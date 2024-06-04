حتى الآن، حدد باحثو الأمن الإلكتروني الآلاف من متغيرات أو "عائلات" برامج الفدية المتميزة - سلالات فريدة تحمل توقيعات ووظائف التعليمات البرمجية الخاصة بها.

تتميز العديد من سلالات برامج الفدية بشكل خاص بمدى تدميرها، ومدى تأثيرها في تطوير برامج الفدية أو التهديدات التي تشكلها اليوم.

CryptoLocker



ظهر CryptoLocker لأول مرة في سبتمبر 2013، ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في بدء العصر الحديث لبرامج الفدية الضارة.



انتشر CryptoLocker من خلال الروبوتات (شبكة من أجهزة الكمبيوتر المخترقة)، وكان CryptoLocker من أوائل مجموعات برامج الفدية الخبيثة التي تشفر ملفات المستخدمين بقوة. ونهب ما يقدر بنحو 3 ملايين دولار قبل أن توقفه جهود إنفاذ القانون الدولية في عام 2014.

أدى نجاح CryptoLocker إلى ظهور العديد من المقلدين ومهد الطريق لأشكال مثل WannaCry وRyuk وPetya.

WannaCry



هاجمت أول دودة تشفير رفيعة المستوى- وهي برامج الفدية التي يمكن أن تنتشر إلى أجهزة أخرى على الشبكة - WannaCry أكثر من 200,000 جهاز كمبيوتر في 150 دولة. كانت الحواسيب المتأثرة معرضة للخطر لأن المسؤولين أهملوا تصحيح ثغرة EternalBlue من Microsoft Windows.

إلى جانب تشفير البيانات الحساسة، هدد برنامج الفدية WannaCry بمسح الملفات إذا لم يرسل الضحايا المدفوعات في غضون سبعة أيام. ولا يزال هذا الهجوم أحد أكبر هجمات برامج الفدية الخبيثة حتى الآن، حيث تُقدَّر تكاليفه بنحو 4 مليارات دولار أمريكي.

Petya وNotPetya



على عكس برامج الفدية المشفرة الأخرى، تقوم برمجية Petya بتشفير جدول نظام الملفات بدلاً من تشفير الملفات الفردية، ما يجعل الكمبيوتر المصاب غير قادر على تشغيل Windows.

وقد استُخدمت نسخة معدّلة بشكل كبير من NotPetya لتنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق، ضد أوكرانيا بشكل أساسي في عام 2017. كان برنامج NotPetya برنامج مسح بيانات غير قادر على فتح الأنظمة حتى بعد أن يدفع الضحايا.

Ryuk





شاعت هجمات ”Ryuk“ التي ظهرت لأول مرة في عام 2018، وهي هجمات "برمجيات الفدية الخبيثة الكبيرة" ضد أهداف محددة عالية القيمة، حيث بلغ متوسط طلبات الفدية أكثر من مليون دولار أمريكي. يمكن لبرنامج Ryuk تحديد ملفات النسخ الاحتياطي وميزات استعادة النظام وتعطيلها. ظهرت سلالة جديدة بقدرات برامج الديدان المشفرة في عام 2021.

DarkSide



DarkSide، الذي تديره مجموعة يُشتبه في أنها تعمل من روسيا، هو شكل برمجيات الفدية الذي هاجم خط أنابيب كولونيال في 7 مايو 2021 فيما يعتبره الكثيرون أسوأ هجوم إلكتروني على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة حتى الآن، أغلقت DarkSide خط الأنابيب الذي يزود 45% من وقود الساحل الشرقي مؤقتًا.

وإلى جانب شن الهجمات المباشرة، تقوم مجموعة DarkSide أيضًا بترخيص برامج الفدية الخبيثة للشركات التابعة لها من خلال ترتيبات برامج الفدية كخدمة.

Locky



Locky هو برنامج فدية مشفر ذو طريقة مميزة للإصابة - فهو يستخدم وحدات الماكرو المخفية في مرفقات البريد الإلكتروني (ملفات Microsoft Word) متخفية في شكل فواتير شرعية. وعندما يقوم المستخدم بتنزيل مستند Microsoft Word وفتحه، تقوم وحدات الماكرو الضارة بتنزيل حمولة برامج الفدية سرًا على جهاز المستخدم.

REvil



ساعدت برمجية REvil، المعروفة أيضًا باسم Sodin أو Sodinokibi، في نشر نهج برامج الفدية كخدمة لتوزيع برامج الفدية الخبيثة.

اشتهرت REvil باستخدامها في صيد الطرائد الكبيرة وهجمات الابتزاز المزدوج، وكانت وراء هجمات 2021 ضد JBS USA وKaseya Limited. دفعت JBS فدية قدرها 11 مليون دولار بعد أن عطل المهاجمون عملية معالجة لحوم البقر الأمريكية بالكامل. وأثرت فترة التعطل الكبيرة على أكثر من 1,000 من عملاء برامج Kaseya.

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه فكك REvil واتهم العديد من أعضائه في مطلع عام 2022.

Conti



رُصدت عصابة Conti لأول مرة في عام 2020، حيث كانت عصابة Conti تدير مخططًا واسع النطاق لبرامج الفدية كخدمة تدفع فيه أجورًا منتظمة للمهاجمين مقابل استخدام برامج الفدية. استخدمت Conti شكلاً فريدًا من أشكال الابتزاز المزدوج حيث هددت العصابة ببيع الوصول إلى شبكة الضحية إلى مهاجمين آخرين إذا لم تدفع الضحية.

تم حل Conti بعد تسريب سجلات المحادثة الداخلية للعصابة في عام 2022، لكن العديد من الأعضاء السابقين ما زالوا نشطين في عالم الجرائم الإلكترونية. وفقًا لمؤشر X-Force Threat Intelligence Index، تم ربط شركاء Conti السابقين ببعض أكثر أنواع برامج الفدية انتشارًا اليوم، بما في ذلك BlackBasta وRoyal وZeon.

LockBit



يُعد LockBit أحد أكثر متغيرات برامج الفدية شيوعًا في عام 2023 وفقًا لمؤشر X-Force Threat Intelligence Index ، و يتميز بالسلوك التجاري لمطوريه. من المعروف أن مجموعة LockBit تكتسب سلالات أخرى من البرامج الضارة بنفس الطريقة التي تستحوذ بها الشركات المشروعة على شركات أخرى.

بينما استولت سلطات إنفاذ القانون على بعض مواقع LockBit في فبراير 2024 وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أحد كبار قادة العصابة، تواصل LockBit مهاجمة الضحايا.