمل في منصة Deloitte Sense، يتم التعامل مع الكثير من الأعمال الإدارية بسلاسة، مما يوفر وقتاً ثميناً للموظفين للقيام بمهام أكثر استراتيجية.
توفر وظائف إعداد التقارير في الوقت الفعلي للمنصة أيضًا لشركة Navigator Gas بيانات حية ومدققة حول الامتثال، مما يساعد الشركة على إدارة التغييرات التنظيمية. كما تمكِّن هذه الشفافية المدقق الخارجي لشركة Navigator Gas من الوصول إلى ملفات التدقيق في وقت أبكر من ذي قبل، ما يبسط عملية التدقيق الشاملة ويسهل خفض رسوم التدقيق الخارجي المستقبلية.
ويختتم يعقوب حديثه قائلاً: "لقد مكنتنا Deloitte Sense من تحقيق وفورات هائلة في التدقيق الداخلي مع تحسين قدراتنا على الامتثال."
إعجابًا بقدرات Deloitte Sense، بدأ مستخدمو الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة Navigator Gas بالفعل في السؤال عن توسيع الحل لتنفيذ الضوابط، وبالتالي توفير وقت تشغيلي تشتد الحاجة إليه. هذا دليل حقيقي على مرونة وتعدد استخدامات منصة IBM OpenPages.
تلعب Navigator Gas ، التي تدير أكبر أسطول في العالم من ناقلات الغاز المسال، دورًا مهمًا في الحفاظ على تدفق الطاقة عبر سلاسل التوريد العالمية. من خلال تركيزها القوي على السلامة والاستدامة، تدعم Navigator Gas التجارة العالمية من خلال ربط المنتجين والمستخدمين النهائيين عبر الأسواق الدولية. وتملك شركة Navigator Gas أيضًا 50% من الأسهم في أكبر محطة لتصدير الإيثيلين في العالم ومقرها في مورجان بتكساس.
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