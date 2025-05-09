ما المقصود بالكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR)؟

تُعَد هويات المستخدمين جزءًا مهمًا من سطح الهجوم في المؤسسات اليوم، إذ يفضِّل المجرمون الإلكترونيون بشكل متزايد تسجيل الدخول بدلًا من اختراق الأنظمة. يشير تقرير IBM® X-Force® Threat Intelligence Index أن الهجمات المعتمدة على الهوية تشكِّل 30% من إجمالي عمليات الاختراق! تستخدِم عناصر التهديد هجمات التصيد الاحتيالي والبرمجيات الضارة المخصصة لسرقة المعلومات لجمع بيانات الاعتماد، والتي يستخدمونها بعد ذلك للسيطرة على الحسابات الصالحة.

يمكن أن تساعد أنظمة ITDR على التخفيف من هذه الهجمات الإلكترونية القائمة على الهوية من خلال مراقبة نشاط المستخدم وأنظمة الهوية عبر شبكة المؤسسة. يمكن لأدوات ITDR اكتشاف هجمات القوة الغاشمة، وحشو بيانات الاعتماد، وحالات تسجيل الدخول الشاذة، وغيرها من التهديدات الإلكترونية، كما يمكنها الاستجابة تلقائيًا لمنع المهاجمين من الوصول إلى البيانات والأنظمة الحساسة.