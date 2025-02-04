تأمين السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي
حلول الأمن السيبراني التي تركز على البيانات والهوية
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رسم توضيحي لتكلفة اختراق أمن البيانات

الدروس المستفادة من تسريب بيانات DeepSeek: أهمية أمن البيانات

تدعو IBM إلى وضع إطار عمل لتأمين الذكاء الاصطناعي يتمحور حول تأمين المبادئ الرئيسية لنشر الذكاء الاصطناعي - تأمين البيانات وتأمين النموذج وتأمين الاستخدام

اقرأ المدونة
الأمان أولاً

النجاح في التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بالأمن—بناء ذكاء اصطناعي موثوق به من أجل: 

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  • حماية الاستثمارات المحلية والسحابية
  • إدارة المخاطر المالية والمتعلقة بالسمعة
  • تأمين البيانات والهويات عبر البيئات
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تضمن ضوابطنا الأمنية وخبراتنا المتخصصة في مجال البيانات والهوية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والحوسبة الكمومية، أن يواكب عملاؤنا وتيرة الابتكار وتعقيدات الحوكمة.

يجب أن يتحول الأمن السحابي من كونه محددًا بمحيط إلى ديناميكي—بدون حدود واضحة. يجب على المؤسسات حماية البيانات الحساسة أينما وجدت، بغض النظر عن كيفية تكوينها، ومن ثم التحكم الدقيق في الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إليها.

وبالمثل، يجب أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بضوابط أمنية ديناميكية قائمة على البيانات والهوية، يمكن لفرق الأمن ومالكي نماذج الذكاء الاصطناعي فهمها بسهولة. يعد تأمين نماذج الأساس ومجموعات البيانات والمخرجات أمرًا ضروريًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي الموثوق به والجاهز للمؤسسات.

سواء كنت بحاجة إلى حلول أمن البيانات أو إدارة نقاط النهاية أو إدارة الهوية والوصول (IAM)، فإن الخبراء مستعدون للعمل معك لتحقيق الوضع الأمني القوي.

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تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة X-Force

احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.

دراسة لمعهد قيمة الأعمال (IBV)
دليل شاغلي منصب CEO: الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد المخاطر ويعزز المرونة في آن واحد

ما الذي يمكن أن تقدمه شركة IBM لوضعك الأمني؟

تأمين الذكاء الاصطناعي لديك

نشر الذكاء الاصطناعي بثقة بمعرفتك أنك تحمي بيانات التدريب الخاصة بك، ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، واستخدامها ومخرجاتها.

 حماية بيئات السحابة الهجينة

تشير نسبة 82% من كافة حالات الاختراق إلى وجود بيانات في البيئات السحابية. إدارة التعقيد والتعرض من خلال الرؤية المُحسّنة، والتطبيقات الحديثة، والأمن، والعمليات الآلية.

 حماية بياناتك

البيانات هي الأصول الأكثر قيمة للشركات، وسيؤدي تأمين البيانات في جميع أشكالها ومراحلها إلى خلق الثقة اللازمة لتسريع عمليات النشر الناجحة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.

تحويل عناصر التحكم في الوصول إلى الهوية

تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة من خلال ضمان وصول المستخدمين والآلات والتطبيقات المصرح لهم فقط إلى البيانات الحساسة والأنظمة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات

 الأمن في عصر الحوسبة الكمومية

ستبقيك الحلول الأمنية الحديثة المزودة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة في المقدمة ولكن حان الوقت أيضاً للاستعداد للحوسبة الكمومية. إستراتيجية "التخزين الآن وفك التشفير لاحقاً" تعني أنك بحاجة إلى التشفير الكَمي الآمن اليوم لتأمين البيانات الحساسة والوصول إليها غداً.

