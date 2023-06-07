ما هو النقل غير المصرح للبيانات؟

على الرغم من استخدامها بشكل متبادل في كثير من الأحيان، فإن تسرب البيانات واختراق أمن البيانات والنقل غير المصرح للبيانات هي مفاهيم مختلفة، وإن كانت ذات صلة.

تسريب البيانات هو الكشف العرضي للبيانات الحساسة. يمكن أن ينتج تسرب البيانات عن ثغرة أمنية تقنية أو خطأ أمني إجرائي.

اختراق أمن البيانات هو أي حدث أمني ينتج عنه الوصول الغير مصرح به إلى المعلومات السرية أو الحساسة. شخص لا ينبغي أن يكون لديه حق الوصول إلى بيانات حساسة، يحصل على حق الوصول إلى بيانات حساسة.

النقل غير المصرح للبيانات هو العمل المنفرد لسرقة البيانات. تتطلب كل عمليات النقل غير المصرح بها للبيانات تسرب البيانات أو اختراق أمنها، ولكن لا يؤدي كل تسرب للبيانات أو اختراق أمنها إلى نقل غير مصرح للبيانات. على سبيل المثال، يمكن لعنصر التهديد أن يختار بدلاً من ذلك تشفير البيانات كجزء من هجوم الفدية أو استخدامها لاختطاف البريد الإلكتروني لأحد المسؤولين التنفيذيين. لا يعتبر نقل غير مصرح للبيانات إلا بعد نسخ البيانات أو نقلها إلى جهاز تخزين آخر تحت سيطرة المهاجم.

التمييز مهم. عادةً ما يُظهر بحث Google عن "تكاليف النقل غير المصرح للبيانات" معلومات عامة حول تكاليف اختراق البيانات ولكنه لا يُظهر الكثير عن تكاليف تسريب البيانات. وغالبا ما تشمل هذه مدفوعات فدية كبيرة لمنع بيع أو نشر البيانات المسربة والمزيد من الفدية لمنع الهجمات اللاحقة المحتملة.