إدارة نقاط النهاية الموحدة مقابل إدارة دورة حياة الأجهزة: ما القاسم المشترك بينهما؟

مؤلف

Madalina Barbu

Global Product Marketing Manager, IBM Security MaaS360

إنه يوم جديد لسمير، مسؤول تكنولوجيا معلومات جديد. وعليه اليوم أن يقوم بإعداد طلبية لمجموعة كاملة من الأجهزة المحمولة لزملائه، الذين اختاروا هواتف ذكية تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid. ويحتاج إلى تنشيط برنامج دورة حياة الأجهزة والقيام بجميع مهام النشر وأمن نقطة النهاية بعد ذلك. على الأرجح، في أداة أخرى. وهو يعلم أيضًا أن مازن من قسم المبيعات وفرح من قسم المالية سيغادران الشركة يوم الجمعة، لذلك يحتاج إلى مسح الجهازين. هناك جهاز ضمن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) والآخر مملوك للشركة، ويجب الانتهاء من كل شيء في أسرع وقت ممكن. ألا يمكنه استخدام أداة إدارة واحدة فقط؟

إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هي تقنية توفر منصة واحدة لإدارة جميع أنواع الأجهزة وحمايتها، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي وإنترنت الأشياء (IOT)، إذ تعمل على تشغيل أنواع متعددة من أنظمة التشغيل من وحدة تحكم واحدة طوال دورة حياتها. وتتضمن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) تقنيات سابقة مثل إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)

إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، وإدارة التنقل المؤسسي (EMM)، وإدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM)، وإدارة أجهزة الكمبيوتر المحمول. باستخدام أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، سيتمكن جيمس من إدارة كل من الأجهزة الشخصية وأجهزة الشركة، وتتضمن قدرات إدارة المحتوى وقدرات الأمن السيبراني مثل سياسات الأمان، والمصادقة ، وإدارة الهوية والوصول، وأمن البيانات، وحماية البيانات، وإدارة التصحيح، وكشف التهديدات والاستجابة لها، وغير ذلك الكثير.

دورة حياة الأجهزة هي عملية إدارة جميع الأجهزة في الشركة من البداية إلى النهاية، من لحظة مغادرتها للمزود إلى لحظة خروجها من الخدمة من قِبل فرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. يمكن أن تكون أجهزة Apple، أو أجهزة Android، أو أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، أو macOS، أو أجهزة الكمبيوتر المحمول أو أجهزة الكمبيوتر المكتبي التي تعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows، أو الأجهزة المصمَّمة لغرض محدد وغير ذلك الكثير. سيحتاج سمير ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات الآخرون إلى التأكد من تسجيل الأجهزة وصيانتها وإصلاحها عند الحاجة إلى ذلك، أو سحبها أو إعادة استخدامها وفقًا لسياسات شركته وتصرفات المستخدمين النهائيين.

أبرز 5 قواسم مشتركة:

إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وإدارة دورة حياة الأجهزة تشتركان في العديد من القواسم المشتركة، إذ تلعبان دورًا أساسيًا في إدارة نقاط النهاية وتحسينها داخل المؤسسة. وفيما يلي خمسة من الجوانب الأكثر شيوعًا التي يشاركونها:

  1. مخزون الأجهزة: تتضمن أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وعمليات إدارة دورة حياة الأجهزة قوائم حصر؛ كي يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات الوصول في الوقت الفعلي إلى معلومات مفصلة حول كل نقطة نهاية. على سبيل المثال طراز الجهاز والمواصفات والمالك وغير ذلك.

  2. الأمان والامتثال: تتوافق كل من تقنيات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وإدارة دورة حياة الأجهزة مع لوائح الأمان والامتثال. باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، تتأكد فرق تكنولوجيا المعلومات من أن الأجهزة محمية ولديها التصحيحات التي تحتاجها ومتوافقة مع سياسات الامتثال. ومن خلال إدارة عمليات دورة حياة الأجهزة، تتأكد أقسام تكنولوجيا المعلومات من إيقاف تشغيل نقاط النهاية، ما يؤدي إلى تجنب فقدان البيانات الحساسة وتقليل المخاطر الأمنية.

  3. إدارة التكوين: يستخدم مسؤولو تكنولوجيا المعلومات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لتكوين نقاط النهاية وإدارتها في أثناء استخدامها. ومن خلال دورة حياة الأجهزة، يقوم سمير وزملاؤه بتكوين نقاط النهاية في أثناء عمليات الشراء والتزويد.

  4. التكامل والأتمتة: تتكامل كل من إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وإدارة دورة حياة الأجهزة مع التطبيقات الأخرى ولديهما الكثير من الميزات التلقائية التي يمكن أن تبسط جهود فريق تكنولوجيا المعلومات. توفر أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وعمليات دورة الحياة الحديثة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات الكثير من الخدمة الذاتية، وذلك بفضل الدرجة العالية من أتمتة المهام.

  5. إعداد التقارير والتحليلات: تتمتع كلٌّ من إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وإدارة دورة حياة الأجهزة بقدرات إعداد تقارير وتحليلات هائلة. توفر إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) بيانات في الوقت الفعلي عن نقاط النهاية والتصحيحات والتحديثات وأمن المستخدم وأمن الجهاز، بينما توفر إدارة دورة حياة الأجهزة بيانات عن دورة حياة الأجهزة واستخدامها، ما يساعد صانعي القرار على اتخاذ إجراءات بشأن الميزانيات. كلتاهما توفر بيانات قيّمة تستخدم في عمليات التدقيق.

هناك الكثير من القواسم المشتركة بين إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وإدارة دورة حياة الأجهزة، وعند تنفيذهما بشكل صحيح فإنهما تحميان بيانات الشركة، وتضمنان تجربة مستخدم رائعة، وتعززان أمن الأجهزة المحمولة والأمن السيبراني بشكل عام، وتخلقان مساحة عمل رقمية رائعة. كما أنهما تختلفان من حيث الأغراض: تركز إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) على إدارة الأجهزة طوال حياتها، بينما تركز إدارة دورة حياة الأجهزة على دورة حياتها بالكامل، من يوم شرائها حتى خروجها عن الخدمة.

 