تحسين البرنامج الأمني الخاص بك

دع خبراء الأمن السيبراني والتكنولوجيا المحسّنة بالذكاء الاصطناعي يعززون برنامج الأمان الخاص بك. من خلال التعامل مع الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات من القدرات والتقنيات الأمنية، إلى جانب عمليات تكامل غير محدودة تقريباً، يحافظ فريقنا على حمايتك من التهديدات ويمنحك الوقت للتركيز على أعمالك.

الحلول

طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.

 

أمن البيانات إدارة الهوية والوصول

أحدث العروض التوضيحية للمنتجات

العرض التوضيحي لـ Guardium AI Security العرض التوضيحي لـ Guardium Quantum Safe العرض التوضيحي لخدمة Verify العرض التوضيحي لخدمة MaaS360 العرض التوضيحي لخدمة Trusteer
الدعم الذي نقدمه

تتبع IBM نهجًا متمايزًا يتطور وفقًا لعملك. قارِن بين الخيارات للبدء في استخدام منتجات وحلول الأمن، بما في ذلك الإصدارات التجريبية المجانية والخدمات والشركاء.
الخدمة الذاتية

البدء بإصدار تجريبي مجاني لمدة 90 يومًا من IBM Verify. أضف السياق العميق والذكاء والأمان إلى قرارات تحديد المستخدمين الذين يجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول إلى بيانات وتطبيقات مؤسستك—سواءً محليًا أو في السحابة.

 ابدأ تجربتك المجانية
الخدمات

تعمل IBM Consulting بصفتها شريكًا موثوقًا، حيث تقدم الاستشارات وخدمات الأمن المُدارة والتكامل، بالإضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية لمساعدتك في إنشاء برامج أمنية قابلة للمواءمة ومصمَّمة خصوصًا لتلبي احتياجاتك.

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الشركاء

استكشِف شبكة شركائنا واسعة النطاق واحصل على المساعدة من أحد شركاء الأعمال في شركة IBM المتخصصين في الأمن والأمن المُدار في جميع أنحاء العالم.

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اليوم في مجال الأمن

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف. اقرأ التقرير
تأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي: محل الاهتمام الآن

يتم تأمين 24% فقط من مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعرف على المزيد حول أهم التحديات المتعلقة بتأمين مبادرات الذكاء الاصطناعي. 

مؤشر استعلامات التهديدات

افهم كيف يشن المهاجمون هجماتهم، وتعلم كيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.

IBM - شركة رائدة في الركائز الأربعة للأمن السيبراني

في هذا التقرير، حللت مجموعة ISG سوق الأمن السيبراني المكون من 250 بائعًا وقارنت بين محافظ المزودين ونقاط القوة التنافسية.

الخدمات ®IBM Security® X-Force
تمكّن من إجراء هجمات اختبارية مستندة إلى أساليب المتسللين، ودفاع يعتمد على الأبحاث، وحماية تعتمد على الذكاء.
استكشِف خدمات منصة X-Force خدمات استراتيجية أمن التقنيات السحابية

تواصَل مع المستشارين الموثوقين لتسترشد بخبراتهم في مبادرات أمن التقنيات السحابية باستخدام نهج متكامل.

 استكشِف خدمات أمن التقنيات السحابية خدمات الأمن
يمكنك إحداث تطور غير مسبوق في عملك من خلال الاستعانة بشركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني وخدمات الأمن السحابي والمُدار.
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قصص العملاء

Yunda Express

حققت شركة Yunda Express وقت استجابة أسرع 6 مرات للحوادث الأمنية بعد بناء بنية أمنية موحدة مع IBM.

الخطوات التالية

رتِّب للقاء مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM لمناقشة خيارات الأمن السيبراني المتاحة.

تعرف على مشهد الأمن السيبراني لديك وامنح الأولوية للمبادرات في ورشة عمل التأطير والاستكشاف من IBM.

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اكتشف كيف تحمي مؤسستك من خلال حلول تحليل الاستعلامات، والكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي، وحماية البيانات، وحلول أمن الأجهزة المحمولة في البيئات المحلية أو متعددة السحابة.

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