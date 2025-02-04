تواجه المؤسسات صعوبة في تحقيق الرؤية الواضحة، وتحديد أولويات المخاطر، ومعالجة الثغرات الأمنية عبر مجموعة من حالات الاستخدام المختلفة — بدءًا من البيانات الظلية والذكاء الاصطناعي الظلي ووصولاً إلى الوضع التشفيري — حيث يمكن أن تكون البيانات معرَّضة للخطر، ما يزيد من التعقيد بسبب الأدوات المعزولة عن بعضها. يوفِّر Guardium ضوابط موحدة لأمن البيانات داخل منصة واحدة لإدارة دورة الحياة الكاملة لأمن البيانات لجميع بيانات المؤسسة.