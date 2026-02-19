إذا كنت تدير الوصول عبر بيئات هجينة، فمن المحتمل أنك تواجه أدوات مجزأة، وعمليات يدوية، وتهديدات متزايدة من الهويات غير البشرية.

يكشف هذا التقرير من IDC MarketScape كيف تتطور منصات الهوية المتكاملة لتلبية متطلبات إدارة الهوية والوصول الحديثة - مع رؤية أكثر ذكاءً، وحوكمة تكيفية، وكشف تهديدات مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تم تصنيف IBM كشركة رائدة لما تتمتع به من رؤية استراتيجية وقدرة على التنفيذ في مجال أمن الهوية.

نزِّل التقرير لاستكشاف ما يلي:

لماذا تُضعف التعقيدات أمان الهوية، وكيف يمكن تبسيطها دون تنازلات

كيف تعيد الأتمتة تشكيل الإعداد، وتوفير الوصول، وفرض السياسات

ما الذي يميز الشركات الرائدة في السوق عن الحلول الجزئية في مشهد إدارة الهوية والوصول (IAM) سريع التغير

كيف تضمن جاهزية استراتيجيتك للمستقبل دون البدء من الصفر

سواء أكنت تعمل على توسيع الأذونات السحابية أم إدارة هويات الأجهزة أم تحديث الأنظمة القديمة، يقدِّم هذا التقرير رؤًى قابلة للتنفيذ لتقليل المخاطر، وتحسين الكفاءة، وبناء أساس متين لإدارة الهوية.