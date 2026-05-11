IBM OpenPages 9.2 يدمج الذكاء الاصطناعي في طبقة تنفيذ الحوكمة والمخاطر والامتثال

يدمج هذا الإصدار الذكاء الاصطناعي على نحو أعمق في صميم العمليات الخاصة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، بما يساعد المؤسسات على حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمزيد من التحكم.

تاريخ النشر 11 مايو 2026

يُدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي مخاطر مستمرة ومتغيرة عبر البيانات والأنظمة ومهام سير العمل التي يتفاعلون معها. وتحتاج المؤسسات إلى إشراف مستمر لمراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتحقق منهم، وحوكمتهم عبر البيئات السحابية والمحلية والبيئات متعددة الأنظمة.

أما النهج التقليدية في الحوكمة والمخاطر والامتثال، عندما تكون يدوية ومجزأة ومحدودة بلحظة زمنية وتفاعلية، فإنها تزيد التعقيد بدلًا من تعزيز الثقة والضمان. إذ تراجع الفِرق الملفات يدويًا، وتحدد المشكلات بعد وقوعها، وتتنقل بين الأنظمة لإنجاز المهام الروتينية، وتقضي وقتًا أطول في إدارة أعباء العمليات بدلًا من التركيز على تحقيق النتائج.

وقد صُمِّم IBM OpenPages 9.2 لتغيير هذا الواقع.

يعكس OpenPages 9.2 نموذجًا يمكن من خلاله دمج الذكاء في المنصة وتهيئته لمساعدة المؤسسات على العمل بسرعة أكبر واتساق أعلى وتحكم أفضل. ويأخذ هذا الإصدار الذكاء الاصطناعي إلى عمق أكبر داخل الصميم التشغيلي للحوكمة والمخاطر والامتثال، بما يتيح للمؤسسات تقليل الجهد اليدوي، والتحقق في وقت أبكر وبصورة مستمرة، والعمل بسرعة وكفاءة أكبر عند تطبيق الذكاء الاصطناعي مباشرةً ضمن مهام سير العمل. كما يساعد المؤسسات على الانتقال نحو حوكمة مستمرة ومضمَّنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء، بدلًا من الاعتماد فقط على المراجعات الدورية أو فحوصات الامتثال بعد وقوع الأحداث.

بدلًا من إضافة الذكاء الاصطناعي على هامش العمليات، يتيح OpenPages 9.2 تهيئة الذكاء الاصطناعي داخل مهام سير العمل وعمليات التحقق وتجربة المستخدم نفسها. وبالنسبة إلى المؤسسات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يعني ذلك أن الحوكمة تصبح أقرب إلى موضع تنفيذ الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. والنتيجة نهج أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام وتركيزًا على التنفيذ في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال الحديث.

ستة تحسينات جديدة في IBM OpenPages 9.2

1.  قدرات ذكاء اصطناعي مُعزَّزة لحوكمة الذكاء الاصطناعي المستمرة

يتضمن OpenPages 9.2 ميزات جديدة توسّع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر مهام سير العمل، والتحقق قبل وقت التشغيل، وتفاعلات المستخدمين داخل المنصة. تشمل التحسينات ما يلي:

  • تمكين الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزية الوكلاء من خلال OpenPages MCP Server، مما يتيح إتاحة سياق OpenPages وكائناته وإجراءاته بأمان أمام وكلاء الذكاء الاصطناعي والأدوات الخارجية، ويدعم بذلك مهام سير عمل أكثر ذكاءً وقابلية للتهيئة في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال. ويساعد ذلك على ربط الوكلاء ببيانات المؤسسة الخاضعة للحوكمة، ويدعم تفاعلات تراعي السياسات وقابلة للتدقيق عبر مهام سير العمل القائمة على الوكلاء. ويأتي MCP Server مفتوح المصدر، ومتاحًا هنا.
  • التكامل الأصلي لدردشة watsonx Orchestrate داخل OpenPages يتيح ذكاءً اصطناعيًا حواريًا وسياقيًا داخل المنصة، لمساعدة المستخدمين على التنقل في مهام سير العمل، والوصول إلى المعلومات، وإتمام المهام من دون مغادرة المنصة.
  • يساعد توسيع قدرات تحليل الملفات والأدلة بمساعدة الذكاء الاصطناعي على تقليل جهد المراجعة اليدوية، من خلال استخراج الرؤى ذات الصلة ضمن مهام سير العمل.
  • تتيح قدرات Bring Your Own Model (BYOM) المحسّنة ، مع التحقق قبل وقت التشغيل، تحديد مشكلات التهيئة أو النموذج في وقت أبكر، قبل انتقال مهام سير العمل أو خدمات الذكاء الاصطناعي إلى بيئة الإنتاج.

