ما المقصود بتصيد كبار الشخصيات؟

تصيّد كبار الشخصيات (Whale Phishing)، أو Whaling، هو نوع من هجمات التصيّد الاحتيالي يستهدف المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من خلال رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل نصية، أو مكالمات هاتفية احتيالية. تُصاغ هذه الرسائل بعناية للتأثير على المتلقي ودفعه إلى الكشف عن بيانات مؤسسية حساسة أو معلومات شخصية، أو الموافقة على تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى المجرمين الإلكترونيين.
تشمل أهداف تصيّد كبار الشخصيات المديرين التنفيذيين من المستوى C (مثل الرؤساء التنفيذيين (CEOs)، والمديرين الماليين (CFOs)، ومديري العمليات (COOs))، وكذلك كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين، وشاغلي المناصب السياسية، وقادة المؤسسات الذين يمكنهم تفويض تحويلات مالية كبيرة أو الإفراج عن معلومات حساسة دون الرجوع إلى جهة أخرى. ويُطلق عليهم مصطلح حيتان (Whales) — كناية عن المصطلح الشائع في عالم المال والقمار الذي يُستخدم للإشارة إلى العملاء أو المقامرين الذين يمتلكون أموالًا تفوق المتوسط.
من المهم فهم العلاقة بين التصيّد الاحتيالي (Phishing)، والتصيّد الموجّه (Spear Phishing)، وتصيّد كبار الشخصيات (Whale Phishing)، وذلك لأن هذه المصطلحات كثيرًا ما تُستخدم بشكل متبادل أو غير دقيق أو خارج السياق.
التصيد الاحتيالي هو أي رسالة بريد إلكتروني، أو رسالة نصية، أو مكالمة هاتفية احتيالية تهدف إلى خداع المستخدمين لدفعهم إلى تنزيل برمجيات ضارة (من خلال رابط ضار أو مرفق ضار)، أو مشاركة معلومات حساسة، أو تحويل أموال إلى المجرمين الإلكترونيين، أو اتخاذ إجراءات أخرى تعرّضهم هم أو مؤسساتهم لخطر الهجمات الإلكترونية.
من المرجح أن يكون أي شخص يستخدم حاسوبًا أو هاتفًا ذكيًا قد تعرّض لهجوم تصيّد جماعي، وهو عبارة عن رسالة موحّدة تبدو وكأنها صادرة من شركة أو مؤسسة معروفة، وتصف موقفًا شائعًا أو منطقيًا، وتطلب اتخاذ إجراء عاجل — مثل تم رفض بطاقة الائتمان الخاصة بك. يُرجى النقر على الرابط أدناه لتحديث معلومات الدفع. عند نقر المتلقي على الرابط، يتم توجيهه إلى موقع إلكتروني ضار قد يسرق رقم بطاقته الائتمانية أو يقوم بتنزيل برمجيات ضارة إلى جهازه.
تُعدّ حملات التصيّد الجماعي لعبة أرقام. يرسل المخترقون رسائل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مع علمهم أن نسبةً منهم ستقع في الفخ. وقد كشف أحد الدراسات عن أكثر من 255 مليون رسالة تصيّد خلال فترة ستة أشهر في عام 2022. ووفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات 2024 الصادر عن IBM، جاء التصيّد في المرتبة الثانية كأكثر الأسباب شيوعًا لخروقات البيانات في 2024، وكان الوسيلة الأكثر استخدامًا لنشر برمجيات الفدية بين الضحايا.
التصيّد الموجّه هو هجوم تصيّد يستهدف فردًا معيّنًا أو مجموعة أفراد داخل مؤسسة. غالبًا ما تستهدف هجمات التصيّد الموجّه مديرين من المستوى المتوسط ممن يمتلكون صلاحية الموافقة على المدفوعات أو تحويل البيانات — مثل مديري الحسابات الدائنة أو مديري الموارد البشرية — ويقوم المخترق بانتحال صفة زميل لديه سلطة على الضحية، أو صفة جهة خارجية موثوقة مثل مورد أو شريك أعمال أو مستشار.
تعتبر هجمات التصيّد الموجّه أكثر تخصيصًا من التصيّد الجماعي، وتتطلب جهدًا وبحثًا أكبر. لكن هذا الجهد الإضافي يُمكن أن يُؤتي ثماره بالنسبة للمجرمين الإلكترونيين. فعلى سبيل المثال، سرق منفذو التصيّد الموجّه أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من Facebook وGoogle بين عامي 2013 و2015 عبر انتحال صفة موردين شرعيين وخداع الموظفين لدفع فواتير احتيالية.
تصيّد كبار الشخصيات (Whale Phishing)، أو (Whaling)، هو هجوم تصيّد موجه يستهدف حصريًا مسؤولًا تنفيذيًا رفيع المستوى أو مسؤولًا رسميًا. عادةً ما ينتحل المخترق صفة زميل من داخل المؤسسة، أو جهة نظيرة أو أعلى في مؤسسة أخرى.
