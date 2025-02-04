النجاح في التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بالأمن—بناء ذكاء اصطناعي موثوق به من أجل:
تضمن ضوابطنا الأمنية وخبراتنا المتخصصة في مجال البيانات والهوية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والحوسبة الكمومية، أن يواكب عملاؤنا وتيرة الابتكار وتعقيدات الحوكمة.
يجب أن يتحول الأمن السحابي من كونه محددًا بمحيط إلى ديناميكي—بدون حدود واضحة. يجب على المؤسسات حماية البيانات الحساسة أينما وجدت، بغض النظر عن كيفية تكوينها، ومن ثم التحكم الدقيق في الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إليها.
وبالمثل، يجب أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بضوابط أمنية ديناميكية قائمة على البيانات والهوية، يمكن لفرق الأمن ومالكي نماذج الذكاء الاصطناعي فهمها بسهولة. يعد تأمين نماذج الأساس ومجموعات البيانات والمخرجات أمرًا ضروريًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي الموثوق به والجاهز للمؤسسات.
سواء كنت بحاجة إلى حلول أمن البيانات أو إدارة نقاط النهاية أو إدارة الهوية والوصول (IAM)، فإن الخبراء مستعدون للعمل معك لتحقيق الوضع الأمني القوي.
احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
نشر الذكاء الاصطناعي بثقة بمعرفتك أنك تحمي بيانات التدريب الخاصة بك، ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، واستخدامها ومخرجاتها.
تشير نسبة 82% من كافة حالات الاختراق إلى وجود بيانات في البيئات السحابية. إدارة التعقيد والتعرض من خلال الرؤية المُحسّنة، والتطبيقات الحديثة، والأمن، والعمليات الآلية.
البيانات هي الأصول الأكثر قيمة للشركات، وسيؤدي تأمين البيانات في جميع أشكالها ومراحلها إلى خلق الثقة اللازمة لتسريع عمليات النشر الناجحة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.
تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة من خلال ضمان وصول المستخدمين والآلات والتطبيقات المصرح لهم فقط إلى البيانات الحساسة والأنظمة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات
ستبقيك الحلول الأمنية الحديثة المزودة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة في المقدمة ولكن حان الوقت أيضاً للاستعداد للحوسبة الكمومية. إستراتيجية "التخزين الآن وفك التشفير لاحقاً" تعني أنك بحاجة إلى التشفير الكَمي الآمن اليوم لتأمين البيانات الحساسة والوصول إليها غداً.
دع خبراء الأمن السيبراني والتكنولوجيا المحسّنة بالذكاء الاصطناعي يعززون برنامج الأمان الخاص بك. من خلال التعامل مع الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات من القدرات والتقنيات الأمنية، إلى جانب عمليات تكامل غير محدودة تقريباً، يحافظ فريقنا على حمايتك من التهديدات ويمنحك الوقت للتركيز على أعمالك.
طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.
تتبع IBM نهجًا متمايزًا يتطور وفقًا لعملك. قارِن بين الخيارات للبدء في استخدام منتجات وحلول الأمن، بما في ذلك الإصدارات التجريبية المجانية والخدمات والشركاء.
البدء بإصدار تجريبي مجاني لمدة 90 يومًا من IBM Verify. أضف السياق العميق والذكاء والأمان إلى قرارات تحديد المستخدمين الذين يجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول إلى بيانات وتطبيقات مؤسستك—سواءً محليًا أو في السحابة.
تعمل IBM Consulting بصفتها شريكًا موثوقًا، حيث تقدم الاستشارات وخدمات الأمن المُدارة والتكامل، بالإضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية لمساعدتك في إنشاء برامج أمنية قابلة للمواءمة ومصمَّمة خصوصًا لتلبي احتياجاتك.
استكشِف شبكة شركائنا واسعة النطاق واحصل على المساعدة من أحد شركاء الأعمال في شركة IBM المتخصصين في الأمن والأمن المُدار في جميع أنحاء العالم.
يتم تأمين 24% فقط من مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعرف على المزيد حول أهم التحديات المتعلقة بتأمين مبادرات الذكاء الاصطناعي.
افهم كيف يشن المهاجمون هجماتهم، وتعلم كيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
في هذا التقرير، حللت مجموعة ISG سوق الأمن السيبراني المكون من 250 بائعًا وقارنت بين محافظ المزودين ونقاط القوة التنافسية.
تواصَل مع المستشارين الموثوقين لتسترشد بخبراتهم في مبادرات أمن التقنيات السحابية باستخدام نهج متكامل.
رتِّب للقاء مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM لمناقشة خيارات الأمن السيبراني المتاحة.
تعرف على مشهد الأمن السيبراني لديك وامنح الأولوية للمبادرات في ورشة عمل التأطير والاستكشاف من IBM.
اكتشف كيف تحمي مؤسستك من خلال حلول تحليل الاستعلامات، والكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي، وحماية البيانات، وحلول أمن الأجهزة المحمولة في البيئات المحلية أو متعددة السحابة.