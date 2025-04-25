ما هي المصادقة الثنائية (2FA)؟

معظم الأشخاص على دراية بأنظمة الأمن المستندة إلى المصادقة الثنائية (2FA) القائمة على الرسائل النصية القصيرة. في هذا الإصدار، يرسل التطبيق رمزًا رقميًا إلى الهاتف المحمول للمستخدم عند تسجيل الدخول. يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور والرمز للمتابعة. إدخال أحدهما أو الآخر فقط لا يكفي للمصادقة.

المصادقة الثنائية (2FA) هي الشكل الأكثر شيوعًا للمصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتي تشير إلى أي طريقة مصادقة حيث يجب على المستخدمين توفير أكثر من عامل مصادقة واحد لإثبات هويتهم.

في حين أن المصادقة الثنائية (2FA) غالباً ما ترتبط بأنظمة الكمبيوتر، إلا أنه يمكنها أيضاً حماية الأصول والمواقع المادية. على سبيل المثال، قد يتطلب المبنى المحظور دخوله من الأشخاص تقديم شارة هوية واجتياز فحص بصمات الأصابع للدخول.

وفقا لتقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن شركة IBM، فإن بيانات الاعتماد المخترقة هي السبب الأكثر شيوعاً لاختراق أمن البيانات. من السهل نسبيًا على عناصر التهديد سرقة كلمات المرور من خلال التصيد الاحتيالي أو برامج التجسس أو هجمات القوة الغاشمة.

تساعد المصادقة الثنائية على تعزيز أمان الحساب من خلال طلب عامل ثانٍ. لا يحتاج المخترقون فقط إلى سرقة اثنين من بيانات الاعتماد لاقتحام النظام، ولكن العامل الثاني غالبًا ما يكون شيئًا يصعب اختراقه. وتشمل العوامل الثانية الشائعة بصمات الأصابع والقياسات الحيوية والأمن المادي ورموز المرور مؤقتة الصلاحية.