تكون رسائل تصيّد كبار الشخصيات شديدة التخصيص. يبذل المخترقون جهدًا كبيرًا لتقليد أسلوب كتابة المرسل الحقيقي، وعند الإمكان، يشيرون إلى سياق محادثات عمل حقيقية جارية. وغالبًا ما يتجسس منفذو هذه الهجمات على المحادثات بين المرسل والضحية؛ ويحاول الكثير منهم اختراق حساب البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الخاص بالمرسل، لإرسال الرسالة الاحتيالية مباشرةً من هناك، لتحقيق أقصى درجة من المصداقية.
ونظرًا لأن هذه الهجمات تستهدف أفرادًا يمكنهم الموافقة على تحويلات مالية كبيرة، فهي توفر عائدًا فوريًا أكبر للمخترق.
ويتم أحيانًا الخلط بين هجمات تصيّد كبار الشخصيات وهجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأنشطة التجارية (BEC)، وهو نوع آخر من هجمات التصيّد الموجّه، حيث يرسل المخترق رسالة احتيالية تظهر وكأنها من زميل أو موظف آخر. لكن BEC لا يُعد دائمًا تصيّد كبار شخصيات (لأنه غالبًا ما يستهدف موظفين من مستويات أقل)، كما أن تصيّد كبار الشخصيات لا يُعد دائمًا BEC (لأنه لا يعتمد دائمًا على البريد الإلكتروني). ومع ذلك، تتضمّن العديد من أكثر هجمات تصيّد كبار الشخصيات تكلفةً عناصر من هجمات BEC أيضًا. على سبيل المثال:
التصيّد الاحتيالي، والتصيّد الموجّه، وتصّيّد كبار الشخصيات كلها أمثلة على هجمات الهندسة الاجتماعية، أو أي هجمات تستغل نقاط الضعف البشرية بدلاً من الثغرات التقنية لاختراق الأنظمة الأمنية. ونظرًا لأنها تترك أثرًا رقميًا أقل بكثير من البرمجيات الضارة أو الاختراقات التقنية، فقد يكون من الصعب جدًا على فرق الأمن والمحترفين في مجال الأمن الإلكتروني اكتشاف هذه الهجمات أو منعها.
تهدف معظم هجمات تصيّد كبار الشخصيات إلى سرقة مبالغ مالية كبيرة من مؤسسة، وذلك من خلال خداع مسؤول رفيع المستوى لدفعه إلى إجراء أو تفويض أو إصدار أمر بتحويل مالي إلى مورد أو حساب بنكي احتيالي. لكن هجمات تصيّد كبار الشخصيات قد يكون لها أهداف أخرى، منها:
ومرة أخرى، فإن الطمع هو الدافع الأساسي لمعظم هجمات تصيّد كبار الشخصيات. لكن قد تكون هناك دوافع أخرى أيضًا، مثل الانتقام الشخصي من مسؤول تنفيذي أو من مؤسسة، أو الضغوط التنافسية، أو النشاط الاجتماعي أو السياسي. أما الهجمات التي تستهدف مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، فقد تُعدّ أعمالًا من الإرهاب الإلكتروني المستقل أو المدعوم من دولة.
يختار المجرمون الإلكترونيون "حوتًا" (شخصًا رفيع المستوى) يمتلك صلاحية الوصول إلى ما يسعون إليه، ويختارون مرسلًا يمتلك صلاحية الوصول إلى ذلك الشخص. فعلى سبيل المثال، قد يقوم مخترق يسعى إلى اعتراض دفعات مالية موجهة إلى شريك في سلسلة التوريد بإرسال فاتورة وطلب دفع إلى المدير المالي (CFO) للشركة، منتحلًا صفة الرئيس التنفيذي (CEO) لشريك سلسلة التوريد. وقد ينتحل مخترق آخر صفة المدير المالي (CFO) ويطلب من نائب الرئيس للموارد البشرية بيانات الرواتب الخاصة بالموظفين، بهدف سرقتها.
ولكي تكون رسائل المرسل ذات مصداقية عالية، يجري منفذو تصيّد كبار الشخصيات أبحاثًا معمقة حول كل من الهدف والمرسل، وكذلك المؤسسات التي يعملان بها.
وبفضل حجم المعلومات التي يُشاركها الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية، يستطيع المخترقون العثور على معظم ما يحتاجونه فقط من خلال البحث في مواقع التواصل أو على الإنترنت. فعلى سبيل المثال، بمجرد دراسة ملف هدف محتمل على LinkedIn، يمكن للمخترق معرفة المسمّى الوظيفي للشخص، ومسؤولياته، وعنوان بريده الإلكتروني في العمل، واسم القسم، وأسماء وصفات زملائه وشركائه في الأعمال، والفعاليات التي حضرها مؤخرًا، وخطط السفر الخاصة بالعمل.
