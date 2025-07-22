ما المقصود بالكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR)؟

يشير مصطلح الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) إلى الأدوات والعمليات التي تستخدمها المؤسسات للكشف عن تهديدات الأمن الإلكتروني والتحقيق فيها والحد منها. وهو يجمع بين أساليب الكشف المتقدمة وإمكانات الاستجابة التلقائية والحلول الأمنية المتكاملة لمساعدة المؤسسات على تقليل المخاطر والتكيف مع عالم التهديدات المتغير.
يساعد الكشف عن التهديدات والاستجابة لها الفرق الأمنية على احتواء الحوادث بسرعة واستعادة الأنظمة مع تقليل فترة التعطل قدر الإمكان. ونظرًا إلى أن التهديدات مثل برامج الفدية، والتصيد الاحتيالي، وعمليات الاستغلال من دون انتظار أصبحت أكثر شيوعًا وتطورًا، تحتاج المؤسسات إلى إستراتيجيات استباقية للكشف عن الأنشطة الضارة قبل أن تتسبب في حدوث ضرر.
فالمخاطر كبيرة، والمبادرة مطلوبة: ترصد شركة Microsoft ما يقرب من 600 مليون هجوم إلكتروني يوميًا عبر نظامها البنائي، بمعدل يزيد على 6900 هجوم في الثانية. وبالنسبة إلى المؤسسات، فإن ذلك يعني سلسلة شبه مستمرة من محاولات اختراق أمن البيانات.
لقد أدى التحول الرقمي والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى توسيع نطاق الهجوم على المؤسسات في الوقت الحالي.
وقد أضاف الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وجه الخصوص، بعدًا جديدًا إلى عالم التهديدات ويُستغل من خلال أساليب مثل التزويد بالموجهات. وحتى الآن، تشير الأبحاث الصادرة عن معهد IBM Institute for Business Value إلى أن 24% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي آمنة.
لقد تحسن أمن نقطة النهاية، لكن عناصر التهديد تواصل التطور. يستهدف المهاجمون المعاصرون البيانات الحساسة بطرق أكثر تعقيدًا وسرية، بدءًا من إنشاء حالات شاذة بسيطة في حركة المرور على الشبكة ووصولاً إلى شن حملات الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS).
تستغل العديد من عناصر التهديد الآن الذكاء الاصطناعي لأتمتة الهجمات وتجنب الكشف واستغلال الثغرات الأمنية على نطاق واسع. حتى التهديدات الداخلية—التي يشنها الموظفون والمتعاقدون—آخذة في الارتفاع، حيث تعرضت 83% من المؤسسات لهجوم داخلي واحد على الأقل في عام 2024.
تحتاج الفرق الأمنية إلى نهج متعدد الطبقات يجمع بين أدوات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها إلى جانب أنظمة الكشف عن الاختراق (IDS) ومنصات استعلامات التهديدات لتمكين المراقبة المستمرة والاستجابة السريعة. وبعيدًا عن المزايا التقنية، فإن الميزة التي تعود على العمل جلية: فالكشف الأفضل يعني تقليل عدد الإيجابيات الخاطئة، وتسريع عملية الفرز، وتقليل الوقت اللازم للتعافي عند وقوع الحوادث التي لا مفر منها.
تحمي حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها من مجموعة واسعة من الحوادث الأمنية، بما في ذلك ما يلي:
لمكافحة التهديدات الإلكترونية، يمكن للمؤسسات تبني إستراتيجية متعددة الطبقات للكشف عن التهديدات والاستجابة لها مبنية على أربعة عناصر أساسية:
توفر استعلامات التهديدات معلومات مفصلة وعملية حول التهديدات المعروفة والمستجدة. ومن خلال دمج تقارير استعلامات التهديدات—وهي تدفقات البيانات التي تسلط الضوء على الهجمات الإلكترونية الحالية والمحتملة—يمكن للمؤسسات التعرف على أساليب المهاجمين. ويمكنهم أيضًا تقليل الإيجابيات الخاطئة باستخدام أُطر عمل مثل MITRE ATT&CK، وهي قاعدة معرفية يُجرى تحديثها باستمرار لمكافحة تهديدات الأمن الإلكتروني استنادًا إلى السلوك الهجومي المعروف للمجرمين الإلكترونيين.
