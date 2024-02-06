من الصعب تخيل عالم أعمال بدون الحوسبة السحابية. لن تكون هناك حاجة إلى تجارة إلكترونية أو قدرات عمل عن بُعد أو إطار عمل للبنية التحتية لتقنية المعلومات لدعم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمّية.
يعد تحديد أفضل بنية حوسبة سحابية لأعمال المؤسسات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح الشامل. ولهذا السبب من الضروري مقارنة الوظائف المختلفة للسحابة الخاصة مقابل السحابة العامة مقابل السحابة الهجينة. واليوم، لا تستبعد نماذج البنية السحابية الثلاثة هذه بعضها بعضاً، بل تعمل هذه النماذج الثلاثة بشكل متناسق لإنشاء سحابة متعددة هجينة — نموذج بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات يستخدم مزيجاً من بيئات الحوسبة (على سبيل المثال، المواقع المحلية والسحابة الخاصة والسحابة العامة والحافة) مع خدمات السحابة العامة من أكثر من مزود واحد.
تتيح الحوسبة السحابية للمنظمات إمكانية استخدام البنية التحتية والتطبيقات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تثبيتها وصيانتها محليًا أو داخل الشركة. يعتمد نموذج البنية التحتية هذا على شبكة من مراكز البيانات البعيدة والخوادم وأنظمة التخزين المملوكة والمدارة من قبل مزود خدمة تابع لجهة خارجية. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للحوسبة السحابية للأعمال في مرونتها لتوسيع نطاق الموارد بسرعة وكفاءة لتلبية متطلبات الأعمال، مما يحرر المنظمات من استثمار الوقت والنفقات في توسيع البنية التحتية المادية لتقنية المعلومات الخاصة بها.
بينما كانت تقنية الحوسبة السحابية موجودة منذ ستينيات القرن العشرين، لم تظهر البنية التحتية السحابية الحديثة للأعمال إلا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد قادت شركات الإنترنت مثل Amazon هذا التوجه مع تقديم خدمات Amazon Web Services (AWS) في عام 2002، والتي قدمت للشركات خدمات التخزين والحوسبة السحابية، وإطلاق سحابة الحوسبة المرنة (EC2) في عام 2006، والتي سمحت للمستخدمين باستئجار أجهزة كمبيوتر افتراضية لتشغيل تطبيقاتهم الخاصة.
في عام 2020، خلال جائحة COVID-19، سرعت الشركات من اعتمادها على السحابة لتوفير الوصول عن بعد إلى البيانات والتخزين والعمليات حتى تتمكن من الحفاظ على استمرارية الأعمال أثناء الإغلاق. وفقًا لمؤشر التحول الأحدث لشركة IBM: حالة السحابة، فقد تبنى أكثر من 77% من المستجيبين نهج السحابة الهجينة للمساعدة في دفع التحول الرقمي.
تستخدم جميع نماذج السحابة الخاصة والسحابة العامة والسحابة الهجينة مزيجًا من التقنيات التالية:
تعتبر المحاكاة الافتراضية بمثابة الأساس للحوسبة السحابية، وهي عبارة عن طبقة تجريد تتيح تقسيم موارد الأجهزة الخاصة بجهاز كمبيوتر واحد - المعالجات والذاكرة والتخزين وغير ذلك - إلى أجهزة كمبيوتر افتراضية متعددة تُعرف باسم الأجهزة الافتراضية (VMs). وتربط المحاكاة الافتراضية الخوادم الفعلية التي يحتفظ بها مزود الخدمة السحابية (CSP) في العديد من المواقع، ثم تقسم الموارد وتستخرجها لجعلها في متناول المستخدمين النهائيين أينما كان هناك اتصال بالإنترنت. إلى جانب الخوادم الافتراضية، تستخدم الحوسبة السحابية كثير من أشكال المحاكاة الافتراضية الأخرى، بما في ذلك المحاكاة الافتراضية للشبكة والمحاكاة الافتراضية للتخزين.
تستفيد جميع نماذج الحوسبة السحابية من أدوات البرامج المختلفة، بما في ذلك منصة الإدارة المركزية (CMP). وتنشئ منصة الإدارة المركزية (CMP) واجهة واحدة (SPOG) توفر رؤية شاملة لمصادر متعددة من المعلومات والبيانات. تمنح طريقة العرض الموحدة هذه المسؤولين وفرق التطوير تحكمًا مركزيًا في البنية التحتية والتطبيقات الخاصة بهم، مما يجعل من الممكن تحسين التكلفة والأمان والتوافر واستخدام الموارد.