2. تجارب محسَّنة لواجهة المستخدم تدعم الفِرق العالمية

يحسّن OpenPages 9.2 سهولة الاستخدام المرتبطة بالمهام، مع دعم الفِرق العالمية التي تعمل عبر مناطق ولغات محلية متعددة.

  • وتتيح معاينة الملفات والمرفقات داخل التطبيق للمستخدمين عرض ملفات PDF والملفات النصية والصور مباشرةً داخل OpenPages، من دون تنزيلها أو ترك المهمة.
  • يقلّل الحد من التنقل بين السياقات أثناء التنفيذ من تشتت المستخدمين، ويتيح لهم مراجعة المعلومات ومتابعة إنجاز العمل ضمن تجربة واحدة مبسطة.
  • وتساعد تحسينات العولمة والتوطين، بما في ذلك توسيع دعم اللغات وتحسين التعامل مع المحتوى الموطَّن في مهام سير العمل، على ضمان تجربة متسقة في عمليات النشر لدى المؤسسات متعددة الجنسيات.

3. تحسينات في GRC Canvas لعرض مهام سير عمل الحوكمة بصريًا وتوسيع نطاقها

يوسّع OpenPages 9.2 قدرات GRC Canvas لتصميم مهام سير العمل وعرضها بصريًا.

  • ويتيح تخصيصًا أوسع للوحة من حيث التخطيطات والحقول، بما في ذلك إمكانية استخدام أنواع كائنات وفلاتر متعددة، وإضافة اللوحات المفضلة إلى لوحات المعلومات.
  • وتساعد القوالب وإمكانية حفظ تهيئات اللوحة وإعادة استخدامها على توفير الوقت.
  • كما يوسّع إمكانات مساحة التصميم، مع دعم ما يصل إلى 200 عُقدة.

4. تحسينات في الاستبيانات لدعم التقييمات التكيفية

يقدّم OpenPages 9.2 تحديثات للاستبيانات تمنح مرونة أكبر في تهيئة التقييمات وعمليات جمع البيانات وإدارتها. وتدعم الاستبيانات الآن ما يلي:

  • لغات متعددة، بما يتيح لمؤلفي القوالب ترجمة المحتوى، وللمستخدمين عرض الاستبيانات بلغتهم المفضلة.
  • قوالب تضم ما يصل إلى ستة مستويات من الأسئلة التابعة، بعد أن كان الحد السابق ثلاثة مستويات. ويتيح ذلك للمستخدمين إنشاء مسارات تقييم أكثر تعقيدًا، بتسلسلات أعمق للأسئلة.
  • تنسيقات حقول البريد الإلكتروني وعناوين URL بوصفها أنواعًا للإجابات. ويمكن للمستخدم تحديد هذه الخيارات أثناء تهيئة أنواع الأسئلة.
  • حقول المستخدمين أو المجموعات، أو حقول المستخدم/المجموعة، بوصفها أنواعًا للإجابات. ويمكن للمستخدم تحديد هذه الخيارات أثناء تهيئة أنواع الأسئلة.

وتساعد هذه التحديثات على تحسين طريقة جمع المعلومات، وتبسيط جزء مهم من التنفيذ اليومي للحوكمة والمخاطر والامتثال.

