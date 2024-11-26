وفقًا لتقرير 2024 Insider Threat Report الصادر حديثًا عن Cybersecurity Insiders، أبلغت 83% من المؤسسات عن تعرّضها لهجوم داخلي واحد على الأقل خلال العام الماضي. والأكثر إثارة للانتباه أن المؤسسات التي شهدت ما بين 11 و20 هجومًا داخليًا سجّلت زيادة بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بعام 2023، إذ ارتفعت النسبة من 4% فقط إلى 21% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

ومع تزايد التهديدات الداخلية، يصبح من الضروري أن تدرك الشركات المخاطر الفعلية التي تنطلق من داخل النظام البنائي الرقمي لديها، وأن تطبّق استراتيجيات فعّالة لإدارة التهديدات للتعامل معها.