تعد أدوات الأتمتة إحدى الميزات المهمة للبنية التحتية المستندة إلى السحابة. حيث تقلل هذه الأدوات من الحاجة إلى التدخل البشري لتجعل تقديم موارد الخدمة الذاتية أمرًا ممكنًا. وفيما يلي بعض أمثلة على أتمتة البرامج المدمجة في معظم البيئات السحابية:
تلعب واجهات برمجة التطبيقات دورًا مهمًا في الحوسبة السحابية من خلال تمكين الاتصال والتفاعل بين تطبيقات البرامج المختلفة وخدماتها، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى تخزين البيانات وقواعد البيانات، والوصول إلى عناصر التحكم في الأمان وإدارتها، وغير ذلك.
تدعم التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة عددًا لا يحصى من حالات الاستخدام في الأعمال—بدءًا من النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث إلى تحليلات البيانات الكبيرة إلى تطوير البرامج. تسهل كل خدمة تدفق البيانات عبر الإنترنت بين عملاء الواجهة الأمامية والأنظمة السحابية الخلفية التي يوفرها مزود الخدمة السحابية. يمكن نشر هذه الخدمات في إعدادات السحابة العامة والخاصة والهجينة.
فيما يلي ملخص لأكثر خدمات الحوسبة السحابية شيوعًا المتوفرة من مزودي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين - Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud أو Microsoft Azure—ومزودي خدمات سحابية آخرين مثل VMware:
معظم عروض الخدمات الأخرى من مزودي الخدمات السحابية العامة هي ملحقات (مثل منصات الأمان أو التحكم في التكلفة) التي تعمل مع النماذج الأساسية الثلاثة المذكورة أعلاه. ومع ذلك، تشمل منصات الخدمة الأخرى ما يلي:
السحابة العامة هي نموذج حوسبة حيث يوفر مزود الخدمة السحابية موارد الحوسبة (على سبيل المثال، تطبيقات البرامج، ومنصات التطوير، والأجهزة الافتراضية (VM)، وخوادم Bare Metal Server، وما إلى ذلك) للمستخدمين عبر الإنترنت العام. يبيع مزودي الخدمات السحابية (CSP) هذه الموارد وفقًا لنماذج التسعير القائمة على الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام.
وبحسب تقرير صادر عن شركة Gartner (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، من المتوقع أن يبلغ الإنفاق العالمي للمستخدم النهائي على السحابة العامة 679 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز تريليون دولار في عام 2027.
تعد بيئات السحابة العامة متعددة المستأجرين، حيث يتشارك المستخدمون مجموعة من الموارد الافتراضية التي يتم توفيرها وتخصيصها تلقائيًا للمستأجرين الفرديين من خلال واجهة الخدمة الذاتية. في هذا السيناريو، قد تقوم أحمال تشغيل المستأجرين المتعددين بتشغيل مثيلات وحدة المعالجة المركزية في وقت واحد على خادم فعلي مشترك، ومع ذلك تظل بياناتهم منفصلة. ومن خلال مشاركة العديد من العملاء للموارد، يمكن لبائعي السحابة تقديم خدماتهم لكثير من العملاء بتكلفة أقل مما لو كان هؤلاء العملاء يحتفظون بالبنية التحتية الخاصة بهم.
البيئة السحابية الخاصة هي نموذج حوسبة سحابية مخصص لمؤسسة واحدة. وعلى عكس السحابة العامة، فإن السحابة الخاصة هي بيئة مستأجر واحد-الموارد متاحة لعميل واحد فقط. يمكن استضافة السُحب الخاصة محليًا في مركز بيانات المنظمة أو على البنية التحتية المستأجرة في مركز بيانات خارجي أو على البنية التحتية لمزود الخدمة السحابية.
توفر السحابة الخاصة تحكمًا أكبر في الأمان وتخصيص الموارد مقارنةً بالسحابة العامة. تختار العديد من المنظمات إعداد سحابي خاص لحماية البيانات الحساسة-وهي حاجة تجارية تزداد أهمية. فعلى سبيل المثال، تختار الوكالات الحكومية في كثير من الأحيان إعدادات السحابة الخاصة لأحمال التشغيل التي تتعامل مع مستندات سرية أو معلومات التعريف الشخصية (PII) أو بيانات حساسة أخرى. وفقًا لمسح أجرته شركة Gartner (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، فإن 75% من سكان العالم سيكون لديهم بيانات شخصية محمية بموجب لوائح الخصوصية الحديثة بحلول عام 2024.
يمكن للشركات تخصيص سحابة خاصة لتلبية احتياجات حماية البيانات المحددة باستخدام جدران الحماية والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وتشفير البيانات ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) وغيرها من التدابير الأمنية المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح السحابة الخاصة للمؤسسات باختيار موقع بياناتها واختصاصها القضائي. فعلى سبيل المثال، يجب على المنظمات العالمية في صناعات مثل النفط والغاز الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي الصارمة التي تمليها إرشادات الصناعة والقوانين المحلية والوطنية والدولية. وباستخدام السحابة الخاصة، يمكنهم تخصيص تدابير الامتثال الخاصة بهم وفرضها بالكامل وتكييفها بدلًا من الاعتماد فقط على قدرات مزود الخدمة السحابية.