5. دعم الكائنات المخصصة لمواكبة متطلبات الحوكمة والمخاطر والامتثال وحوكمة الذكاء الاصطناعي

يقدّم OpenPages 9.2 دعمًا لأنواع الكائنات المخصصة عبر جميع خطط الخدمة، بما في ذلك خطتَا SaaS Essentials وStandard، ما يوفّر مرونة أكبر في الطريقة التي تنمذج بها المؤسسات بيانات الحوكمة والمخاطر والامتثال وتديرها على SaaS. يمنح ذلك المؤسسات قدرًا أكبر من التحكم في طريقة تنظيم بياناتها، بحيث تعبّر بدقة عن بيئات المخاطر والامتثال الخاصة بها. ومع نضج برامج الحوكمة والمخاطر والامتثال وحوكمة الذكاء الاصطناعي، تساعد هذه المرونة المؤسسات على تمثيل المخاطر والضوابط والالتزامات والأدلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بطريقة تنسجم مع نموذج التشغيل لديها.

6. تحديثات إدارية وتحديثات في التهيئة لعمليات نشر حوكمة أكثر تحكمًا

ويتضمن OpenPages 9.2 أيضًا تحسينات على عناصر التحكم الإدارية وخيارات التهيئة التي تدعم إدارة النظام ونشره.

ومن هذه القدرات الجديدة "Configuration Packaging"، التي تمنح المؤسسات تحكمًا أكبر في تهيئات الاستيراد والتصدير الحالية. وتوفر هذه القدرة طريقة لتجميع تغييرات التهيئة المحددة وإدارة دورة حياتها من بيئة المصدر، ثم نقلها ونشرها في بيئة مستهدفة.

ما الذي يميز OpenPages 9.2

ويتميّز OpenPages 9.2 بأنه يدمج الذكاء وسهولة الاستخدام وقابلية التهيئة داخل مهام سير العمل التي تُنفَّذ فيها أعمال الحوكمة والمخاطر والامتثال فعليًا. وتساعد تحسينات الذكاء الاصطناعي الفِرق على مراجعة المستندات بسرعة أكبر، والتفاعل مع مهام سير العمل بطريقة أكثر طبيعية، والتحقق من النماذج في مرحلة أبكر. كما تقلل تحسينات واجهة المستخدم وتجربة تنفيذ المهام من أوجه الاحتكاك، بينما تمنح القدرات الموسّعة في GRC Canvas والاستبيانات وأنواع الكائنات المخصصة وحزم التهيئات المؤسسات مرونة أكبر في تصميم عمليات الحوكمة وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجاتها.

تساعد هذه التحديثات مجتمعةً فرق الحوكمة والحوكمة والحوكمة، على العمل بشكل أسرع، وتقليل الجهد اليدوي، وتكييف OpenPages مع الاحتياجات الفريدة لمؤسستهم. ومع OpenPages 9.2، يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا عمليًا أكثر من العمل اليومي في مجالات المخاطر والامتثال.

وعلاوة على ذلك، يعزّز OpenPages 9.2 استراتيجية IBM للبرمجيات المفتوحة والهجينة والموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي. وتتجلى صفة الانفتاح في OpenPages MCP Server مفتوح المصدر، الذي يتيح تكاملًا معياريًا وقابلًا للتوسُّع مع الوكلاء. وتتجلى الصفة الهجينة في المساعدة على حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات عبر البيئات السحابية والمحلية والبيئات متعددة الأنظمة. وتتجلى الثقة من خلال التحقق المستمر، وإمكانية التدقيق، وفرض السياسات مباشرةً داخل مهام سير العمل.

توفر IBM OpenPages 9.2

يتوفر IBM OpenPages 9.2 على النحو التالي:

  • SaaS عبر IBM Cloud Catalog: 23 مارس 2026
  • أول طرح لإصدار SaaS عبر AWS Marketplace: 31 مارس 2026
  • عمليات النشر المحلية ونشر الخدمات المُدارة: 27 مارس 2026
  • Software Hub/Cloud Pak for Data: من المخطط طرحه في يونيو 2026 ضمن الإصدار 5.4

Jordan Byrd

Product Marketing Lead, AI/ML Ops

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance

