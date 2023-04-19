إنه يوم جديد لسمير، مسؤول تكنولوجيا معلومات جديد. وعليه اليوم أن يقوم بإعداد طلبية لمجموعة كاملة من الأجهزة المحمولة لزملائه، الذين اختاروا هواتف ذكية تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid. ويحتاج إلى تنشيط برنامج دورة حياة الأجهزة والقيام بجميع مهام النشر وأمن نقطة النهاية بعد ذلك. على الأرجح، في أداة أخرى. وهو يعلم أيضًا أن مازن من قسم المبيعات وفرح من قسم المالية سيغادران الشركة يوم الجمعة، لذلك يحتاج إلى مسح الجهازين. هناك جهاز ضمن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) والآخر مملوك للشركة، ويجب الانتهاء من كل شيء في أسرع وقت ممكن. ألا يمكنه استخدام أداة إدارة واحدة فقط؟

إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هي تقنية توفر منصة واحدة لإدارة جميع أنواع الأجهزة وحمايتها، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي وإنترنت الأشياء (IOT)، إذ تعمل على تشغيل أنواع متعددة من أنظمة التشغيل من وحدة تحكم واحدة طوال دورة حياتها. وتتضمن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) تقنيات سابقة مثل إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)

إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، وإدارة التنقل المؤسسي (EMM)، وإدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM)، وإدارة أجهزة الكمبيوتر المحمول. باستخدام أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، سيتمكن جيمس من إدارة كل من الأجهزة الشخصية وأجهزة الشركة، وتتضمن قدرات إدارة المحتوى وقدرات الأمن السيبراني مثل سياسات الأمان، والمصادقة ، وإدارة الهوية والوصول، وأمن البيانات، وحماية البيانات، وإدارة التصحيح، وكشف التهديدات والاستجابة لها، وغير ذلك الكثير.

دورة حياة الأجهزة هي عملية إدارة جميع الأجهزة في الشركة من البداية إلى النهاية، من لحظة مغادرتها للمزود إلى لحظة خروجها من الخدمة من قِبل فرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. يمكن أن تكون أجهزة Apple، أو أجهزة Android، أو أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، أو macOS، أو أجهزة الكمبيوتر المحمول أو أجهزة الكمبيوتر المكتبي التي تعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows، أو الأجهزة المصمَّمة لغرض محدد وغير ذلك الكثير. سيحتاج سمير ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات الآخرون إلى التأكد من تسجيل الأجهزة وصيانتها وإصلاحها عند الحاجة إلى ذلك، أو سحبها أو إعادة استخدامها وفقًا لسياسات شركته وتصرفات المستخدمين النهائيين.