تجمع بيئة السحابة الهجينة بين السحابة العامة والسحابة الخاصة والبنية التحتية المحلية لإنشاء بنية تحتية واحدة لتقنية المعلومات حتى تتمكن الشركات من تحقيق أقصى استفادة من جميع بيئات الحوسبة بناءً على احتياجاتها. وبشكل أساسي، فهي أفضل ما في كلا العالَمَين.
تفضل المجموعات تبني نموذج السحابة الهجينة لرشاقتها في نقل التطبيقات وأحمال التشغيل عبر البيئات السحابية بناءً على الأهداف التقنية أو التجارية. على سبيل المثال، يمكن توسيع نطاق موارد السحابة العامة بسرعة وتلقائية وفعالية من حيث التكلفة استجابةً للزيادات الحادة في حركة المرور دون التأثير على أحمال تشغيل سحابة خاصة. يساعد أسلوب التهيئة هذا، والذي يُعرَف باسم "التدفق السحابي"، المجموعات على إدارة الطفرات المفاجئة في الطلب على الحوسبة، والتي يمكن أن تحدث في حالات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل مبيعات الجمعة البيضاء.
في الماضي القريب، ركز نهج السحابة الهجينة بشكل أساسي على ترحيل أحمال التشغيل من مراكز البيانات المحلية إلى البنية التحتية السحابية الخاصة ثم توصيل تلك البنية التحتية بسحابة عامة. واليوم، تركز بنية البيئة السحابية الهجينة بشكل أكبر على دعم إمكانية نقل أعباء العمل عبر جميع البيئات السحابية ومن ثم أتمتة النشر السحابي لأحمال التشغيل هذه إلى أفضل بيئة سحابية لغرض تجاري معين.
توجد وظيفة أساسية أخرى للسحابة الهجينة وهي دعم الخدمات المصغرة (أو بنية الخدمات المصغرة)، وهو النهج البنائي للسحابة الأصلية الذي يتكون فيه تطبيق واحد من كثير من العناصر أو الخدمات الصغيرة المقترنة بشكل فضفاض ويمكن نشرها بشكل مستقل. وتُنشر التطبيقات السحابية الأصلية في حاويات. ثم تقوم أدوات التنسيق مثل Kubernetes أو Docker Swarm بجدولة النشر الآلي لتلك التطبيقات وإدارتها وتوسيع نطاقها عبر جميع بيئات الحوسبة السحابية. لقد أصبحت الخدمات المصغرة ضرورية لمنهجيات عمليات التطوير، حيث تساعد الخدمات المصغرة الفرق في تطوير التطبيقات مرة واحدة وعبر جميع أنواع السُحب. وتعتمد أوبر، على سبيل المثال، على بنية الخدمات المصغرة لبناء خدمات طلب سيارات الأجرة وتوصيل الطعام وإطلاقها بسرعة.
توفر بنية البيئة السحابية الهجينة أيضًا مرونة الموارد للمساعدة في إدارة البيانات التي تم جمعها من إعدادات الحافة وإنترنت الأشياء (IoT) المتعددة باستخدام موارد الحوسبة والشبكة والتخزين السحابي المرنة. فعلى سبيل المثال، في منطقة الإنتاج بالمصنع تساعد السحابة الهجينة في توفير حل شامل لجمع المعارف وتحليل البيانات وتقديم حلول الصيانة التنبؤية بزمن انتقال قصير وبدون فترة تعطل.
في هذه الأيام، تتوافق الغالبية العظمى من الشركات المؤسساتية باستخدام منظومة بيئة سحابية متعددة هجينة. يشير مصطلح السحابة المتعددة إلى استخدام الخدمات السحابية من أكثر من مورد خدمة سحابية واحد ويساعد الشركات على تجنب الاحتكار لمنتج معين، مما قد يؤدي إلى عدم التوافق التقني وفرض قيود قانونية وتكاليف زائدة مرتبطة باستخدام مورد واحد فقط. وبالإضافة إلى المرونة في اختيار الخدمة السحابية الأكثر فعالية من حيث التكلفة، توفر البيئة السحابية المتعددة الهجينة أكبر قدر من التحكم في مكان نشر أحمال التشغيل وتوسيع نطاقها، مما يمكن المنظمات من العمل بكفاءة أكبر وتحسين الأداء وتحسين الإنفاق.
أصبحت الحوسبة السحابية- سواء في شكل سحابة خاصة أو سحابة عامة أو سحابة هجينة- ركيزة أساسية لكل رحلة تحول رقمي حديثة. وبفضل الخبرة التقنية والاستشارية العميقة التي تزيد عن 20 عامًا، تساعد IBM العملاء في جميع الصناعات الرئيسية على بناء استراتيجيات سحابية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أكبر قيمة للأعمال.