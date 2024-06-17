ما هي الحركة الجانبية؟

بشكل عام، تنقسم هجمات الحركة الجانبية إلى جزئين: اختراق أولي تتبعه حركة داخلية. يجب أن يتمكن المخترقون أولاً من الوصول إلى الشبكة عن طريق التهرب من أمن نقطة النهاية. قد يستخدمون هجمات التصيّد الاحتيالي أو برنامج ضار لاختراق جهاز أو تطبيق، أو الحصول على وصول أولي من خلال منفذ خادم مفتوح. بعد دخول المهاجمين إلى الداخل، يمكنهم البدء في التفرع إلى مناطق أخرى من الشبكة من خلال هذه المراحل من الحركة الجانبية:

الاستطلاع

بعد أن يكتسب المهاجمون موطئ قدم لهم، يرسمون خريطة للشبكة، ويخططون الطريق إلى هدفهم. ويبحثون عن معلومات عن التسلسلات الهرمية للشبكة، وأنظمة التشغيل، وحسابات المستخدمين، والأجهزة، وقواعد البيانات، والتطبيقات لفهم كيفية ارتباط هذه الأصول. كما أنهم قد يستكشفون أيضًا ضوابط أمن الشبكة، ثم يستخدمون ما يتعلمونه لمراوغة الفرق الأمنية.

تصعيد الامتيازات

عندما يفهم المخترقون تخطيط الشبكة، يمكنهم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الحركة الجانبية للوصول إلى المزيد من الأجهزة والحسابات. من خلال اختراق المزيد من الموارد، لا يقترب المخترقون من هدفهم فحسب —بل يجعلون من الصعب حذفها أيضًا. حتى إذا حذفتها العمليات الأمنية من جهاز واحد أو جهازين، فلا يزال بإمكانهم الوصول إلى الأصول الأخرى.

بينما يتحرك المخترقون أفقيًا، فإنهم يحاولون الاستيلاء على الأصول والحسابات ذات الامتيازات الأعلى. ويُطلق على هذا الفعل اسم "تصعيد الامتيازات." وكلما زادت الامتيازات التي يتمتع بها المهاجمون، زاد ما يمكنهم فعله داخل الشبكة. في نهاية المطاف، يهدف المخترقون إلى الحصول على امتيازات إدارية تسمح لهم بالذهاب إلى أي مكان عمليًا والقيام بأي شيء تقريبًا.

الوصول إلى الهدف

يدمج المخترقون تقنيات الحركة الجانبية ويكررونها حسب الحاجة حتى يصلوا إلى هدفهم. في كثير من الأحيان، يبحثون عن معلومات حساسة لجمعها وتشفيرها وضغطها للنقل غير المصرح للبيانات إلى خادم خارجي. أو قد يرغبون في تخريب الشبكة عن طريق حذف البيانات أو إصابة أنظمة حساسة ببرنامج ضار. واعتمادًا على هدفهم النهائي، قد يحتفظ المخترقون بخدع ونقاط وصول عن بُعد لأطول فترة ممكنة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الضرر.