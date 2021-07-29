ماذا تعني إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)؟

ماذا تعني إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)؟

إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) هي منهجية ومجموعة أدوات أثبتت جدواها في توفير أدوات إنتاجية محمولة وتطبيقات للقوى العاملة مع الحفاظ على أمان بيانات الشركة.

بفضل إدارة الأجهزة المحمولة المتقدّمة، تستطيع أقسام تكنولوجيا المعلومات والأمان إدارة جميع أجهزة الشركة، بغض النظر عن نظام التشغيل الخاص بها. وتساعد منصة إدارة الأجهزة المحمولة الفعّالة على الحفاظ على أمان جميع الأجهزة ، مع الحفاظ على مرونة القوى العاملة وإنتاجيتها.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

لماذا تُعدّ إدارة الأجهزة المحمولة مهمة

في السنوات الأخيرة، أصبحت الأجهزة المحمولة منتشرة على نطاق واسع في بيئات العمل المؤسسية. إذ تعتمد الشركات وقواها العاملة على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في مجموعة متنوعة من المهام. ومع تحوّل العمل عن بعد إلى ضرورة أساسية، أصبحت الأجهزة المحمولة جزءًا لا يتجزأ من معظم المؤسسات، حيث أصبحت أدوات حيوية للإنتاجية والكفاءة.

ولكن نظرًا لأن الأجهزة المحمولة الخاصة بالمؤسسات يمكنها الوصول إلى بيانات الأعمال الحساسة، فإنها يمكن أن تهدد الأمن عند اختراقها أو سرقتها أو فقدانها. لذا، فقد تطورت أهمية إدارة الأجهزة المحمولة بحيث أصبح قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن مكلفين الآن بتوفير الأجهزة المحمولة وإدارتها وتأمينها داخل بيئات الشركات الخاصة بهم.

ووفقًا لمعايير معهد IBM لقيمة الأعمال، فإن 50% من المؤسسات لا تفكر في تطبيق حل لإدارة الأجهزة المحمولة أو تقييمه أو تجريبه أو طرحه. ونتيجة لذلك، أصبحت أجهزتهم المحمولة، إلى جانب البيانات والتطبيقات المرتبطة بها، أقل أمانًا مما ينبغي.

Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

آلية عمل إدارة الأجهزة المحمولة

السؤال الشائع على الويب هو: "هل إدارة الأجهزة المحمولة عبارة عن برنامج؟" الإجابة المختصرة هي "نعم" و"لا". فإدارة الأجهزة المحمولة هي حل يستخدم البرمجيات كعنصر لتوفير الأجهزة المحمول مع حماية أصول المؤسسة، مثل البيانات. تمارس المؤسسات إدارة الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق البرامج والعمليات والسياسات الأمنية على الأجهزة المحمول ونحو استخدامها.

بالإضافة إلى إدارة مخزون الأجهزة وتوفيرها، تعمل حلول إدارة الأجهزة المحمولة على حماية التطبيقات والبيانات والمحتوى. ومن هذه الناحية، تتقاطع إدارة الأجهزة المحمولة مع أمن الأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، فإن إدارة الأجهزة المحمولة هي نهج يركز على الأجهزة، في حين أن أمن الأجهزة المحمولة وإدارة نقاط النهاية الموحدة قد تطورت إلى نهج يركز على المستخدم. في إدارة الأجهزة المحمولة، يمكن للموظفين الحصول على جهاز مخصص، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الهواتف الذكية، أو الحصول على جهاز شخصي مسجل عن بعد. تتلقى الأجهزة الشخصية وصولًا مستندًا إلى الأدوار إلى بيانات المؤسسة والبريد الإلكتروني، وشبكة افتراضية خاصة آمنة، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتطبيقات محمية بكلمة مرور، وبرامج أخرى لإدارة الأجهزة المحمولة لتحقيق أمن البيانات الأمثل.

يمكن لإدارة الأجهزة المحمولة بعد ذلك مراقبة السلوكيات والبيانات الحساسة للأعمال على الأجهزة المسجلة. ومع حلول إدارة الأجهزة المحمولة الأكثر تعقيدا، يمكن للتعلم الآلي والذكاء الذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات. وتضمن هذه الأدوات إبقاء الأجهزة آمنة من البرامج الضارة والتهديدات الإلكترونية الأخرى.

على سبيل المثال، قد تُخصّص الشركة جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي لموظف أو استشاري مبرمج مسبقًا بملف بيانات وشبكة افتراضية خاصة والبرامج والتطبيقات الضرورية الأخرى. وفي هذا السيناريو، توفر إدارة الأجهزة المحمولة أكبر قدر من التحكم لصاحب العمل. وباستخدام أدوات إدارة الأجهزة المحمولة، يمكن للمؤسسات تتبع بيانات الجهاز ومراقبتها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وحتى مسح بيانات الجهاز في حالة حدوث سرقة أو فقدان أو اختراق تم اكتشافه.