تُمكّن المراقبة المستمرة فرق مركز العمليات الأمنية (SOC) من الكشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي. يمكن أن تساعد أدوات مثل منصات استعلامات التهديدات على جمع البيانات والربط بينها مثل أنماط حركة المرور على الشبكة وتحليلات سلوك المستخدمين (UBA) بهدف الكشف عن مؤشرات الاختراق (IOC) والتهديدات المحتملة.
يتضمن صيد التهديدات الاستباقي البحث عن التهديدات الخفية أو غير المكتشفة باستخدام بيانات القياس عن بُعد والاستعلامات والكشف عن الحالات الشاذة. يمكن أن تساعد تحليلات سلوك المستخدم على الكشف عن الأنشطة المشبوهة من خلال رصد الانحرافات عن السلوك الطبيعي، مثل الوصول إلى البيانات الحساسة في أوقات غير معتادة.
عند الكشف عن تهديد، تعمل أدوات الاستجابة التلقائية على عزل نقاط النهاية وتعطيل الحسابات المخترقة. تتضمن خطط الاستجابة للحوادث الفعالة أدلة إرشادية وأدوات أمنية مدمجة وتنسيقًا مع الأطراف المعنية والتحليل بعد الحادث لمنع تكراره.
في حين أن العناصر الأساسية توضح ما يجب أن يحدث، فإن الأدوات والتقنيات المحددة هي التي تحدد كيفية تنفيذ هذه الإجراءات على نطاق واسع. تنقسم الإمكانات بشكل عام إلى فئتين: تقنيات الكشف التي تكتشف التهديدات الأمنية المحتملة، وتقنيات الاستجابة التي تحتوي التهديدات وتعالجها.
تعتمد تقنيات الكشف ومنصاته عادةً على أحد الأساليب الأربعة التالية:
يستخدم الكشف المستند إلى التوقيع مؤشرات الاختراق المعروفة مثل تجزئات الملفات وعناوين IP. وهو أسلوب سريع وموثوق في مواجهة التهديدات المعروفة ولكنه غير فعال في مواجهة الهجمات الجديدة.
يحدد الكشف المستند إلى الحالات الشاذة الانحرافات عن الأنماط المتوقعة في حركة المرور على الشبكة أو أداء النظام أو نشاط المستخدم—وغالبًا ما يكون فعالاً في اكتشاف التهديدات الخفية أو الجديدة أو الفورية.
يراقب الكشف المستند إلى السلوك سلوك المستخدم أو النظام الطبيعي بمرور الوقت للكشف عن التغيرات المشبوهة، مثل الوصول غير المعتاد إلى البيانات الحساسة أو الحركة الجانبية عبر الأنظمة.
يعمل الكشف المستند إلى الاستعلامات على دمج تقارير استعلامات التهديدات الخارجية لتحديد الأساليب والتقنيات والإجراءات (TTPs) الناشئة، ما يساعد الفرق على رصد الهجمات المتقدمة في وقت مبكر.
تجمع معظم منصات الكشف الحديثة بين هذه الأساليب لتحسين الرؤية وتقليل الإيجابيات الكاذبة. وتشمل أدوات الكشف التي تستخدم هذه الأساليب ما يلي:
وتكون هذه الأدوات أكثر فعالية عند دمجها مع التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML). فالجمع بينهم يساعد الفرق الأمنية على تحديد أولويات التهديدات، والتحقيق في مؤشرات الاختراق، وتبسيط عملية الاستجابة عبر حالات الاستخدام المتعددة. كما أنه يتيح إمكانات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها مثل الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) وإدارة وضع أمن البيانات (DSPM):
الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR): يهدف الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها إلى حماية أنظمة الهوية من خلال مراقبة نشاط تسجيل الدخول وسلوكيات الوصول وزيادة الامتيازات بشكل مستمر. ويساعد على الكشف عن الهجمات مثل تعبئة بيانات الاعتماد وسرقة الحسابات، ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لاحتوائها في الوقت الفعلي مثل قفل الحساب أو إنهاء الجلسة.
