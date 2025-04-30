الكشف عن الغش بالذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية

من خلال تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تتعلم كيفية التعرُّف على الفرق بين الأنشطة المشبوهة والمعاملات المشروعة، كما يمكنها المساعدة على تحديد مخاطر الاحتيال المحتملة لمنع الجرائم المالية - وكذلك اكتشاف التوجهات التي قد يغفل عنها الوكيل البشري.

تعمل المؤسسات المالية بشكل متزايد على دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الجديدة والحالية لتحسين صناعة القرار ومنع الاحتيال وإدارة المخاطر. قد تستخدم نماذج التعلم الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تدريبها على البيانات التاريخية التعرُّف على الأنماط لاكتشاف المعاملات الاحتيالية المحتملة ومنع تنفيذها تلقائيًا. وقد تتطلب أيضًا من العملاء البشريين إكمال خطوات مصادقة إضافية للتحقق من معاملة مشبوهة. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أيضًا استخدام التحليلات التنبؤية لتقدير أنواع المعاملات المستقبلية التي ينفِّذها شخص ما، ويمكنها التعرُّف على إذا ما كان نوع جديد من المعاملات أو سلوك المعاملات غير معتاد.

بهذه الطرق، يمكن للتكنولوجيا المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد على حماية الأفراد من الخسائر المالية الناتجة عن أنواع مختلفة من الاحتيال، بما في ذلك عمليات التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية والاحتيال في المدفوعات والاحتيال في بطاقات الائتمان وأنواع أخرى من الاحتيال المصرفي.

لا تُعَد أنظمة الكشف عن الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي مثالية، وقد تؤثِّر بعض الإيجابيات الزائفة سلبًا في تجربة العميل الشاملة. لكن منع المحتالين من ارتكاب الجرائم المالية بدءًا من الرسوم غير المصرَّح بها وحتى غسيل الأموال يُعَد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أمن حسابات العملاء والحفاظ على الامتثال التنظيمي للمؤسسات المالية.

مع استمرار التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يعتمد كل من مزودي خدمات منع الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمؤسسات المالية الرائدة على الذكاء الاصطناعي ليصبح أداة أكثر قيمة في منع محاولات الاحتيال والتخفيف من مخاطره.