إذن، ما هي سياسات إدارة الأجهزة المحمولة؟ تجيب سياسات إدارة الأجهزة المحمولة على أسئلة حول كيفية إدارة المؤسسات للأجهزة المحمولة والتحكم في استخدامها. لتكوين سياساتها وعملياتها ونشرها، تطرح المؤسسات أسئلة، مثل:

  • هل تحتاج الأجهزة إلى حماية برمز مرور؟
  • هل يجب تعطيل الكاميرات بشكل افتراضي؟
  • هل الاتصال بشبكة wifi مهم؟
  • ما خيارات التخصيص التي سيوفرها الجهاز؟
  • هل تحتاج بعض الأجهزة إلى سياج جغرافي؟

مكونات أدوات إدارة الأجهزة المحمولة

تتبّع الأجهزة

يمكن إعداد كل جهاز تُسجّله المؤسسة أو تصدره ليشمل التتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبرامج الأخرى. تسمح البرامج لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة بمراقبة الجهاز وتحديثه واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الوقت الفعلي. ويمكنهم أيضًا كشف الأجهزة عالية الخطورة أو غير المتوافقة والإبلاغ عنها وحتى قفل الجهاز أو مسحه عن بعد عند فقدانه أو سرقته.
الإدارة عبر الأجهزة المحمولة

تقوم أقسام تكنولوجيا المعلومات بشراء الأجهزة المحمولة ونشرها وإدارتها ودعمها للقوى العاملة بما في ذلك استكشاف أخطاء وظائف الأجهزة وإصلاحها. وتضمن هذه الأقسام أن يكون كل جهاز مزوِّدًا بأنظمة التشغيل والتطبيقات اللازمة لمستخدميها، بما في ذلك تطبيقات للإنتاجية والأمان وحماية البيانات والنسخ الاحتياطي والاستعادة.
أمان التطبيقات

يمكن أن يتضمن أمان التطبيقات تقنية تغليف التطبيق، حيث يقوم مسؤول تكنولوجيا المعلومات بتطبيق ميزات الأمان أو ميزات الإدارة على التطبيق، ثم يُعاد نشره كبرنامج معزول داخل حاوية. ويمكن أن تحدد ميزات الأمان هذه ما إذا كانت مصادقة المستخدم مطلوبة لفتح تطبيق. كما تتحكم هذه الميزات أيضًا في إمكانية نسخ البيانات من التطبيق أو لصقها أو تخزينها على الجهاز، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المستخدم لملف ما.
إدارة الهوية والوصول (IAM)

تتطلب إدارة الجهاز المحمول الآمن إدارة هوية ووصول (IAM) قوية . تتيح إدارة الهوية والوصول (IAM) للمؤسسة إدارة هويات المستخدمين المرتبطة بجهاز ما. ويمكن تنظيم وصول كل مستخدم داخل المؤسسة بشكل كامل باستخدام ميزات مثل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والمصادقة متعددة العوامل، والوصول المستند إلى الأدوار.
أمن نقطة النهاية

يشمل أمن نقطة النهاية جميع الأجهزة التي تصل إلى شبكة الشركة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) والأجهزة المحمولة. ويمكن أن يشمل أمن نقطة النهاية أدوات أمان الشبكة القياسية مثل برامج مكافحة الفيروسات والتحكم في الوصول إلى الشبكة و الاستجابة للحوادث وتصفية عناوين URL وأمان السحابة.

نظام أحضر جهازك معك (BYOD) وإدارة الأجهزة المحمولة

أحضر جهازك معك

نظام أحضر جهازك معك (BYOD) يعني أن الموظفين يستخدمون أجهزتهم المحمولة الشخصية للعمل بدلًا من الأجهزة التي توفرها الشركة. ويُعدّ تطبيق الأمن المؤسسي على الأجهزة المحمولة الشخصية أكثر صعوبة من مجرد توفير هذه الأجهزة. لكن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) يحظى بشعبية كبيرة، وخاصة بين العمال الأصغر سنا. وتقدم المؤسسات هذا الحل الوسط لزيادة رضا الموظفين وإنتاجيتهم. نظام أحضر جهازك معك (BYOD) يمكن أن يجعل القوى العاملة المتنقلة منخفضة التكلفة؛ لأنه يلغي الحاجة إلى شراء أجهزة إضافية.

إدارة التنقل المؤسسي

إدارة التنقل المؤسسي تصف شكلًا أوسع من إدارة الأجهزة المحمولة. وبعيدًا عن الجهاز نفسه ومستخدمه وبياناته، تشمل إدارة التنقل المؤسسي إدارة التطبيقات ونقطة النهاية، ونظام أحضر جهازك معك (BYOD). حلول إدارة التنقل المؤسسي قابلة للتطوير بدرجة كبيرة، ومع ميزات الأمان الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لهذه الحلول تقديم رؤى وتنبيهات في الوقت الفعلي حول آلاف السلوكيات والأنشطة الواردة من مصادر متعددة في وقت واحد.

