ما التهديدات المستمرة المتقدمة؟

Stuxnet هو عبارة عن برنامج ضار عبر الكمبيوتر استُخدم لتعطيل البرنامج النووي الإيراني من خلال استهداف أنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA). وعلى الرغم من أنه لم يعد نشطًا اليوم، فإنه كان تهديدًا فعالاً بقوة عندما اكتُشِف في عام 2010، ما تسبب في حدوث أضرار جسيمة لهدفه. ويعتقد المحللون أن الولايات المتحدة وإسرائيل اشتركتا في تطوير برنامج Stuxnet على الرغم من عدم اعتراف أي من الدولتين علنًا بمسؤوليتها عن تطويره.