إدارة وضع أمن البيانات (DSPM): تساعد إدارة وضع أمن البيانات على اكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها وتقييمها عبر السحابة والبيئات الهجينة . ومن خلال إدخال سياق البيانات في سير عمل الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، تسمح إدارة وضع أمن البيانات للفرق بتحديد أولويات التهديدات عالية الخطورة ومعالجتها بشكل أكثر فعالية.
بمجرد التأكد من وجود تهديد، تكرس جهود الاستجابة عادةً للاحتواء والمعالجة والتعافي. وتغطي هذه الجهود مجموعة من الأنشطة—بدءًا من الإجراءات في الوقت الفعلي إلى التحقيق طويل الأمد وتحسين العمليات—وتشمل ما يلي:
يشمل الاحتواء التلقائي واتباع الأدلة الإرشادية عزل نقاط النهاية وتعطيل الحسابات المخترقة أو حظر عناوين IP الضارة في الوقت الفعلي—وغالبًا ما يُجرى تنسيق ذلك من خلال منصات التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة أو سياسات الكشف والاستجابة الموسعة.
تتضمن الاستجابة المستندة إلى الأدلة الإرشادية مهام سير العمل المحددة مسبقًا لمساعدة المحللين وتوجيههم خلال عمليات الفرز والتصعيد والإخطار والمعالجة. يمكن أن تكون هذه الاستجابة يدوية أو تلقائية أو هجينة حسب مدى التطور.
تربط إدارة الحالات المتكاملة منصات الكشف بأدوات خدمات تكنولوجيا المعلومات وتساعد على تبسيط عمليات التسليم والتوثيق وإعداد تقارير الامتثال.
يتضمن التحليل بعد الحوادث التحقيق الجنائي وتحليل السبب الأساسي وتحسين قواعد الكشف أو مهام سير عمل الاستجابة.
وهذه الأساليب مدعومة بمجموعة من التقنيات، بما في ذلك ما يلي:
عمليات الكشف والاستجابة ليست ثابتة: بل متطورة. واستجابة لهذه التهديدات سريعة التغير، ظهر أسلوب يسمى "الكشف والاستجابة المتقدمان عن التهديدات"، والذي يشتمل عادةً على الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك والترابط بين النطاقات والاستجابة التلقائية. ولا يتمثل الهدف في الكشف عن التهديدات بشكل أسرع فحسب، ولكن في استباق المهاجمين.
تحسن الإستراتيجيات المتقدمة الدقة وتساعد فرق العمليات الأمنية على التكيف مع التهديدات الناشئة، وحماية البيانات الحساسة، وتعزيز الوضع العام. وبفضل التقنيات الأساسية المتوفرة، يمكن للمؤسسات تعزيز إمكانات الكشف والاستجابة من خلال أساليب مثل ما يلي:
تتضمن عملية الكشف عن التهديدات والاستجابة الفعالة إجراءات تلقائية لإيقاف التهديدات النشطة. لكن الفرق الأكثر فعالية تأخذ في الحسبان الجانب البشري أيضًا في عملية الاستجابة: تقليل إجهاد التنبيه، وضبط التنبيهات بمرور الوقت، وتوثيق الدروس المستفادة. يمكن أن تساعد هذه التدابير الأمنية—جنبًا إلى جنب مع تقييم الوضع الأمني بشكل مستمر—الفرق على استباق التهديدات المتطورة.
