ما هو هجوم الوسيط (MITM)؟

بعد أن يضع مهاجمو MITM أنفسهم خلسةً في وسط اتصالات بين طرفين، فإنهم يخترقون البيانات الحساسة، مثل أرقام بطاقات الائتمان، ومعلومات الحساب، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول. ثم يستخدم المخترقون تلك المعلومات لارتكاب جرائم إلكترونية أخرى مثل إجراء عمليات شراء غير مصرح بها، وسرقة الحسابات المالية والهوية.

بالإضافة إلى عمليات التبادل بين المستخدم والتطبيق، قد يتنصت مهاجم MITM أيضًا على الاتصالات الخاصة بين شخصين. في هذا السيناريو، يقوم المهاجم بتحويل الرسائل ونقلها بين الشخصين، وأحيانًا يقوم بتغيير الرسائل أو استبدالها للتحكم في المحادثة.

يبتعد بعض المؤسسات وخبراء الأمن الإلكتروني عن مصطلح "هجوم الوسيط"؛ لأن البعض قد يعتبر التعبير متحيزًا. قد لا يسجل المصطلح أيضًا الحالات التي يكون فيها الكيان الوسيط روبوت أو جهازًا أو برنامجًا ضارًا بدلاً من شخص.

تتضمن المصطلحات البديلة لهذا النوع من الهجمات الإلكترونية مصطلحات بديلة مثل "آلة وسيطة"، و"هجوم على المسار"، و"خصم وسيط (AITM)" و"معالج وسيط".