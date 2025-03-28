"استغللنا الفرصة التي أتاحتها اللوائح الجديدة لإطلاق مشروع طموح للتحول الرقمي، معتمدين على حلول IBM بالتعاون مع Stratos Analytics، شريكنا الموثوق به في قطاع تكنولوجيا المعلومات".
هذه الكلمات تعود إلى Dario Luna، الرئيس التنفيذي للمخاطر في شركة CNP Vita Assicura، وهي شركة تعمل في القطاع الخاص وتتميز بتخصيص الحلول المقدمة وخبرة فريق العمل. تعمل الشركة في السوق المفتوحة بنهج متعدد الشراكات، حيث تعقد اتفاقيات مع مجموعات مصرفية رئيسية، وشبكات من المستشارين الماليين، ووكلاء متعددين، وشركات وساطة. من خلال هؤلاء الشركاء، تقدِّم الشركة حلول تأمين على الحياة في إيطاليا، والتي تتميز بالجودة والبساطة والاستدامة، وتشمل مجموعة شاملة من الحلول للحماية الشخصية، والتقاعد، والادخار، والاستثمار.
في ظل البيئة المتغيرة والاحتياجات سريعة التطور، تهدف CNP Vita Assicura إلى البقاء إلى جانب عملائها لحماية مشاريع حياتهم، ما يضمن عالمًا أكثر انفتاحًا.
في قطاع التأمين على الحياة اليوم، هناك العديد من التوجهات التي تهيئ الظروف المثالية لإطلاق مشاريع الابتكار التكنولوجي لمعالجة احتياجات متنوعة. يتمثل التوجه الأول في الحاجة إلى الامتثال للّوائح التي تتطلب تعزيز التحكم في المخاطر التشغيلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن الإلكتروني، ما يُحتِّم على الشركات الاستثمار في عمليات حوكمة مخاطر منظمة. يُضاف إلى ذلك الحاجة إلى تحسين نماذج التقييم، وبالتالي تجهيز الشركات بتقنيات تساعد على "ترسيخ" نماذجها في حلول مستقرة يتم نشرها على مستوى المؤسسة، بحيث تدعم وتدمج المعلومات والأنشطة، والأهم من ذلك أنها تعزز كفاءة عمليات التقييم الداخلي.
من خلال إعادة هندسة المعلومات والعمليات، تمكَّنت شركة CNP Vita Assurance من تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية.
تهدف مهمة CNP Vita Assicura في ما يتعلق بعمليات الابتكار التكنولوجي إلى تحسين العمليات الداخلية بهدف تنفيذ وحدة لدعم تقييم المخاطر التشغيلية، وتوسيع الحل ليشمل المخاطر غير التشغيلية وحوكمة الشركات. ويشمل ذلك تقييم الامتثال للسياسات الداخلية.
بدأ المشروع بمرحلة التحليل وتعريف الحل، حيث تمَّت إعادة هندسة سير العمل والمعلومات الرئيسية للكيانات المنطقية الرئيسية. تم تطوير التصميم التفصيلي بالتوازي مع أنشطة تكوين حل IBM OpenPages، ما سهَّل عملية تطوير مدمجة وفعَّالة مع مشاركة عالية من فريق المشروع.
شملت مراحل الاختبار استيراد البيانات، ما ساهم في تقليل الوقت والمخاطر المرتبطة بإعداد بيئة الإنتاج وتشغيل الحل لاحقًا.
تم اعتماد الحل الذي تم تطويره واستخدامه على الفور لدورة التقييم السنوية من قبل مدقق مستقل.
تم البدء في الخطوة التالية، وهي إنشاء وحدة "لحوكمة الشركات"، مباشرةً بعد تقديم وحدة المخاطر التشغيلية.
تم ضغط الجدول الزمني للتنفيذ للسماح بإصدار النسخة الأولى من الوحدة، ضمن الإطار الزمني المحدود المتاح للمشروع بأكمله. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل مرونة IBM OpenPages، منصة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) من IBM المبنية على الذكاء الاصطناعي، وكذلك بفضل الإعدادات (الجاهزة) لوحدة إدارة الامتثال للسياسات، التي شكَّلت دليل تصميم قيِّمًا.
في الوقت نفسه، تم توسيع وحدة المخاطر التشغيلية لتشمل أنواعًا أخرى من المخاطر، بهدف إنشاء مستودع شامل ومتكامل للمخاطر.
. بعد ذلك، تعتزم CNP Vita Assicura تقييم التوسع إلى مجالات أخرى لتشكيل حل متكامل ومرجعي لإدارة المخاطر والامتثال.
تُعَد IBM OpenPages منصة مصممة لمساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر والتحديات المتعلقة بالامتثال التنظيمي من خلال دمج وظائف إدارة المخاطر في حل واحد متكامل وقابل للتوسع بشكل كبير، وقادر على العمل على أي منصة سحابية.
دعمت Stratos Analytics جميع المراحل برؤى قيِّمة ونهج فعَّال، حيث حددت منذ البداية النقاط الرئيسية التي ساهمت في نجاح المشروع:
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لقد أدى تطبيق IBM OpenPages إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، ما غيَّر الطريقة التي تدير بها الشركة المخاطر والامتثال. لم يُسهم الحل في تحسين الكفاءة والشفافية فقط في عمليات التقييم وإدارة المخاطر، بل وفّر أيضًا أدوات متقدمة للرصد والتقارير، ما عزز ثقافة المخاطر داخل المؤسسة.
تتمثل الفائدة الرئيسية التي حصلت عليها CNP Vita Assicura من تنفيذ منصة OpenPages بوضع SaaS في توفير الوقت في التصميم، والتدريب، ودراسات الجدوى، والتحليلات، والتي يمكن إثراؤها بالفوائد التالية بعد التنفيذ:
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مجموعة CNP Assurances هي مجموعة فرنسية تأسست منذ أكثر من 170 عامًا في سوق التأمين الأوروبي، وتُعَد رمزًا للتقاليد والخبرة كمؤسسة معترف بها عالميًا من خلال شراكات قوية في مختلف أنحاء العالم. منذ دخولها إلى السوق الإيطالي في 2005، أصبحت مجموعة CNP Assurances اليوم خامس أكبر شركة في سوق التأمين على الحياة. تُعَد CNP Vita Assicura الشركة التابعة للمجموعة التي تعمل في جميع أنحاء إيطاليا بنموذج عمل مفتوح ومتعدد الشركاء.
على مدار أكثر من 40 عامًا، تقدِّم Stratos Group حلولًا برمجية لإدارة المخاطر والامتثال، والتدقيق، وإعداد الميزانيات، والتخطيط والمراقبة، والاستدامة، والتحليلات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول لإدارة الأنظمة والابتكار وخدمات استشارية متخصصة. فريق يزوِّد موظفيه الفنيين بالموارد ذات مهارات الأعمال الفعَّالة لضمان وجود محاورين مستعدين لجميع شخصيات الأعمال (المدير التنفيذي للتكنولوجيا، والمدير المالي، ومدير المخاطر، وغير ذلك).
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تعرَّف على دور IBM في تسريع تقدُّم Citi نحو الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت شريكًا في تحويل الضوابط في Citi، ولديها وجهة مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تستخدم SCOR منصة IBM OpenPages لزيادة تفاعل المستخدمين، وتبسيط العمليات، وتحسين تقييم المخاطر على مستوى الشركة بجهود أقل.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، يوليو 2024.
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