وبناءً على طبيعة الهدف، يمكن أن توفّر وسائل الإعلام العامة، أو المتخصصة في الأعمال، أو حتى المحلية معلومات إضافية، مثل: صفقات يجري التفاوض بشأنها أو أُعلن عنها، أو مشاريع مطروحة للمناقصة، أو التكاليف المتوقعة لمشاريع بناء، وهي معلومات يمكن للمحتالين استغلالها. وغالبًا ما يستطيع المخترقون إعداد رسالة تصيّد موجّه مقنعة فقط من خلال إجراء بحث عام باستخدام محركات البحث مثل Google.
لكن عند التحضير لهجوم تصيّد كبار الشخصيات، غالبًا ما يتخذ المحتالون خطوة إضافية مهمة، وهي اختراق أنظمة الهدف والمرسل لجمع مواد إضافية. وقد يكون ذلك بسيطًا مثل إصابة أجهزة الهدف والمرسل ببرمجيات تجسس تتيح للمحتالين استعراض محتويات الملفات لإجراء مزيد من البحث. أما المخترقون الأكثر طموحًا، فقد يخترقون الشبكة الخاصة بالمرسل للحصول على وصول فعلي إلى حسابات البريد الإلكتروني أو المراسلات النصية، حيث يمكنهم متابعة المحادثات الفعلية والتسلل إليها.
عندما يحين وقت تنفيذ الهجوم، يرسل المحتال رسالة أو رسائل الهجوم. تكون رسائل تصيّد كبار الشخصيات الأكثر فاعلية هي تلك التي تبدو وكأنها جزء من محادثة جارية، وتتضمن إشارات تفصيلية إلى مشروع أو صفقة محددة، وتعرض موقفًا يبدو واقعيًا (وهي خدعة تُعرف باسم التمهيد المسبق (pretexting))، وتتضمن طلبًا يبدو موثوقًا بالمثل. على سبيل المثال، قد يُرسل مخترق ينتحل صفة الرئيس التنفيذي (CEO) للشركة الرسالة التالية إلى المدير المالي (CFO):
وفقًا لمحادثتنا بالأمس، مرفق طيه فاتورة من المحامين المسؤولين عن استحواذ BizCo. يُرجى الدفع قبل الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدًا، كما هو محدد في العقد. شكرًا.
في هذا المثال، قد تكون الفاتورة المرفقة نسخة حقيقية من فاتورة صادرة عن شركة المحاماة، تم تعديلها لتحويل المدفوعات إلى حساب المحتال.
لكي تبدو الرسائل حقيقية أمام الهدف، قد تتضمن رسائل تصيّد كبار الشخصيات عدّة أساليب للهندسة الاجتماعية، مثل:
مثلها مثل باقي هجمات التصيّد الاحتيالي، تُعد هجمات تصيّد كبار الشخصيات من أصعب الهجمات الإلكترونية التي يمكن مكافحتها، لأنها لا تُكتشف دائمًا باستخدام أدوات الأمن السيبراني التقليدية القائمة على التوقيعات. في العديد من الحالات، لا يحتاج المخترق سوى إلى تجاوز الدفاعات البشرية. وتُعد هجمات تصيّد كبار الشخصيات صعبة بشكل خاص نظرًا لطبيعتها المستهدفة ومحتواها المخصص، مما يجعلها مقنعة للغاية بالنسبة للهدف أو من يراقبها.
ومع ذلك، يمكن للمؤسسات اتخاذ خطوات تساعد في التخفيف من أثر هذه الهجمات، حتى إن لم يكن من الممكن منعها تمامًا.
التدريب على الوعي الأمنينظرًا لأن تصيّد كبار الشخصيات يستغل نقاط الضعف البشرية، فإن تدريب الموظفين يُعد خط الدفاع الأساسي ضد هذه الهجمات. وقد يشمل التدريب على مكافحة التصيّد الاحتيالي ما يلي:
المصادقة متعددة العوامل والمصادقة التكيفية. إن تطبيق المصادقة متعددة العوامل (التي تتطلب بيانات اعتماد إضافية إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور)، و/أو المصادقة التكيفية (التي تطلب بيانات إضافية عند تسجيل الدخول من أجهزة أو مواقع غير معتادة) يمكن أن يمنع المخترقين من الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للمستخدم، حتى لو تمكنوا من سرقة كلمة المرور.
برامج الحماية لا توجد أداة أمنية واحدة قادرة على منع هجمات تصيّد كبار الشخصيات تمامًا، لكن عدة أدوات يمكن أن تساهم في الوقاية أو التخفيف من آثارها، ومنها:
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