إدارة نقاط النهاية الموحدة

تمثل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) التكامل والتطور بين إدارة الأجهزة المحمولة وإدارة التنقل المؤسسي. فهي تحل المزيد من التحديات المرتبطة بإنترنت الأشياء (IOT) أو سطح المكتب أو أمان الأجهزة المحمولة. ويمكن أن تساعد حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الشركات على تأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها ونقاط النهاية والتحكم فيها، مثل الهواتف الذكية وأجهزة لوحية وأجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة كمبيوتر مكتبية. كما يمكن أن تساعد حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) على تأمين البيانات الشخصية والمؤسسية والتطبيقات والمحتوى الخاص بالمستخدمين.

من خلال نظام رشيق لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، يمكن للمؤسسات اختيار حلول قابلة للتوسع بناء على احتياجاتها. ويمكن أن تدعم هذه الحلول نظام تشغيل واحد أو أجهزة مختلفة عبر منصات مختلفة، مثل Apple iOS iPhone وAndroid وMicrosoft Windows وmacOS وChrome OS. تعمل حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المتقدمة من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يمكن أن يساعد قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة على اتخاذ قرارات أمنية سريعة بناءً على البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي.

أفضل ممارسات إدارة الأجهزة المحمولة

سواء أكان نموذجًا مستندًا إلى السحابة أم محليًّا، يجب أن تسمح حلول إدارة الأجهزة المحمولة للمؤسسة برؤية نقطة النهاية والمستخدمين وكل ما بينهما. سوف يقوم حل برامج إدارة الأجهزة المحمولة الجيد بما يلي:

  • توفير الوقت
  • تحسين الكفاءة
  • زيادة الإنتاج
  • زيادة الأمن
  • سهولة نظام إدارة الأجهزة المحمولة بشكل عام

وفيما يلي ثلاث ممارسات أساسية يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار أحد حلول إدارة الأجهزة المحمولة:

التقارير الآلية

تأكد من أن أداة إعداد التقارير والمخزون تدمج جميع الأجهزة المسجلة والمعلومات المرتبطة بها في تقارير سهلة المتابعة. ويجب إنشاء التحديثات اليومية تلقائيًا دون تدخل يدوي.
التحديثات التلقائية

بالإضافة إلى مزايا إمكانية الوصول الفوري التي توفرها إدارة الأجهزة المحمولة المستندة إلى السحابة، يجب ألا تكون هناك رسوم أو أجهزة مرتبطة بها لشرائها أو تركيبها أو صيانتها. ويجب تحديث المنصة تلقائيًا بميزات جديدة تحت تصرف الشركة.
سهولة البحث

تعد القدرة على البحث عن أي شيء وكل شيء أمرًا أساسيًا للحل المستند إلى السحابة. ويجب أن تكون المؤسسة قادرة على الوصول إلى أجهزتها، والتكاملات، والتقارير، والتطبيقات، والمستندات الآمنة بسهولة.

الموارد

تقرير Total Economic Impact عن IBM MaaS360

اكتشف كيف يمكنك زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من خلال تقليل أوقات تكوين الجهاز وأوقات إعداد المستخدم النهائي بفضل استخدام MaaS360.
صُنِّفَت شركة IBM كشركة رائدة وفق تقييم IDC MarketScape

يمكنك الوصول إلى التقرير واكتشاف معارف جديدة لاختيار مورِّد برمجيات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهداف مؤسستك.
تقرير IBM X-Force Threat Intelligence لعام 2024

احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
جرِّب IBM MaaS360

ابدأ نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا من IBM MaaS360 واختبر إدارة الأجهزة الشاملة مع أمان نقاط النهاية المدمج والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على معارف أساسية لمساعدة فِرق الأمن وتقنية المعلومات على إدارة المخاطر، وتقليل الخسائر المحتملة بأفضل شكل ممكن.
حلول ذات صلة
IBM MaaS360

يمكنك إدارة القوى العاملة المتنقلة لديك وحمايتها باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (UEM).

 استكشِف MaaS360
حلول أمن الأجهزة المحمولة

ابقَ آمنًا في عالم يمكنك العمل فيه من أي مكان باستخدام حلول أمن الأجهزة المحمولة من IBM MaaS360.

 استكشف حلول أمن الأجهزة المحمولة
خدمات الأمن الإلكتروني

يمكنك تحويل أعمالك وإدارة المخاطر من خلال الخدمات الاستشارية في الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.

 استكشف خدمات الأمن الإلكتروني
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيفية التصدي للتهديدات المتعلقة بأمن الأجهزة المحمولة باستخدام حلول أمن الأجهزة المحمولة للمؤسسات التي تتيح التسليم المرن للتطبيقات والمحتوى والموارد على الأجهزة.

 استكشف حلول أمن الأجهزة المحمولة احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا