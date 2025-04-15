ما هي إدارة التنقل المؤسسي (EMM)؟

في مؤسسات عالمنا اليوم، يستخدم الأشخاص مزيجًا متنوعًا من الأجهزة المحمولة للوصول إلى بيانات الشركة ومعالجتها. مع انتشار برامج نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، يمكن أن تشمل هذه البرامج كلاً من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تصدرها الشركة وتلك المملوكة للموظفين والتي تعمل على iOS وAndroid وMicrosoft Windows وmacOS.

وفقًا لشركة Omdia، يستخدم أكثر من 60% من القوى العاملة الأجهزة المحمولة لأداء المهام الحساسة للأعمال، كما يدعم 67% من المؤسسات استخدام نظام أحضر جهازك معك (BYOD).1​

بالنسبة إلى الموظفين، فإن الوصول السلس عبر الأجهزة المحمولة إلى تطبيقات الأعمال - مثل البريد الإلكتروني وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) - يعزز الإنتاجية.

ومع ذلك، بالنسبة لأقسام تكنولوجيا المعلومات، فإن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المحمولة يمكن أن يفرض تحديات تتعلق بالأمن السيبراني والإدارة. قد يكون من الصعب إدارة المصادقة وفرض سياسات أمنية متسقة وضمان الامتثال عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تسيطر عليها الشركة والأجهزة الشخصية. تصبح المنظمات عرضة لاختراق أمن البيانات وانتهاكات الامتثال والاضطرابات التشغيلية.

توفر أدوات إدارة التنقل المؤسسي لفرق تكنولوجيا المعلومات وحدة تحكم واحدة لإدارة جميع أصول الأجهزة المحمولة، من التطبيقات الفردية إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، سواء كانت صادرة عن الشركة أو مملوكة للموظفين، وتعمل بأي نظام تشغيل للأجهزة المحمولة.

باستخدام إدارة التنقل المؤسسي، يمكن للمؤسسات تبسيط إدارة الأجهزة المحمولة مع حماية بيانات الشركة عبر مساحات العمل الرقمية. تساعد إدارة التنقل المؤسسي (EMM) فرق تقنية المعلومات على تحقيق التوازن بين مرونة القوى العاملة وأمن الأجهزة المحمولة ، مما يبسط العمليات ويعزز الوضع الأمني بشكل عام.