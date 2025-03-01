حلول المصادقة من دون كلمات مرور

باستخدام المصادقة من دون كلمات مرور التي يوفرها IBM Verify، يمكنك حماية الحسابات باستخدام طبقة أمان إضافية، والتحكم في التطبيقات من خلال سياسات وصول سياقية دقيقة. يمكنك تلبية متطلبات الامتثال من خلال نهج مصادقة متعددة العوامل (MFA) مشترك عبر التطبيقات والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام Windows وLinux. أو يمكنك التحول بشكل كامل إلى عدم استخدام كلمات المرور من خلال رمز الاستجابة السريعة (رمز QR) ومصادقة FIDO2.
اختر خيارات المصادقة من دون كلمات مرور مثل رموز الاستجابة السريعة وأجهزة دعم رمز الوصول FIDO. استخدم مفاتيح أمان أجهزة FIDO2 كعامل واحد أو عامل ثانٍ واستخدم المصادقة متعددة العوامل من المفتاح نفسه للحصول على مستويات ضمان أعلى.
اختر أساليب المصادقة متعددة العوامل (MFA) استناداً إلى المخاطر المكتشفة لتنفيذ سياسات وصول قابلة للتكيّف. على سبيل المثال، اسمح بأي طرق تحدي للمصادقة متعددة العوامل للمخاطر المتوسطة، واسمح بأقوى العوامل للمخاطر العالية فقط.
قم بالتصفية حسب الوقت أو المنطقة الجغرافية لفهم اتجاهات المصادقة. اطّلع على جميع أنشطة المصادقة متعددة العوامل على وجه التحديد لفهم العوامل الثانية المستخدمة ومتى ومن الذي يستخدمها، وقم بإنشاء تقارير مخصصة حول المصادقة متعددة العوامل.