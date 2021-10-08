ما المقصود بتطوير تطبيقات iOS؟

حتى أفضل المطورين لا يكتبون كودًا مثاليًّا - على الأقل ليس من المحاولة الأولى. بمجرد الانتهاء من تطوير تطبيق iOS الخاص بك، ستحتاج إلى اختباره. لحسن الحظ، لن تحتاج إلى اختبار الأجهزة المحمولة من عدة شركات تصنيع كما قد يحدث عند تطوير تطبيقات Android. يُعَد iOS نظام التشغيل للأجهزة المحمولة المملوك لشركة Apple، ويعمل فقط على أجهزة iPhone. رغم رغبتك في اختبار تطبيق iOS على عدة أجيال من أجهزة iPhone (مع أنظمة تشغيل متعددة)، فإن عدد الأجهزة المطلوب اختبارها لا يزال أقل مقارنةً بـ Android.

خط الاختبار الأول يكون داخل Xcode نفسه. بالإضافة إلى اختبارات الوحدات القياسية التي اعتدت عليها، يتميز Xcode باختبارات واجهة المستخدم المؤتمتة. يمكنك كتابة اختبارات تتنقل عبر واجهة المستخدم، وتتفاعل مع التطبيق كما يفعل المستخدم لاكتشاف أي مشكلات. اختبارات واجهة المستخدم لا تستخدم واجهات برمجة تطبيقات للتفاعل مع الكود، بل تُحاكي تفاعل المستخدم الحقيقي مع التطبيق. إذا كتبت اختبارات تغطي جميع جوانب تطبيقك، يمكنك الحصول تلقائيًّا على اختبارات واجهة مستخدم غالبًا ما تكون أكثر دقة مما يمكن لأي إنسان إنجازه.

ومع ذلك، ما لم تغطِّ اختباراتك كل تفاعل محتمل للمستخدم مع تطبيقك، ستظل بحاجة إلى السماح للبشر باختبار النسخة التجريبية من البرنامج. رغم أنه يمكنك تثبيت التطبيقات على أجهزة iOS دون نشرها على App Store، تسهِّل Apple على الأصدقاء والعائلة أو قاعدة المستخدمين معاينة التطبيق باستخدام تطبيق TestFlight. يُتيح TestFlight لأعضاء برنامج Apple Developer إجراء اختبارات داخلية مع ما يصل إلى 25 عضوًا في الفريق، على ما يصل إلى 30 جهازًا لكل منهم. يمكنك منح فريق تطوير تطبيق iOS فرصة لاختبار التطبيق ضمن مجموعة صغيرة والتحضير لمراجعة النسخة التجريبية من Apple، لتتمكن بعد ذلك من إتاحته للمختبِرين الخارجيين.

بمجرد موافقة Apple على تطبيقك وفق إرشادات مراجعة App Store، يمكنك دعوة ما يصل إلى 10,000 مستخدم لتحميل النسخة التجريبية. يقوم هؤلاء المستخدمون بتحميل تطبيق TestFlight واستخدام رابط فريد للوصول إلى تطبيقك. يمكنك تقسيم المختبِرين الخارجيين إلى مجموعات مخصصة وإرسال نسخ محددة لكل مجموعة، ما يُتيح إجراء اختبارات A/B ومقارنة استجاباتها للميزات. في المقابل، تحصل تلقائيًّا على بيانات حول الاستخدام، ويمكن للمستخدمين تقديم ملاحظاتهم بسهولة حول أي مشكلات يواجهونها.